Politika

Erdoğan: "Deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar

-"Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi"

-"Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız, tarihimizin en yüksek seviyesinde, enflasyon düştükçe, ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini, çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız"

-"Medeniyet davası diyoruz, Medeniyet içi boş kavgalarla kimseye faydası olmayan polemiklerle ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez, geliştirilmez"

-" Deste deste dolarlarla öyle mi? Nereye gidersek işte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Belediye Başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar "

-"Birileri hiçbir iş yapmadan, hiçbir eser ve hizmete imza atmadan sadece eleştirerek, sadece hata edilmesini bekleyerek siyaset yaptığını sanıyor"

-" Bu armut piş ağzıma düş zihniyetinin hasbelkader yönetimlerini ele aldıkları şehirleri nasıl geriye götürdüğünü çevremizdeki örneklere bakarak görüyorsunuz"

"Üstelik bu uğurda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan deste deste para görüntüleriyle siyaset kirletmekten öte gitmez"

ISPARTA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Medeniyet davası diyoruz. Medeniyet içi boş kavgalarla kimseye faydası olmayan polemiklerle ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez, geliştirilmez, deste deste dolarlarla öyle mi? Nereye gidersek işte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar" dedi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde Ispartalılara hitap eden Erdoğan, "Arı konar, bal verir, Isparta kıymetini bilene gönül verir. Karşıda Isparta dururken karşıda sizler dururken elbette sizden başkasına gönül vermek olmaz. Isparta seçimlerde hep gönlünün bizden yana olduğunu gösterdi. Biz de Isparta'dan aldığımız güçle şöyle, heyecanla Türkiye cüzdanının inşaatı yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirdik. Milletimiz depremde temin ettiği birliği, beraberliği, kardeşliği, sandıkta da sürdürdü. Türkiye, son 10 yıldır terörden, darbe girişimine, çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen, nice sınavlara maruz kaldık. Asrın felaketi üzerimizdeki yükü daha da arttırdı. Fakat şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugünde hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Bunların da üstesinden geleceğiz. Uygulayacağımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız. Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi, milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız, tarihimizin en yüksek seviyesinde, enflasyon düştükçe, ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini, çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız" diye konuştu.

"Palvaralara sakın ha kanmayın"

" Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın" diyen Erdoğan, "Eski Türkiye'de bu palavracı, siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılını heba edildi. Güvensizliğin, istikrarsızlığın, programsızlığı, plansızlığın kol gezdiği bir ülkede herkes kaybeder, en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Bu ülkede emekli, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günle roldü. Üstelik o günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Türkiye bugün 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona ulaşan emekli sayısı ile çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrar iklimini muhafaza ederek, ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugünde aynı anlayışla hareket diyoruz. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım, milletimizin işini aşını huzurunu güvenliğini koruma kararlılığından asla geri adım atmıyoruz" dedi.

Erdoğan, alanda 35 bin Ispartalının olduğunu kaydetti.

Bu dönemde milli geliri 3 kat büyüttüklerini dile getiren Erdoğan, önümüzdeki süreçte 2 kat daha büyüteceklerini ifade etti.

"İlk 3'teyiz"

Bu şekilde herkesin daha iyi refah seviyelerine kavuşacağını belirten Erdoğan, " Ama bunu oturup sadece eleştirerek yattığımız yerden ahkam keserek değil çok çalışarak yapmamız gerekir. Hiç çalışmadan dünyanın en yüksek refah seviyesinde bir hayat yaşamayı umut etmesin adı hayalperestlik değil başka bir şeydir. Milletimizin çalışkan, üretken, becerikli olduğunu biliyoruz. Bu vasıfları harekete geçirecek katma değere dönüşecek bir alt yapı oluşturmanın peşindeyiz. Savunma sanayi bunun örneklerinden biridir. Hava da var mıyız? Dünyada insansız hava araçlarında ilk üçün içindeyiz.Bu ülkenin adı Türkiye. Daha düne kadar neredeyse tamamen dışarı bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. Yüzde 20'si yerliydi. Şimdi yüzde 80'e çıkardık. Bize tabanca veriyorlardı, tabanca. Şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. Şuanda aynı alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasındayız. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyanın ilk üç ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız Kaan'la beşinci nesil uçak yapabilen dünyadaki dört ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu her alanda görmek mümkün. Her kim bu ülkenin yandığını, bittiğini, çöktüğünü idare eden etrafına umutsuzluk saçıyorsa emin olun kafasında başka hesaplar vardır. Eskiler, 'otu çek köküne bak' derler. Bunların da köküne baktığınızda ya kifayetsiz muhterisleri ya terör örgütü yandaşlarını ya emperyalistlerin beşinci kol elemanlarını görürsünüz. Amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize toplayarak milletimizi yıldırmak, insanımızın mücadele azmini kırmak hepimizin dikkatini dağıtmaktır" diye konuştu.

"Milli irade bayramı"

"Geçmişte aynı şeyi toplumsal taşımaya dönüştürerek vesayetçilerin önünü açarak terör örgütlerinin kullanarak darbecileri destekleyerek ekonomik tetikçileri harekete geçirerek yapıyorlardı" diyen Erdoğan, "Şimdi yöntem değiştirmişler. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Bu milletin morali Çanakkale'de yedi düvel üzerine geldiğinde çökmedi. En zor şartlarda verdiği Milli Mücadelede çökmedik. Rahmetli Adnan Menderes'in bedenini canıyla ödediği demokrasi mücadelesinde yaşanan o kesintilerde çökmedi. Daha başımıza gelen nice badirelerde çökmedik, Gezi'sinden 15 Temmuz'una, son dönemde maruz kaldığımız onca saldırılara çökmedi. Aslında bunlara yanıldıklarını14, 28 Mayıs seçimlerinde sandıkta gösterdik. Ama bunlar hala anlamıyor, anlamayacaklar. 31 Mart'ta bunlara bunu anlatmaya hazır mıyız? 10 gün sonra sandıklarda gelin bunları demokratik bir şekilde gömelim. Isparta'nın bu tarihi hesaplaşmada milli irade sapının ön önlerinde yer alacaktır. Isparta'yla birlikte Türkiye haritasını tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Sizlerle birlikte Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramını kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Isparta'ya 71 milyarlık kamu hizmeti"

Erdoğan, Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle buruk bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirtti.

Her zaman Gazze'nin yanında olduklarının altını çizen Erdoğan, " Bizim kendi insanımız tüm mazlumla riçin yapacağımız en iyi şey birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak, ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Bunu başardığınızda artık yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir bölge, yepyeni bir dünyaya gözlerimizi açacağız. Bize bugüne kadar nice zaferleri yaşatan Rabbimiz inşallah bu güzel günleri görmeyi de nasip eder. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizi istismarla, saplantıyla, yalanla, dolanla, kibirle işimiz olmaz. Biz de tevazu egemedir. Bir gece gündüz ülkemizin ve şehirlerimizi

ileriye taşıyacağımızın planlarıyla, projeleriyle yatıp kalkıyoruz. Bu anlayışla Isparta, 21 yılda 76 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık" dedi.

"Yatırımlardan bazıları"

Isparta'ya yaptıkları yatırımlardan bahseden Erdoğan, " Ispartalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2.5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Türkiye'nin sağlıkta en önemli projelerinden olan şehir hastanelerinden birini Isparta'da hizmete sunduk. Toplam 1200 yataklı olmak üzere 35 sağlık tesisi kazandırdık. Yalvaç Devlet Hastanesi'ne 50 yataklı bir ek bölüm yapıyoruz. Kentsel dönüşümde 9 bin 980 adet konutu ve ticari alanı dönüştürdük. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizde üçünün yapımını tamamladık, birinin inşası sürüyor, diğer ikisi proje çalışmalarına devam ediyor. Isparta'nın 92 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz 241 bir kilometreye çıkardık. Afyon, Denizli, Isparta, Burdur, mevcut demir yolu hattını modernize ediyouz. Süleyman Demirel Havalimanımızı yeniledik. Şehrimize 20 baraj, 8 gölet ve 145 taşkın koruma tesisi inşa ettik. 47 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak. İstihdamı desteklemek için Ispartalı işverenlerimize 1.5 milyar lira prim teşviği verdik" diye konuştu.

