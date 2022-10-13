Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Katar Resmi Haber Ajansına konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Şu anda dünya birçok alanda kritik bir dönemden geçiyor. Bölgesel ve uluslararası çekişmeleri çözüme kavuşturmada, dost ve kardeş Katar ile koordinasyonumuz kritik önemde." ifadelerini kullandı.

Altun, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi, Katar Devleti Resmi Haber Ajansının (QNA) sorularını yanıtladı.

"Katar ve Türkiye, güçlü kardeşlik ilişkilerine ve sağlam bir stratejik ortaklığa sahiptir. Ülke Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Türkiye ziyaretini bölgedeki ve dünyadaki koşullar ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Altun, Türkiye ile Katar arasında uzun ve verimli bir iş birliği süreci olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ile ilişkilere ayrı bir önem verdiğinin altını çizen Altun, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Türkiye ziyareti de iki ülkedeki siyasi liderliğin ikili ilişkileri güçlendirme arzusunun devamı niteliğindedir. Bu ziyaret ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren tüm bölgesel ve uluslararası konularda pozisyonları koordine etmeyi de hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi için etkili bir mekanizma olan Türkiye ile Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 8. Toplantısı açısından önem arz ettiğini belirten Altun, ziyaretin ayrıca, Türkiye ve Katar'ın ortak bakış açılarına sahip olduğu, bölgesel ve uluslararası krizlerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle de özel önem taşıdığını vurguladı.

Altun, iki ülkenin de ortak bakış açılarıyla diyalog, diplomasi ve barış çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, bu ziyaretle iki ülkenin, uluslararası ve bölgesel meselelerde ortak tavır sergileyerek, halkların çıkarlarını gözeten hak ve adaletten yana olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

"İki ülke arasındaki ilişkiler, son birkaç yılda, özellikle siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda, 2014 yılında Ortak Yüksek Stratejik Komite'nin kurulmasıyla sonuçlanan dikkate değer bir gelişmeye tanık oldu. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve pekişmesi konusunda Ortak Yüksek Stratejik Komite'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Altun, "Türkiye-Katar ilişkileri uzun bir geçmişe dayansa da özellikle son 20 yılda büyük bir ilerleme kaydederek doruk noktasına ulaştı. İki kardeş halk arasında kardeşlik ve ortak çıkarlar münasebetiyle ilişkiler bu dönemde ciddi bir sıçrama yaşadı." yanıtını verdi.

Yüksek Stratejik Komite'nin, iki ülke arasındaki yüksek koordinasyonun ana faktörü olarak 2014 yılında kurulduğunu anımsatan Altun, komitenin ikili ilişkilerin stratejik şekilde geliştirilmesine ciddi katkılarda bulunduğuna işaret etti.

Her yıl toplanan komitenin, geçmişteki başarılarını güçlendirmeyi garanti eden kurumsal bir yol inşa etmede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Altun, "Komite ayrıca bölgesel güvenlik ve savunma alanları başta olmak üzere tüm alanlarda örnek başarılar elde etmeyi amaçlıyor. İki ülke arasındaki iş birliği sağlık, ticaret, yatırım, enerji, sivil havacılık, turizm, kültür ve eğitim alanlarında da güçleniyor." dedi.

"İki ülke, iş birliğini derinleştirmeye odaklandı"

"Gelecekte iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için planlar var mı?" sorusu üzerine Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette Türkiye ve Katar, ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalışıyor. Katar ve Türkiye tamamlayıcı ortaklık anlayışıyla ikili ilişkilerini güçlendirmeye ve iş birliğini derinleştirmeye odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani bu noktada güçlü bir irade ve kararlılığa sahip. Bu irade ve kararlılık bütün alanlarda kendini gösteriyor. Burada medya ve gazetecilik alanında iş birliği ve dezenformasyonla mücadele için İletişim Başkanlığı ile Katar'daki ilgili makamlar arasındaki koordinasyona da değinmek istiyorum. Yüksek Komitenin 8'inci toplantısında İletişim Başkanlığı ile Katar'daki Hükümet İletişim Ofisi arasında bu önemli ve stratejik alanda iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için bir anlaşma yapılacak. Bu anlaşmayla medya ve iletişim temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerini yoğunlaştırmayı, karşılıklı medya eğitimi ve etkinlikleri noktasında iş birliği yapmayı hedefliyoruz."

