DEM Parti Sözcüsü Doğan: TBMM inisiyatif almalı

Politika

DEM Parti heyetinin İmralı'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından DEM Parti, TBMM'de temsil edilen partilerle görüşmelerini sürdürürken; DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TBMM'YE ÇAĞRI

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Doğan, "Bugün Meclis'in rolünü oynayabileceği işlevli hale gelebileceği bir zeminin ortaya çıkma ihtimali çok güçlü bir seçenek. O yüzden Meclis de bu rolü bir an önce oynayabilmeli ve Türkiye'nin demokratikleşmesi Kürt meselesinin demokratik yol ve yöntemlerle çözülmesi, demokratik siyaset kanallarının açılabilmesi için inisiyatif kullanmalıdır. Geç kalınmış bir inisiyatife tekrar davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAPILMASI GEREKENLERİ HATIRLATIYORUZ"

Öte yandan Doğan, "Gerek söz gerek eylemle bütün demokratik mücadele kanallarını zorlayarak İmralı kapılarının açılmasının, sayın Öcalan ile kurulacak temasın, onun koşullarının demokratik bir müzakare, çözüm ve barış için değiştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatan, yine bu konuda en tutarlı politikaya sahip olan DEM Parti olarak 1 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmeleri de hem yakından takip ediyoruz, hem de ilgili kurullarımız bu gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Yapılması gerekenleri de hatırlatıyoruz" diye konuştu.