"Demlenme"

"Yaptığımız eserlerle gök tepede hoş bir seda bırakmadıktan sonra siyasetin, hükümetin, unvanların ne önemi var" diye soran Erdoğan, " Medeniyet davası diyoruz. Medeniyet içi boş kavgalarla kimseye faydası olmayan polemiklerle ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcayarak inşa edilmez. Geliştirilmez, deste deste dolarlarla öyle mi? Nereye gidersek işte şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Belediye Başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar. Ispartalı kardeşlerime İstanbul'daki hemşehrilerini arayarak onları da dikkatle uyarmalarını istiyorum. Öyle mi? Uyaracağız. Ecdat gece gündüz harama uçkur çözmeden, harama eyvallah etmeden, helalinden kazandılar, helalinden yedi. Selçuklunun, Osmanlının, Cumhuriyetin bu topraklarda vurduğu her mühür, miras olarak bizlere emanet ettiği her bir eserin gerisinde işte böyle zorlu bir mücadele var. Ecdadın bize bıraktıklarıyla yetinmeye kalkarsak milletçe vatan topraklarındaki ömrümüz az olur. Sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceğiz ki devraldığımız emanetin hakkını verelim. Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş daha zenginleşmiş Türkiye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler. Tabi birileri hiçbir iş yapmadan, hiçbir eser ve hizmete imza atmadan sadece eleştirerek, sadece hata edilmesini bekleyerek siyaset yaptığını sanıyor. Bu armut piş ağzıma düş zihniyetinin hasbelkader yönetimlerini ele aldıkları şehirleri nasıl geriye götürdüğünü çevremizdeki örneklere bakarak görüyorsunuz. Üstelik bu uğurda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan deste deste para görüntüleriyle siyaset kirletmekten öte gitmez" ifadelerine yer verdi.

"Başdeğirmen konuşma"

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, verdikleri sözün hepsini tek tek yerine getirdiklerinin altını çizerek, " Bu 5 yıl bizim için çok değerliydi. Kentin hakettiği hedefi alacağını sürekli söyledik. Bu hizmet bize nasip oldu. Aradan tam 5 yıl geçti. Bu yıl zor geçen dönem olmasına rağmen birlik beraberliğimizde hizmetimizde bir bahanemiz olmadı. 153 yatırımı şehre kazandırdık. Hiç kimsenin sen şucusun bucusun demeden memleketimize hizmet ettik. Bize ihtiyacı olan herkesin yanında olduk. Eğer biz sizi anlayamayan, isteklerinize kulak veremeyen, çözüm odaklı olmasak bize destek verir miydiniz? Bizler sizlerin desteğiyle yeniden bir daha diyoruz. Belediye başkanlığı zor bir iş değil hepimiz yapabiliriz"dedi.

Başdeğirmen, 235 vatandaştan bir kuruş almadan doğalgaz tesisatını bağladıklarını kaydederek, 250'sini ise gelecek dönemde bağlayacaklarını bildirdi.

7 merkez köyün doğalgaza kavuştuğunu dile getiren Başdeğirmen,"Köylerden bize ne diyemeyiz. Biz gönül belediyecisiyiz. 22 semt sahası yaptık. Önümüzde 3 bayram var. 31 Mart 2024 birinci bayram, Kadir Gecesi 5 Nisan, 10 Nisan Ramazan Bayramı'dır. 3 bayrama hazır olun, hep beraber kutlayacağı. 25 yıldır yapılamayan şehrin göbeğinde mezar gibi duran İTKM, bugünkü ismiyle Meydan AVM. 25 yıldır çözülemeyen yılan hikayesi olan bitmeyen hayal, arabaların arkasına 'aşkımız İTKM gibi hiç bitmesin' diye yazılıyordu. 1.5 yılda tamamladık. Isparta'da kötü koku vardı, bu kokuyu 10 yıl çektik. 31 Mart 2019'da Ak Parti Belediyeciliği geldi, 6 ayda koku geçiverdi. Ne oldu da 10 yılda Sav bölgesindeki koku gidiverdi. Çünkü kararlı bir yönetim geldi. AK Parti insana hizmet belediyeciliğidir. TOKİ'yi yaptık. Trafiği gelir gelmez küçük dokunuşlarla düzenli hale getirdik" diye konuştu.

Başdeğirmen, kente verdikleri hizmeti 2.5 yılda yaptıklarını hatırlatarak, "Pandemi oldu, doğal afet oldu. 2.5 yıl alacağımız var. 153 yatırımı şehrimize kazandırdık. Engelli bireylerimizin kullanımı için 8 bin 500 metrekarelik merkezi 6 ay sonra hizmete açıyoruz.