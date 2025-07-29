CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenini gerçekleştirdi. Törenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tokayev ile heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan ettiğimiz Kazakistan'la münasebetlerimizi 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Kazakistan bölgenin en büyük ekonomisi, bizim de bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise 1 buçuk milyar dolara yaklaştı. Müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar 30 milyar dolar değerinde 500'ün üzerinde projeyi başarıyla üstlendi" dedi.

Erdoğan, bugün gerçekleştirilen toplantıda savunmadan enerjiye, ulaştırmadan bilim ve teknolojiye çok geniş bir yelpazede görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, 20 belgeyi imzaladıklarını söyledi. Erdoğan, "Madencilik ve nadir toprak elementleri gibi bu sektörlerde iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün ülkemiz üzerinde dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldık. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan, Hazar geçişli Orta Koridorun kullanımı ve geliştirilmesi hususunda yapabileceklerimizi istişare ettik. Askeri ve savunma sanayi iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik iş birliği ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı" diye konuştu.

'TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE MUAFİYETİ 90 GÜNE ÇIKTI'

Türkiye'yi ziyaret eden Kazak turist sayısının her geçen yıl arttığını kaydeden Erdoğan, "Geçtiğimiz sene 900 bine yakın Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık. Ülkemizden de Kazakistan'a yönelik bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Kazakistan, Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı. Bu karardan dolayı değerli kardeşim Tokayev'e teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür konuları her zaman olduğu gibi yine gündemimizdeydi. İlk kapsamlı ortak projemiz olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi, 30 yılı aşkın süredir, 100 binden fazla mezun verdi. Şimdi de Sayın Tokayev'in desteğiyle, Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almatı'da birer okul açma çalışmalarına başladığının müjdesini buradan vermek isterim. Ayrıca Gazi Üniversitesi de Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi'nde bir şube açacak. Bu sene Kazakistan'ın milli şairi Kazak halkının büyük dahisi, mütefekkir, Abay Kunanbayev'in 180'inci doğum yıl dönümü. İsmini Kazak kardeşlerimizle birlikte tüm Türk dünyasının kalbine derin saygıyla yazdıran o büyük şairi bu vesileyle rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DÜNYASININ GÜÇLENMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Erdoğan, " Doğu Akdeniz'den Türkistan'ın en ücra köşelerine uzanan coğrafyamızda 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarıyla hareket ediyoruz. Gerek ikili ilişkiler gerek aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, Türk dünyasının güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz. Kazakistan'ın teşkilatımızın 2026'daki gayri resmi zirvesine Türkistan'da ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duydum. Türk dünyasının asli ve ayrılmaz bir unsuru olan Kıbrıs Türkleriyle de dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Biraz önce Sayın Tokayev'le kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik" dedi.

'İSRAİL, FİLİSTİN HALKINI CANİCE KATLEDİYOR'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere Rusya- Ukrayna Savaşı ve Afganistan gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunduk. Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometrekareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde, bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır. Masum çocuklar ya açılıktan ya da İsrail işgal güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlardan dolayı can vermektedir. İsrail'in açlığı, özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesiz. Bu barbarlık karşısında İslam ülkeleri başta olmak üzere, herkesin vicdan sahibi tüm ülkelerin, tüm halkların sesini daha fazla yükseltmesi şarttır. Biz bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz" diye konuştu.

'ORTAK HEDEFE ULAŞMAK İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMENİN ÖNEMİ BÜYÜK'

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Halklarımızın iş birliğinin güçlenmesi, başarıların çoğalması, ortak hedefe ulaşmak için güçlerimizi birleştirmenin önemi büyüktür. Daha yeni tamamlanan neticeli görüşmelerin iki halkın ilişkilerini yeni düzeye çıkaracağına inancım tamdır" dedi.

Tokayev, IDEF 2025 kapsamında Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yüksek başarılarının genişçe sergilendiğini ifade ederek, "Çağdaş hem de son model teknolojilerinize, uluslararası uzmanlar tarafından yüksek değer verildi. Enformasyon teknolojileri geliştirmek, ekonominin farklı alanlarında çağdaş dijital olanakları kullanmak günümüzün talebidir. Bundan dolayı bilgi teknolojilerini beraber geliştirme meselesine özel önem verdik" diye konuştu.

Tokayev, Kazakistan ile Türkiye'nin bilgi teknolojisi alanındaki stratejik partnerliğini genişletmek için büyük imkanlar olduğuna da işaret etti.