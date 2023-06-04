Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde büyük değişim: Dışişleri Bakanlığına Hakan Fidan getirildi

İşte yeni Kabine'de yer alan bakanlarla ilgili tüm merak edilenler

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İçlerinde bir isim var ki tüm gazeteler övgüyle bahsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de şu isimler yer aldı; "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."

HAKAN FİDAN YENİ GÖREVİYLE TARİHE GEÇTİ

Erdoğan'ın "Sır küpüm" diyerek 13 yıldır MİT'i emanet ettiği Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak görevlendirmesi ise özelliği itibarıyla tarihe geçti. Fidan, MİT Başkanlığından Türk diplomasisinin başına atanan ilk yetkili oldu.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ'NDE DOKTORA DERECESİ ALDI

Hakan Fidan, astsubaylıktan akademisyenliğe, bürokratik görevlerden MİT Başkanlığı'na ve oradan Dışişleri Bakanlığı'na uzanan kariyeri ile dikkat çeken bir kişi. 1968'de Ankara'da doğan Fidan, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) Maryland Üniversitesi'nden Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'dan Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans, Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

AKADEMİK ÇALIŞMALARINDA İSTİHBARAT DETAYI

Hakan Fidan'ın akademik çalışmalarının odağında, dış politikada istihbaratın yeri vardı. Master tezinin başlığı "İstihbarat ve Dış Politika: İngiliz, Amerikan ve Türk sistemlerinin mukayesesi", doktora tezinin başlığı, "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı"ydı. Fidan özellikle yüksek lisans tezinde, Türkiye'nin daha güçlü bir dış politika için istihbaratını güçlendirmesi gerektiğini, özellikle ABD ve diğer NATO ülkelerinin istihbaratına bağımlı kalınmasının sorun yarattığını vurguluyordu.

13 YILDIR MİT'İN BAŞINDAYDI

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevler üstlenen Fidan, 42 yaşında MİT Başkanlığı'na atandı ve 13 yıl boyunca bu görevi yürüttü.