"Katar ve Türk diplomasisinin son yıllarda bölgesel ve uluslararası düzeylerde elde ettiği önemli başarılar, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliği ile birçok bölgesel konuda görüşlerin yakınlaşması dikkate alındığında, bu durum bölgedeki mevcut krizlerle mücadelede ve bölgesel çekişmelere çözüm için nasıl kullanılabilir?" sorusunu Altun, "Şüphesiz ki şu anda dünya birçok alanda kritik bir dönemden geçiyor. Bölgesel ve uluslararası çekişmeleri çözüme kavuşturmada dost ve kardeş Katar ile koordinasyonumuz kritik önemde." diye yanıtladı.

"Türkiye ve Katar aynı ilkeleri paylaşıyor"

Bölgesel ve uluslararası sorunların çözümünde Türkiye ve Katar'ın önemli roller oynadığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Ülkelerimizin dış politikası, uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk, diplomasi ve diyalog çabaları açısından aynı ilkeleri paylaşıyor. Katar'ın Afganistan'da barış anlaşmasını gerçekleştirme girişimlerini ve İran nükleer müzakerelerindeki diplomasi çabalarını takdir ediyoruz. Diğer taraftan Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve bu savaş nedeniyle oluşan insani krizin sonlanması için en başından beri yoğun bir gayret gösteriyor. Bu samimi gayretler küresel bir soruna dönüşen tahıl tedariki için Türkiye'nin himayesinde bir koridor açılması ve Rusya-Ukrayna arasında esir takasının gerçekleşmesiyle netice verdi. Türkiye olarak aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında adil bir barışın sağlanması için de çalışıyoruz. Bu sonuçlar elbette dış politikadaki vizyon ve eğilimlerin uluslararası olaylara uyumlu hale getirilmesiyle elde edildi. Bu noktada Türkiye ve Katar'ın dış politikasında bir uyuma tanık oluyoruz. Uluslararası güvenliğin tesisi, terörle mücadele ve çatışmaların barışçıl yollarla çözümü için bölgesel ve küresel çabaları sürdürmek ve güçlendirmek için ortak taahhüdümüzü yineliyoruz."

Altun, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda iki ülkenin arasındaki iş birliğini, dayanışmayı ve koordinasyonu güçlendirmek için çalıştığını aktardı.

"Katar'ın yatırımları 33,2 milyar dolara ulaştı"

"İki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde güçlenmesi ve çeşitli alanlarda birçok anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalanması bağlamında, iki ülke arasındaki ortaklığın daha fazla güçlendirilmesi için yeni anlaşma imzalama planları var mıdır?" sorusuna Altun, "Cumhurbaşkanımız ilgili kurumlarımızı Katar ile her düzeyde iş birliğini güçlendirme ve yoğunlaştırma yönünde teşvik ediyor. Bu doğrultuda sekizinci komite toplantısında da çeşitli alanlarda çok sayıda anlaşma ve mutabakat zaptı olacaktır. Bunun, bu bütünleşmiş stratejik ortaklığa doğru ilerlemeye yönelik ortak arzumuzu yansıttığını belirtmek istiyorum." karşılığını verdi.

