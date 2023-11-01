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Dilan ve Engin Polat operasyonunda evlerde arama yapıldı! Mermi ve çok sayıda belge bulundu - Son Dakika

Dilan ve Engin Polat operasyonunda evlerde arama yapıldı! Mermi ve çok sayıda belge bulundu

Son Güncelleme: 01.11.2023 12:41

İstanbul merkezli yapılan operasyonda Dilan ve Engin Polat da dahil olmak üzere 30 kişiden 17'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 350 mermi, onlarca evrak, para ve laptop ele geçirildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.
İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan aralarında Dilan ve eşi Engin Polat'ın da olduğu 30 kişiden 17'si gözaltına alındı.

EVLERDE MERMİ VE BELGELER ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü 120 bin lira ile 1 adet laptop ele geçirildi.

27 FİRMANIN TÜM MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İddiaya göre, MASAK'ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.

SABAHA KARŞI GÖZALTINA ALINDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve birçok isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

NE OLDU?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

ŞİRKETLERE BASKIN YAPILDI, TELEFONLARA EL KONULDU

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konuldu. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu. El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

ÖZÜR DİLEDİLER

Günler sonra sessizliğini bozan çift, Instagram hesabından yaptıkları açıklamada "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur" diyerek özür diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dilan ve Engin Polat operasyonunda evlerde arama yapıldı! Mermi ve çok sayıda belge bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan ve Engin Polat operasyonunda evlerde arama yapıldı! Mermi ve çok sayıda belge bulundu - Son Dakika
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