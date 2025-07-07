'ESAS SANIK OLMASI GEREKEN KİŞİLER, BUGÜN HAKİM KARŞISINDA DEĞİL' - Son Dakika
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Politika

'ESAS SANIK OLMASI GEREKEN KİŞİLER, BUGÜN HAKİM KARŞISINDA DEĞİL'

\'ESAS SANIK OLMASI GEREKEN KİŞİLER, BUGÜN HAKİM KARŞISINDA DEĞİL\'
07.07.2025 14:27
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'ESAS SANIK OLMASI GEREKEN KİŞİLER, BUGÜN HAKİM KARŞISINDA DEĞİL'CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya yangın faciasının ardından açılan davanın ilk duruşmasına katıldı.

'ESAS SANIK OLMASI GEREKEN KİŞİLER, BUGÜN HAKİM KARŞISINDA DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya yangın faciasının ardından açılan davanın ilk duruşmasına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Esas sanık olması gereken kişiler, bugün hakim karşısında değil. Bunun tek sorumlusu var; o da Turizm Bakanı. Çünkü o izin vermiyor. Savcı diyor ki; 'Benim şu kamu görevlilerini de yargılamam lazım.' Turizm Bakanlığı izin verecek, vermiyor. Neden vermiyor? Çorabın söküğünü bir tutarsa, 'çektikçe, çektikçe bana kadar gelir.' Bunu biliyor Turizm Bakanı" dedi. Özgür Özel, en kısa sürede kamu görevlilerinin de hakim karşısına çıkmasını ümit ettiklerini söyledi.

'BİRİNCİ GÜN HERKES GELİR'

Soma faciasının davalarını hatırlatan Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bunun dışında benim samimi olarak hatırlatacağım, hatırlatmayı kendime bir görev bildiğim konu şudur. Bugün kamuoyunun ilgisi, basının ilgisi, herkesin ilgisi en üst düzeyde. Bu, adalet talep eden mağdurlar, aileler için son derece önemli. Ancak Soma'da da böyle olmuştu. İlk gün aynen burada olduğu gibi 301 aileden birer kişi içeri alınmıştı. Bugün de ilk başta öyle yapılmıştı, sonra ikinci kişiler alındı. Soma'da 4 kilometre kuyruk vardı mahkemenin önünde, içeri girmek isteyenlerle ilgili. Herkes de diyordu ki; 'Unutursak yüreğimiz kurusun.' Yapılan blok duruşmaları, tamamını takip etmiş birisi olarak söylüyorum ilk günden son güne kadar. En sonunda, 83 duruşmanın sonunda biz salonda toplam 150 kişiydik arkadaşlar. Sonra da ölen kişi başına 5,5 gün yattılar ve çıktılar."

'HEPSİ ASLAN PARÇASI MEHMETÇİK'

12 askerin şehit olmasıyla ilgili de konuşan Özel, "Bir de tabii bir büyük acıyı Türkiye yaşıyor. 3 yıl önce şehit olmuş üsteğmenimizin naaşına erişmek için yapılan bir mağara araması sırasında, şu ana kadar ben mahkemeye girdiğim sırada 12 diye öğrenmiştim, askerimizin şehit olduğunu öğrendik. Bir kere şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağ olsun. Ancak kamuoyunun ve hepimizin burada bir boş mağaraya girerken, bu kadar çok askerimizin birden oraya girmesini, gerekli tedbirlerin alınmamış olmasını, öncesinde bütün teçhizatı ile birlikte ölçüm yapacak uzmanın girip de ondan sonra bunun yapılması yerine, her birinin aynı anda ve bu tedbirsizlikle girip şehit olmuş olmasını milletin vicdanı kabul etmiyor. Devlete emanet 12 tane civciv ölse hesabı sorulur. 12 tane civcivi kaybetseniz insan der ki; 'ya ne yaptın, can bunlar' der. Bunların hepsi aslan parçası Mehmetçikler ya da uzmanlar, erbaşlar, komutanlar. Bu kadar büyük bir sorumsuzlukla ve tedbirsizlikle davranılmış olmasını aklım da almıyor, içime de sinmiyor. Bu memlekette kimse de içine sindiremiyor. Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra arkadaşlarımız konunun Meclis zemininde de araştırılması için çaba içine girecekler. Ama ortada büyük bir ihmalin, büyük bir sorumsuzluğun olduğunu da görmek lazım. Bir kez daha yüreğimiz yanıyor ve kabullenemiyoruz. Bunu ifade etmek isterim" dedi.

'ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI TEBRİK EDERİM'

Özel, hakkında açılan soruşturmaya ilişkin, "Soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Soruşturma dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açısından açıldı. Kendisini Türkiye başsavcısı bilen ve hiç şüphe yok ki bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcısını ezerek, onun yetki alanına girerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapması olası bir yetki ve had aşımına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın apar topar da olsa pazar günü akşam kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik olarak atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum. Bir soruşturma açılacaksa, o soruşturmanın yeri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ydı. O açıdan iyi bir şeydir. Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezleke düzenlerler; o ayrı bir meseledir. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın önce Ümit Özdağ olayında Antalya Cumhuriyet Başsavcısının, sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcısının yine Kayseri Cumhuriyet Başsavcısının yetkilerini tanımayıp, onlara mesleklerini öğretip, adeta onları paspas edip, kendisini 'ben ayrıcalıklıyım. Ben beyefendi tarafından görevlendirildim. Ben hudut tanımam, sınır tanımam. İstanbul'un bu tarafına da bakarım, bu tarafına da bakarım. Anadolu'ya da ben bakarım. Her yere ben bakarım' diyecek hadsizliğine bu kez fırsat vermedikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcısını tebrik ediyorum. Doğru iş yapmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika 'ESAS SANIK OLMASI GEREKEN KİŞİLER, BUGÜN HAKİM KARŞISINDA DEĞİL' - Son Dakika

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