"İki ülke arasındaki artan ekonomik iş birliği ve karşılıklı yatırımların sıçraması ışığında, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi ne durumdadır?" sorusu üzerine Altun, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki yakın ilişki ve iş birliği, karşılıklı ticaret ve yatırım hacmine de yansıyor ve rakamlar da bunu kanıtlıyor. Katar'da çeşitli sektörlerde 767'den fazla Türk şirketi varlık gösteriyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'de yaklaşık 1,8 milyar doları buldu. Türkiye'de de büyük sektörlerde faaliyet gösteren 200'e yakın Katarlı şirket var. Türkiye, Katarlılar için önemli bir turizm ve yatırım destinasyonudur. Katar aynı zamanda Türkiye'nin en önemli yabancı yatırımcılarından biridir. Türkiye, başta turizm ve gayrimenkul olmak üzere birçok sektörde Katar sermayesini ülkesine çeken önemli ülkelerden biri haline geldi. Katar'ın Türkiye'deki doğrudan yatırımları da önemli ölçüde arttı. Türkiye'deki Katar yatırımlarının toplam değeri 33,2 milyar dolara ulaştı. Katar ve Türk özel sektörleri, her iki ülke yararına olacak şekilde yeni ortaklılar kurmaya, var olan iş birliklerini artırmaya bundan sonra da özen göstereceklerdir."

"Birçok sektörde Katar yatırımlarını görebiliyoruz"

"Türkiye'deki Katar yatırımları birçok sektörü içermektedir. Türkiye'deki Katarlı iş insanlarına daha esnek yatırım sağlamak için Türk hükümetinin sağlayabileceği ek teşvikler ve ayrıcalıklar var mıdır?" sorusu üzerine Altun, "Türkiye, yabancı yatırımcılara birçok avantaj sağlıyor. Türkiye'deki yeni ekonomik model üretim, yatırım, istihdam ve ihracata odaklanıyor." dedi.

Türkiye'nin, yatırım ortamı açısından en ileri ülkelerden biri olarak kabul edildiğine dikkati çeken Altun, bu çerçevede Katarlı iş insanlarına ve yatırımcılara büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Katarlı iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya ve özellikle sanayi ve teknoloji alanlarındaki büyük fırsatları görmeye davet eden Altun, "Türkiye'deki birçok sektörde Katar yatırımlarını görebiliyoruz. Ülkemizdeki Katar yatırımları ticaret, turizm, tarım, konaklama, emlak, gıda ve diğer birçok sektöre yayılmış durumda. Katar'ın Türkiye'deki mevcut yatırımlarının da ülkemizdeki yatırım ortamına güvenin bir göstergesi olduğunu ifade edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Katar devleti seçkin bir konuma, küresel altyapıya ve serbest bölgeler alanında seçkin bir deneyime sahiptir. Türk firmalarının üretim hatları kurma ve Katar'dan birçok uluslararası pazara ihracat yapma konusunda bundan faydalanması için planlarınız var mı?" sorusu üzerine Altun, "Katar'daki serbest bölgeler, potansiyel yatırımcılar için yüksek bir rekabetçi ortam sağlıyor. İki ülkedeki ilgili makamlar arasında bu alanda da iş birliği yapmak için istişareler sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Altun, Katar'daki Türk yatırımlarının artmasının, yeni iş fırsatları yaratılmasına, Katar'da sanayi ve hizmetlerin geliştirilmesine, ekonomik çeşitliliğin, petrol ve gaz dışındaki gelirlerin artırılmasına katkıda bulunacağına işaret etti.

"2 binden fazla Türk polisi Katar'da bulunuyor"

"Katar devleti, çeşitli alanlarda benzeri görülmemiş kapsamlı bir kalkınma gerçekleştirmiştir. 2022 Dünya Kupası'na önümüzdeki ay ev sahipliği yapmanın ve milyonların Katar'a gelmesinin Katar'daki seçkin yatırım fırsatlarını milyonlara tanıtmak için bir fırsat olacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Altun, Katar'ın Orta Doğu'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olmasından çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Dünya Kupası öncesinde toplanacak komite ile Türkiye'nin Katar'a samimi ve somut desteğini ifade etme fırsatına sahip olacağını ifade eden Altun, 2 binden fazla Türk polisinin, FIFA Dünya Kupası iş birliği protokolü kapsamında şampiyonanın güvenliğini sağlamak için Katar'da bulunduğunu aktardı.

Altun, dünya çapında milyonlarca kişinin istisnai bir şampiyonaya şahitlik edeceğini, şampiyonanın Katar'ı ve bölgeyi tanıtmak için de harika bir fırsat olacağını kaydetti.