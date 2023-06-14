Eski Kabine üyelerine Meclis'te yeni görevler verildi - Son Dakika
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Eski Kabine üyelerine Meclis'te yeni görevler verildi

14.06.2023 17:57

Milletvekilliği seçimlerinde aday olan ancak yeni Kabine'de yer almayan eski Kabine üyelerine Meclis'te yeni görevler verildi. İhtisas Komisyonları Başkanları listesinde yer alan isimlerin görevleri de açıklandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerinde eski Kabine'nin 16 üyesi aday oldu. Yeni Kabine'de yer almayan ekir Bozdağ Şanlıurfa, Derya Yanık Osmaniye, Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Fatih Dönmez Eskişehir, Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Nureddin Nebati Mersin, Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Mahmut Özer Ordu, Hulusi Akar Kayseri, Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Mehmet Muş Samsun, Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adil Karaismailoğlu Trabzon Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

ESKİ BAKANLARA YENİ GÖREV

Eski Kabine'deki isimlere AK Parti'nin bundan sonra hangi görevi vereceği merakla beklenirken, yeni gelişme yaşandı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; TBMM'nin yeni döneminde milletvekili olan ve yeni Kabinede yer almayan bazı isimlere Meclis'te yeni görevler verildi.

KOMİSYONLARDA BAŞKAN OLDULAR

İhtisas Komisyonları Başkanları (28. Dönem 1. Devre) listesinde yer alan o isimlerden bazılarının görevleri de öğrenildi. Buna göre; Adil Karaismailoğlu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Murat Kurum Çevre Komisyonu, Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu, Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu, Derya Yanık İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mahmut Özer Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hulusi Akar Milli Savunma Komisyonu, Mehmet Muş Plan ve Bütçe Komisyonu, Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Vahit Kirişci de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı oldu.

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Son Dakika Politika Eski Kabine üyelerine Meclis'te yeni görevler verildi - Son Dakika


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