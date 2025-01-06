DEM Parti Sözcüsü Doğan: TBMM inisiyatif almalı - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Sözcüsü Doğan: TBMM inisiyatif almalı

DEM Parti Sözcüsü Doğan: TBMM inisiyatif almalı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında, ''Türkiye'nin demokratikleşmesi Kürt meselesinin demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi, demokratik siyaset kanallarının açılabilmesi için TBMM inisiyatif kullanmalıdır'' ifadelerini kullandı.

06.01.2025 17:41
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DEM Parti heyetinin İmralı'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından DEM Parti, TBMM'de temsil edilen partilerle görüşmelerini sürdürürken; DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TBMM'YE ÇAĞRI

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Doğan, "Bugün Meclis'in rolünü oynayabileceği işlevli hale gelebileceği bir zeminin ortaya çıkma ihtimali çok güçlü bir seçenek. O yüzden Meclis de bu rolü bir an önce oynayabilmeli ve Türkiye'nin demokratikleşmesi Kürt meselesinin demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi, demokratik siyaset kanallarının açılabilmesi için inisiyatif kullanmalıdır. Geç kalınmış bir inisiyatife tekrar davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAPILMASI GEREKENLERİ HATIRLATIYORUZ"

Öte yandan Doğan, "Gerek söz gerek eylemle bütün demokratik mücadele kanallarını zorlayarak İmralı kapılarının açılmasının, sayın Öcalan ile kurulacak temasın, onun koşullarının demokratik bir müzakare, çözüm ve barış için değiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatan, yine bu konuda en tutarlı politikaya sahip olan DEM Parti olarak 1 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmeleri de hem yakından takip ediyoruz, hem de ilgili kurullarımız bu gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Yapılması gerekenleri de hatırlatıyoruz" diye konuştu.

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Politika, Siyaset, Türkiye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Sözcüsü Doğan: TBMM inisiyatif almalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ALİÇO null:
    kökünüzü kurutmak insiyatif alabilir 3 5 Yanıtla
  • bilgin pay:
    Bu ülkede Türk Kürt meselesi yoktur.Bu ülkede Türk ve PKK sevici meselesi vardır onun da çözümü PKK militanlarını ve onun taraftarlarını açığa çıkartıp derdest etmektir.Çok merak ediyorum bu çocuk katili Öcalan çıkarsa mecliste konuşma yaparsa ona ne diye hitap edilecek terörist başı konuşma yapacak mı denilecek yoksa sayın diye 5 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    kürdün hangi meselesini.neyin insiyatifi.Türkiyede kime verimiş haklar, diğerlerine verilmemiş.biri çıksın anlatsın.Dem sadece kürt hakları diyor.açılımını yapsınlar.neymiş. 2 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    Oyun oyun oyun içinde oyun 1 0 Yanıtla
  • Güven Yetiş:
    Ağızlarında ki baklayi çıkarmıyorlar bunların inisiyatif dedikleri bebek katilini salın diyorlar demir yumruk ?? geliyor ayağınızı denk alın 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    pkk nin temciligini yapan vekillere bak 1 0 Yanıtla
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