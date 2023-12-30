 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'te 212 bin 950 kilometre yol kat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'te 212 bin 950 kilometre yol kat etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023 yılında 72 farklı ülkeden mevkidaşlarıyla 136 görüşme yaparak 212 bin 950 kilometre yol kat etti. Fidan, Türkiye'nin dış ilişkilerini güçlendirmek amacıyla 25 farklı ülkeye toplam 36 ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca, uluslararası zirve ve konferanslarda Türkiye'yi temsil etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yurt dışı ziyaretine refakat etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023\'te 212 bin 950 kilometre yol kat etti
30.12.2023 - 14:54,
Abone Ol

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 2023'te yurt dışı ziyaretlerinde 212 bin 950 kilometre yol kat etti, 72 farklı ülkeden mevkidaşlarıyla 136 görüşme yaptı.

Bakan Fidan, 4 Haziran 2023'te göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini kendisine refakat ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a yaptı. Fidan, Türkiye'nin dış dünyayla ikili ilişkilerini her alanda güçlendirme ve aktif dış politika anlayışı çerçevesinde, Dışişleri Bakanı olarak, 25 farklı ülkeye toplam 36 ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, bu müstakil ziyaretler kapsamında toplam 123 bin 480 kilometre yol kat etti. Azerbaycan ve ABD'yi 3'er, İtalya, Birleşik Krallık, Belçika, İran, Kazakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'ı da 2'şer defa ziyaret eden Fidan'ın diplomatik temaslarda bulunduğu diğer ülkeler ise Karadağ, Endonezya, Malezya, Macaristan, Irak, Ukrayna, Rusya, Türkmenistan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, Fransa, İspanya, Kanada ve Norveç oldu.

Uluslararası zirve ve konferanslarda Türkiye'yi temsil eden Fidan, yıl içerisinde 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı, NATO Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı ve NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Kalkınma ve Göç Konulu Uluslararası Konferansı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi Toplantısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları İcra Komitesi, Kahire Barış Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi ve Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu toplantılarına katılım sağladı.

ERDOĞAN'IN 17 GEZİSİNE REFAKET ETTİ

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 yurt dışı ziyaretine de refakat ederek, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te icra edilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi ve Dubai'deki Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinin hemen hepsinde heyette yer alan Bakan Fidan, bu ziyaretlerde de 89 bin 470 kilometre yol katetti.

Bakan Fidan, Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından oluşturulan Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Temas Grubu'ndaki mevkidaşları ile birlikte Londra, Paris, New York, Washington, Ottova ve Oslo'yu ziyaret ederek, Gazze'de akan kanın durması, kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomatik çaba harcadı.

22 ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANINI KONUK ETTİ

Uluslararası zirveler ve ikili temasları kapsamında ABD'nin dışişleri bakanı ile 7, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla da 5'er, Malezya, İran, İspanya ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla da 4'er kez bir araya gelen Bakan Fidan, Kanada, İtalya, Katar, Özbekistan, Belarus, İsveç, Macaristan, Yunanistan ve KKTC dışişleri bakanlarıyla da 3'er defa temasta bulundu. Hakan Fidan, aralarında ABD, İngiltere, Çin, Yunanistan, Katar'ın da bulunduğu 22 ülke dışişleri bakanını da değişik tarihlerde Türkiye'de konuk etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'te 212 bin 950 kilometre yol kat etti - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:32:02. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023'te 212 bin 950 kilometre yol kat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement