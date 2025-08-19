Fidan ve Rubio Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Fidan ve Rubio Telefon Görüşmesi
19.08.2025 18:29
Fidan, Rubio ile Rusya-Ukrayna savaşını ve Gazze'deki durumu ele aldı.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Ukrayna zirvesinin ardından Ankara'da telefon diplomasisi trafiği yoğunlaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

MASADA ALASKA VE BEYAZ SARAY'DAKİ ZİRVELER VAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bazı Avrupalı liderlerin de katılımıyla Washington'da yapılan toplantının sonuçları değerlendirildi.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN DESTEĞE HAZIR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ilerleyen dönemlerde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Öte yandan görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeler de değerlendirildi ve Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin daha fazla vakit kaybedilmeden tesis edilmesinin beklendiğini, Gazze'ye yönelik insani yardımların acil ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının elzem olduğunu kaydetti. Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Suriye'nin huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne atfedilen önem vurgulandı.

AVRUPALI BAKANLARLA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Trump ve Zelenski'nin Beyaz Saray'daki görüşmesine, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya liderleri ile Avrupa Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri de katılmıştı. Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'la da ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantının sonuçlarının ele alındığı görüşmede olası yeni adımlar değerlendirildi.

