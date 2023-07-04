Fransa'da dijital platformlara düzenleme getiren yasa tasarısı görüşülecek - Son Dakika
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Fransa'da dijital platformlara düzenleme getiren yasa tasarısı görüşülecek

Fransa'da dijital platformlara düzenleme getiren yasa tasarısı görüşülecek

04.07.2023 16:36

Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı bugün Senatoda görüşülecek. Tasarı, uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere yaş sınırı getirilmesi, aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımların kaldırılması ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngörüyor. Ayrıca, çocuk istismarı içeren paylaşımların 24 saat içinde kaldırılması talep edilebilecek ve internet dolandırıcılığını engellemek için riskli sitelerde kullanıcılara güvenlik uyarısı yapılacak. Tasarıya yeni eklenen maddeyle, kamu düzenini bozan sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve erişimin engellenmesi emri verilebilecek. Bu emre uymayanlar ise hapis veya para cezasıyla karşılaşabilecek. Tasarı, sahte hesaplar, yalan haberler ve korsan sitelerle mücadeleyi de içeriyor ve görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.

Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülecek.
Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı bugün Senatoda gündeme gelecek.
Tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek.
İnternet dolandırıcılığını engellemek için de riskli olarak değerlendirilen internet sitelerinde kullanıcılar, tarayıcılarında güvenlik riskine ilişkin bir uyarı mesajı alacak.
Dün itibarıyla ise "Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi.
Yeni eklenen maddeye göre, yetkili idari makamlar, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi emrini verebilecek.
Bu emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin avro para cezasına çarptırılabilecek.
Aynı zamanda sahte hesaplar, yalan haber ve korsan sitelerle mücadeleyi de öngören tasarı 10 Mayıs'ta tamamlanmıştı.
Senatoda tasarıya ilişkin yapılacak görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.

Kaynak: AA
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