Erdoğan: Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ülkede ve yurt dışında ilmi çalışmalar yapan bilim erbaplarına başarılar dileyerek, "Bu yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri ile hepsi birbirinden kıymetli çalışmalar yürüten 57 bilim insanına ödüllerini tevdi ediyoruz. TÜBA- TESEP (Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı) kapsamında 4'ü telif eser ödülü, 1'i Halil İnalcık Özel Ödülü, 1'i Kemal Karpat Özel Ödülü ve 1'i jüri özel ödülü olmak üzere toplam 7 eser ödüle layık görüldü. Böylece bugüne kadar 246 Türkçe bilimsel telif eserimize TÜBA- TESEP ödülü vermiş oluyoruz. TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödüllerimiz dünyada Genç Akademi oluşumunun ilk ve en özgün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖDÜL KAZANAN GENÇ BİLİM İNSANI SAYIMIZ 669'A YÜKSELECEK'

Bu yıl 20 farklı üniversitede bilimsel çalışmalar yürüten 25 genç bilim insanına bu ödüllerini takdim edeceklerini kaydeden Erdoğan, "Böylelikle 2001'den bugüne kadar TÜBA- GEBİP ödülü (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri) kazanan genç bilim insanı sayımız 669'a yükselecektir. TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini ise 3 farklı kategoride uluslararası düzeyde özgün, öncü ve çığır açan çalışmalarıyla temayüz etmiş 4 kıymetli bilim insanına veriyoruz. Bu 4 isimle birlikte bugüne kadar toplam 32 bilim öncüsüne TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri tebliğ edeceğiz. Bugüne kadar 947 bilim insanımız uluslararası bilim diplomasisi alanında önemli bir boşluğu dolduran TÜBA ödüllerini kazanmış oluyor. Yine bu sene 7'si bilim, 13'ü teşvik ve 1'i hizmet ödülü olmak üzere 15 farklı üniversiteden 21 bilim insanımıza da TÜBİTAK Bilim Ödüllerini takdim ediyoruz. TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerini kazanan akademisyenlerimizi, bilim insanlarımızı, şahsım ve milletim adına canıgönülden tebrik ediyorum. Ödül sahibi hocalarımızın her birine gelecekte yapacakları çalışmalarda şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Ödül komisyonu ve hakem heyetine de yıl boyunca harcadıkları yoğun emek ve yaptıkları değerlendirmeler için tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.

'TEŞVİKİN, TALTİFİN, NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Tıp ilminin önde gelen isimlerinden Buharalı bilim ve düşünce insanı İbn-i Sina'nın, 'Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder' sözünü hatırlatan Erdoğan, "Ecdadımız da bu gerçeği bir başka veciz kelamla şöyle ifade ediyor, 'Marifet iltifata tabidir, iltifatsız mal zayidir.' Takdir görmeyen, taltif edilmeyen, teveccühe mazhar olmayan her bir çalışma, her ne kadar asli değerinden hiçbir şey kaybetmese de geniş kitlelere ulaşmak bakımından istenilen etkiyi maalesef oluşturamıyor. Gerek kişisel hayatımıza gerekse toplumların serencamına baktığımızda teşvikin, taltifin, özellikle işlerin dönüm noktalarına gelindiğinde yapılan cesaretlendirmenin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Çığır açma potansiyeli olan birçok proje ve fikir, vaktinde destek bulmadığı için akamete uğramış, tarihin tozlu raflarına havale edilmiştir. Bu açıdan bilim tarihi aynı zamanda yarım kalmış, akim kalmış çalışmalar mezarlığıdır" ifadelerini kullandı.

'BİLİM İNSANLARIMIZ HAK ETTİKLERİ DESTEĞİ, İLGİYİ VE TAKDİRİ BULAMADI'

Türkiye'de bilim ve teknolojinin uzun yıllar merak ve iştirak sahibi, idealist bir avuç insanın kendi imkanlarıyla sınırlı bir uğraş alanı olarak görüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Bilim insanlarımız hak ettikleri desteği, ilgiyi ve takdiri bulamadı. Burada şu hususu da vurgulamak durumundayım. Bilimsel birikim açısından dünyada istisnai bir konumda olsak da bunun kurumsallaşması noktasında da o derece geç kalmış bir ülkeyiz. Akademik üretkenlikte bugün bizden ileride olan toplumların çoğu devletin desteğini almış, kurumsallaşmış ve temel bilim dallarını aynı çatı altında toplamış, bilim akademilerini bizden çok önce hayata geçirmişlerdir. Örneğin, Avrupa'da bilim akademilerinin önemli bir kısmı 7'nci yüzyılda kurulmuştur. Elbette Bilimler Akademisi kurulmadan evvel de çeşitli alanlarda araştırma ve çalışmalar yapan bilim adamlarımız vardı. Hatta 18'inci yüzyıla kadar Avrupa uygarlığını etkileyen, yönlendiren ve besleyen doğu medeniyeti Türk İslam dünyasında yetişen bilim adamları, düşünce adamları olmuştu" dedi.

