Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivilleri vurmasına tepki - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivilleri vurmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek insanlığa karşı suç işlediğini belirterek, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri Gazze'deki vahşeti durdurmaya çağırdı.

29.02.2024 22:46
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Dışişleri Bakanlığı, " İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

İSRAİL, YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ KATLETTİ

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı. Görgü tanıkları, İsrail'in ölü ve yaralıları Şifa Hastanesine taşıyan sağlık ekipleri ile sivilleri de hedef aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'i Kınadı

SALDIRIDA CAN KAYBI 112'YE YÜKSELDİ

Saldırıda can kaybı arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillere açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini belirterek, bölgede hala ulaşılamayan cesetlerin olduğunu aktardı. Saldırıda 760 kişi de yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'i Kınadı

TÜRKİYE'DEN TEPKİ: BU SALDIRI, İSRAİL'İN FİLİSTİN HALKINI YOK ETMEYİ HEDEFLEDİĞİNİN DELİLİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail'in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivilleri vurmasına tepki
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

"İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ OPERASYONLARINA DERHAL SON VERMEK ZORUNDADIR"

İsrail, Gazze'deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir. Tüm dünya, Gazze'de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze'de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'i Kınadı

BMGK CEZAYİR'İN TALEBİYLE TOPLANIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 112 kişiyi öldürmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Cezayir'in talebi üzerine toplanma kararı aldı. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan toplantının TSİ 00.15'te başlaması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'i Kınadı

"KASITLI VE PLANLI"

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU, İTİRAF ETTİ

İsrail güvenlik kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti. İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine insani yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin konuştu.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'i Kınadı

"FİLİSTİNLİLER, İSRAİL ASKERLERİNE TEHDİT OLUŞTURACAK KADAR YAKLAŞTI"

Yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunan kaynaklar, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti. Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.

"İTİŞ KAKIŞ SIRASINDA İZDİHAM YAKLAŞTI"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı\'ndan İsrail\'in Gazze\'de yardım bekleyen sivilleri vurmasına tepki
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivilleri vurmasına tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • SIDDIK ÇETİN: sadece kınamak mı? 41 6 Yanıtla
  • Kalemdar: Ben aziz Mahmud. Sen nerdesin ey sultan Murad.. Umuttu sevinçti yarinin adı. Ben dunlerde kaldım. 17 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Anca tepki başka bir cacık yok 6 0 Yanıtla
  • osman şahin: Her seferinde tepki kınama bütün dünya ülkeleri Müslüman ülkeler olmak üzere içi boş söylemlerden başka hiç bir şey yok Güney Afrika’nın kararlılığı ayrı 0 0 Yanıtla
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