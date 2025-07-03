Emeklilik Düzenlemesi TBMM\'de Görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, toplantı öncesi teklif ile ilgili yaptığı konuşmada, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine resmen angarya iş yaptırıyorlar. Bakın bugünkü toplantımızın sebebi sadece bir kişi. Kim o; Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu. Bu yıl 65 yaşına girecek ve ağustos ayında emekli olması gerekiyor. Onun emekli olmaması için koca Plan ve Bütçe Komisyonu'nu topladınız. Yaş haddini 72'ye çıkartacağınıza, mahkemede yaşını küçültün. Mahkeme neye bakıyor, ebeye bakıyor. Ebesini bul, onu şahit göster. Ebesini bulamıyorsan 2 tane şahit bul ve yaşını küçült" dedi. Ağbaba, enflasyon hesabına göre en düşük emekli aylığına yapılacak zammın 2 bin 500 lira olacağını belirtti ve içerisinde ayçiçek yağı, peynir, yumurta, tavuk, kıyma ürünlerinin yer aldığı alışveriş fişini gösterdi.

'4,5 MİLYON EMEKLİ, MAAŞ ARTIŞINI BEKLİYOR'

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, usul talepleri üzerine muhalefet milletvekillerine söz hakkı verdi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Burada bir kişiye yönelik düzenleme yapıyorsunuz. 4,5 milyon emekli, en düşük emekli maaşı artışını bekliyor. Ona ilişkin düzenleme yapmıyorsunuz veya çalışanların yüzde 42'si asgari ücretli, asgari ücretin artması 20-30 milyon kişiyi etkiliyor. Onlar da buradan bir haber bekliyor, 'Refahımda azıcık bir artış olabilir mi? Açlıktan biraz kurtulabilir miyim' diye bizden bir haber bekliyor. Siz bir kişi için komisyon topluyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi" diye konuştu.

'EMEKLİNİN DURUMU İYİ DEĞİL'

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ise teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin doğru olmadığını belirtti ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Türeli, "Emeklinin durumu iyi değil. Emekli aylık bağlama oranları düşürüldü, güncelleme katsayıları zaman içinde düşürüldü, bunların ciddi anlamda etkisi oldu. Emekli refah payı almıyor, ekonomik büyümeden pay almıyor. Bütün bunların hepsini çözecek bir kanuna ihtiyaç var. Gelin bunu çözelim, gelin emekli üzerine bizim de verilmiş kanun tekliflerimiz var, hep beraber toplanalım, bu sorunu çözelim" dedi.

'YAŞ HADLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILMAKTADIR'

Usul üzerine değerlendirmelerin ardından kanun teklifinin ilk imza sahibi olan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, teklif ile ilgili bilgi verdi. Kurt, "Teklifle, teknolojik gelişmeler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) organizasyonel ihtiyaçlarının karşılanması, bünyesindeki deneyimli general ve amirallerin tecrübe, bilgi ve birikimlerinden azami seviyede istifade edilmesi ve farklı kuvvet komutanlıkları arasında uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor. Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde tüm muharip sınıf general ve amirallerin; korgeneral, koramiral rütbelerine terfi edebilmelerine imkan sağlanıyor. Ayrıca Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin sayısı, yaş hadleri ve terfilerdeki eğitim şartlarıyla ilgili olarak düzenlemeler yapılmaktadır. Bu doğrultuda, başta 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında çok sayıda personelin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesi olmak üzere, çeşitli nedenlerle rütbe karşılama oranlarının belirlenenden düşük olması dolayısıyla belirli rütbelerdeki personel ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi için rütbe terfi şartlarının belirlenmesi maksadıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇALIŞMA SAATLERİ, BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK'

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararları doğrultusunda da düzenlemeler yapılacağını söyleyen Kurt, "Gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı olarak kurulan gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi ve Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinde fiilen görev yapan memur ve sözleşmeli personelin çalışma saatlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenmesine imkan sağlanarak, fazla çalışmada bulunan personelin mali hakları güçlendirilmektedir. Bu teklifle, toplamda 12 bin memur ve sözleşmeli personelle sınırlı olmak üzere, her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere, her bir saat için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücretinin ödenmesi öngörülmektedir. Ayrıca teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgeli, konaklama belgeli tesislerde çalışan personelin yazılı talebi ve onayı olmak kaydıyla, haftalık izinlerini gerekli görülen durumlarda 10 günlük süre içerisinde kullanabilmesine imkan sağlayacak esneklik yapılacak. Haftalık izinlerin haftada bir gün kullanılacağına ilişkin genel kurala, bu bakımdan bir istisna getirilmektedir" dedi.

'İŞKUR'LA VERİ PAYLAŞIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ DÜZENLENİYOR'

Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefinin gerçekleştirilmesi çerçevesinde e-Devlet hizmetlerinin artırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Kurt, "İş ilişkisinde belirlilik ve ispat kolaylığı sağlanarak, işverenin belge düzenleme, gönderme ve saklama yükümlülüğünün dijital ortama taşınmasıyla fiziki dosyalama zorunluluğunun azaltılması, maliyet ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca teklifle Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) yetkilendirilen özel istihdam bürolarının, İŞKUR'la veri paylaşım yükümlülükleri yeniden düzenlenerek, söz konusu bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden bürolara idari para cezası uygulanması öngörülmektedir. Böylece iş gücü piyasasında veri bütünlüğünün sağlanması, özel istihdam bürolarının İŞKUR'la anlık olarak veri paylaşabilmesi, iş ve işçi bulma süreçlerinin daha şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir hale getirilmesi, açık iş ilanlarının ortak bir platform üzerinden iş arayan vatandaşlara sunulması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.