'BAŞARIYI TAKDİR ETMEK YERİNE ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR'

Fakat yeni dönem ruhunu doğru okuyamama sonucu sürecin devam ettirilemediğini, bunun da gerilemeyi beraberinde getirdiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii bir de buna ülkemiz içinden yapılan sabotajları eklememiz gerekiyor. Savunma sanayimizin sembolü olduğu bilim ve teknoloji hamlelerimizin daha emekleme aşamasındayken nasıl boğulduğu hepimizin malumudur. Aslında bu zihniyet bizim dönemimizde de sık sık karşımıza çıkmıştır. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg projemizden 5'inci nesil savaş uçağımız Kaan'a, insansız hava araçlarımıza yönelik linç kampanyalarından ilk insanlı uzay misyonumuza kadar her alanda bu zihniyetle karşılaştık. Togg'a 'fabrikası yok' dediler, Kaan'ı kalorifer peteğine benzettiler. 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu, turistik gezi' diyerek küçümsediler. İHA ve SİHA'ların her başarısında zaten sinir nöbeti geçirdiler. Başarıyı takdir etmek, desteklemek, milletin sevincini paylaşmak yerine bir kulp takarak engellemeye çalıştılar. Aynı bağnazlığa, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının açılışında bir kez daha şahitlik ettik."

'ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRMAYI BAŞARDIK'

Süper bilgisayarların bile yıllarca uğraştığı karmaşık problemleri, kuantum bilgisayarların yalnızca birkaç dakikada çözebildiğini ve yalnızca 15 ülkede bulunduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle dedi:

"Biz kuantum bilgisayar teknolojisinde attığımız bu kritik adımla Türkiye'yi küresel rekabette çok stratejik bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde kuracağımız 'süper iletken çip üretim evi'yle çok daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlarına giden yolu da açacağız. Devrim niteliğindeki böyle bir üründen insan niye rahatsız olur? Ama bakıyorsunuz bunu bile eleştirenler, küçümseyenler çıkabiliyor. Göreve geldiğimizden beri ilk etapta zihinlere vurulan prangaları kırmaya çalıştık. 'Yapamayız, başaramayız, bizden bir şey olmaz' algısının yerine 'yapabiliriz, başarabiliriz' özgüvenini yerleştirmeye çalıştık. 'Bizim harcımız değil, daha çok ekmek yememiz lazım' şeklindeki umutsuzluk aşılayan sözleri lügatimizden çıkardık. Zor da olsa, ciddi zaman da alsa hamdolsun 10 yıllardır milletimize empoze edilen öğrenilmiş çaresizlikleri ortadan kaldırmayı başardık. Türkiye kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi yan sanayi fikirlerin ikinci el düşüncelerin üretildiği bir ülke de değildir."

'KENDİ HİKAYEMİZİ YAZMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ'

Erdoğan, özgür olmak için özgün olmak, orijinal fikirler ve projeler geliştirmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendi rotamızı çizmeye yalnız siyaset ve diplomasi de değil, bilim ve teknoloji alanında da ihtiyacımız var. Siyasette, dış politikada, savunmada nasıl bize dayatılan kalıplara bağlı kalmıyor ve bize biçilen rollerin ötesine geçiyorsak, milli teknoloji hamlemizle bilim ve teknolojide kendi hikayemizi yazmanın mücadelesini veriyoruz. Teknolojide, bilimde, sanatta, düşüncede başkalarına muhtaç bir ülke olmaktan çıkıp, kendi imkanlarımızı, kendi kaynaklarımızı, kendi potansiyellerimizi en üst seviyede harekete geçirmek istiyoruz. Allah'ın izniyle her alanda bağımsız Türkiye vizyonumuzu mümkün olan en kısa sürede gerçeğe dönüştüreceğiz. Son 22 yılda bunun altyapısını hem de çok güçlü biçimde oluşturduk."

'32 BİN 940 PROJEYE TOPLAM 128 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK'

Evvelemirde insan kaynağı ve altyapı eksiklerini gidermek için çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece belli şehirlerde değil, tüm coğrafi bölgelerimizde güçlü, dinamik, üretken bir araştırma, geliştirme ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sıfırdan aldığımız Araştırma-Geliştirme Merkezi sayımızı 1329'a, yine sıfır olan Tasarım Merkezi sayımızı 331'e çıkardık. Teknopark sayımız 2'den 104'e yükseldi. Teknolojiye yönelik farkındalığı artırmak amacıyla ülkemizin her ilinde toplam 130 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' kurduk. İlk ve ortaöğrenim müfredatlarına, bilgi teknolojilerine ilişkin dersler koyarak, bu alanda öğrencilerimizin ufuklarını açtık. Teknoparklarımızda, üniversite- sanayi iş birliğiyle 11 bin 158 firma ve 116 bin 321 personel ortak üretim yapıyor. Toplam 61 bin 500 projeyi tamamladık, 15 bin 955 projemiz devam ediyor. TÜBİTAK Akademik Araştırma Geliştirme programlarıyla 32 bin 940 projeye toplam 128 milyar lira tutarında destek sağladık. Bilim İnsanı Destekleri kapsamında, 381 bin 730 bilim insanına 35 milyar liralık destek verdik. Özel sektöre yönelik yürütülen destek programları kapsamında ise 26 bin 447 projeyi, 109 milyar lira kaynakla destekledik."

'GELİP GEÇEN BAŞARILARLA YETİNMEK İSTEMİYORUZ'

Teknofest yarışmalarıyla gençleri büyük bir heyecanla icat peşinde koşmaya teşvik ettiklerini, bu sene 9'uncusu düzenlenen Teknofest'e 50 farklı kategoride 790 binden fazla takımın başvurduğunu belirten Erdoğan, "Gençler, bilim insanları imkan tanındığı, daha doğrusu önlerine engel konulmadığı takdirde nereleri ve neleri başarabileceğini ve başarabildiklerini çok iyi gördü. Düzenlediğimiz araştırma projesi yarışmaları, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konusunda geleceğe hazırlıyoruz. Görüldüğü üzere, çağın gerisinde kalan değil, çağa liderlik eden büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sabun köpüğü gibi gelip geçen mevzi başarılarla yetinmek istemiyoruz. Ülke ve millet olarak yere sağlam basıyor, adımları sağlam atıyoruz. Planlarımızı orta ve uzun vadeli yapıyoruz. 2002'ye göre bugün çok iyi bir konumdayız. İnşallah gelecekte çok daha iyi seviyelerde olacağız. Sadece kendimiz için değil, umudunu bize bağlamış olanlar için de bunu başaracağız" dedi.

'ÇAĞRILARA KULAK TIKAMIYORUZ'

Erdoğan, "Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır; Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometrekareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye ve Türk Milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz. Kendi ülkelerine başkalarının gözünden bakanlar bunu fark edemeyebilir. Burunlarının dibini dahi görmekten aciz olanlar bunu anlamayabilir. 'Türkiye'nin Libya'da Suriye'de Somali'de ne işi var?' diye soranlar bu vizyonu ve misyonu idrak edemeyebilir. Türkiye'nin son 22 yılda nasıl büyük bir değişim geçirdiğini bilmeyenler, olayların seyrini kavramakta zorlanabilir. Ama biz bunu görüyoruz, süreçleri okuyoruz, çağrılara kulak tıkamıyoruz. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyenleri kendi haset dolu dünyalarında vehimleriyle, korkularıyla, komplo teorileriyle, safsata ve hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Milletiyle duygudaşlığını kaybetmiş olanlara ne söylesek boş ne anlatsak faydasız. Biz onlarla vakit kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖDÜLLERİ VERDİ

Erdoğan, hep olduğu gibi önlerine bakacaklarını, hedeflerine odaklanacaklarını söyleyerek, "Bu kutlu yolculukta sizlerin de üzerinize düşen her türlü sorumluluğu en güzel şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Sizler uzmanlık alanlarınızda icra ettiğiniz bilimsel faaliyetlerle verdiğiniz eserlerle, yaptığınız yeni araştırmalarla yalnızca akademi camiasına değil, ülkemize ve dünyaya da önemli değerler, yeni ufuklar kazandırıyorsunuz. Öyle inanıyorum ki bu çalışmalara her gün bir yenisini ekleyerek sizi rehber kabul eden gençlerimizi teşvik edip, destekleyerek ülkemize ve insanlığa daha esaslı katkılar yaparak, 2053 ve 2071 vizyonumuzun da mimarları sizler olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erdoğan, 'TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri'ne layık görülen bilim insanlarına ödüllerini verdi.