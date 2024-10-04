Genel Kurul'da, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamaları tartışmaya sebep oldu

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır' şeklindeki sözleri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında tartışmaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu' teklifini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul görüşmeleri esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında, 'İsrail' tartışması yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışında söylediği, 'Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır' sözlerini hatırlatan Emir, "Bu, bizim açımızdan son derece önemli ve kaygı vericidir. Bu iddia doğru ise ki doğru olmadığını ummak isteriz, doğru ise Meclisimizin, bu çatının bu iddiayı tartışması, bakanlarımızın, Milli Savunma Bakanımızın ve Dışişleri Bakanımızın gelip burada Meclisimizi bilgilendirmesi şarttır. Çünkü eğer Türkiye'nin önünde böylesine yakıcı bir tehdit var ise ve bu tehdit böylesine yakınlaşmışsa yüce Meclis buna kayıtsız kalamaz, Meclisteki parlamenterler ve Meclisteki parti grupları bu konuyu mutlaka anlamak, tartışmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU İLE BU GERÇEĞİ BİLMEDEN Mİ GÖRÜŞTÜNÜZ?'

İsrail'in saldırgan ve katil bir devlet olduğunu belirten Emir, "Geçen eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın Netanyahu'yla şakalaştığını, görüştüğünü, kravat sohbeti yaptığını çok iyi anımsıyoruz hatta ekimde, kasımda Netanyahu Türkiye'ye gelecekti, sonrasında da Cumhurbaşkanımız İsrail'e gidecekti. Eğer böyleyse, böyle iş birliği yapılabiliyor ise yani bu 7 Ekim saldırısından önceki hesaplar bu ise nasıl oluyor da İsrail tarihsel köklerinden getirdiği gerekleri doğrultusunda Türkiye'ye saldırıyor? Eğer öyleyse siz, Eylül 2023'te Netanyahu'yla bu gerçeği bilmeden mi görüştünüz? Netanyahu'yla bilmeden mi şakalaştınız? Bu gerçeği bilmeden mi Netanyahu'yu Türkiye'ye davet ettiniz veya İsrail'e, Tel Aviv'e gitmeyi kabul ettiniz?" diye konuştu.

'SİYONİZMİN HEDEFİ TÜRKİYE'DİR'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in açıklamaları üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Ekim tarihinde Mecliste yapmış olduğu konuşma hakikatleri ifade eden manifesto niteliğindeki bir konuşmadır ve her satırı çok dikkatli bir şekilde hazmedilerek, hakikaten okunarak üzerinde tefekkür edilmelidir. Çok açık ve seçik bir şekilde; Netanyahu'nun, oğlunun, bakanlarının, İsrail'deki hahamların görüntüleri sosyal medyada bütün herkese açık enformatik anlamda elde edilebilecek neticelerdir. Siyonizm'in temel hedefi, Thedor Herzl'in ortaya koyduğu şekliyle önce İsrail Devletini kurmak, Filistin topraklarından sonra da bu İsrail Devleti'nin sınırlarını kendi tahrif ettikleri Tevrat'a dayandırmak suretiyle, hakikaten bir kehanetin gerçekleşmesi noktasında da Mısır'daki Nil Nehrinden Türkiye'deki Fırat Nehrine kadar arzı mevut olarak, vadedilmiş topraklar olarak büyük İsrail sınırlarını genişletmek ve böylece dünya hakimiyetini elde etmektir. Bakın, bu konuda İsrail askerleri kendi peçlerinde, omuzlarında taşıdığı armalarda bu vadedilmiş toprakları resmetmektedirler; Türkiye'yi de içine alan şekilde. Bu, bilinmeyen bir hadise değil, bütün dünyanın bildiği bir husustur, Siyonizmin hedefidir. Biz herkesle görüşürüz ama hakkı ve hakikati ortaya koyarız" dedi.

'ASKERİ İŞ BİRLİĞİ YAPARKEN DE SİYONİZM VARDI'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na cevap vermek üzere söz alan Emir, "Sayın Akbaşoğlu, şimdi, sizi anlıyorum da anlaşmamız gereken veya sizin cevap vermeniz gereken yer şurası: Siyonizm 300- 500 yıllık bir mesele. Theodor Herzl 1880'li yıllarda bu kongreleri yaptı ve İsrail hayalini kurdu. Bu, daha geçen eylül ayında Netanyahu'yla sarmaş dolaştı. Yani sizin savaş tehlikesinden anladığınız o armalar, o resimler, hahamlarsa eyvah Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bir istihbarat varsa bunu konuşalım, bu da ciddi bir iştir. Ama biz şunu görüyoruz: Ekonomi kötü, insanlar aç, insanlar yoksul, yargımız perişan, eğitimimiz çökmüş, sağlık sistemimiz çökmüş ama 'Savaş tehlikesi var, hain İsrail, arkamda sıralanın.' Biz sıcak siyasetin konusu yapılmasını kabul etmiyoruz. Sizin anlatmanız gereken, siz ticaret yaparken, askeri iş birliği yaparken Siyonizm de vardı, Herzl de vardı, o armalar da vardı" değerlendirmesinde bulundu.

'NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEK DEMEK SÖZLERİNİN TESİRİNDE KALMAK DEMEK DEĞİL'

Emir'in açıklamaları sürerken AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Daha neler, değil mi yani? Öyle bir tehlike yok mu Murat Bey? Siz PKK'yla iş birliği yapın, getirin. PKK'yla iş birliği yapın, getirin İsrail'i" şeklinde tepki göstermesinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Şunu ifade edeyim: Çok açık ve seçik bir şekilde biz bütün herkesle görüşüp hakkı ve hakikati yüzlerine ikili görüşmelerde de çoklu platformlarda da ortaya koyan bir dış politika yaklaşımını sergileyerek geldik. Bunu Netanyahu'ya da ifade ettiğimiz söz konusudur. Bütün dünyaya da bu şekilde bir tutum ve davranış sergilediğimiz herkesin malumudur. Zaten o nedenle Sayın Erdoğan'ın aşağı düşürülmesi ve 'Bütün muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı devirelim' sözünün Biden tarafından söylenmesinin nedenleri nedir? Biden'a da bu hakikatlerin ikili görüşmelerde ortaya konmasıdır. Dolayısıyla görüşmek demek, onların sözlerinin tesirinde kalmak demek değil; tam tersine, onları etkileyerek, 'Doğruda, barışta, iyide, güzelde gelin buluşalım' çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN HEDEFLERİNE ULAŞMASI MÜMKÜN OLMAYACAKTIR'

Akbaşoğlu, "Bu konuda çok açık ve seçik bir şekilde, İsrail'in hedeflerinden bahsediyoruz; İsrail bu hedefleri 1897'den beri ortaya koymuş, adım adım kendince bir noktaya gelmiş. Hedefleri budur ancak bu hedefleri biz hemen 15 Temmuz akabinde yaptığımız bütün o harekatlarla çöpe atmak suretiyle engelledik ve büyük İsrail'in oluşturulmasına ilişkin bütün atraksiyonların önüne geçtik. Heron'lar vesaireler sonuç itibarıyla yerini İHA, SİHA ve TİHA'lara, yerli yazılımlara, yerli savunma sanayisine bıraktı. Türkiye'nin yaptığı, Erdoğan'ın yaptığı budur ve bu konuda İsrail'in hedeflerine ulaşması da mümkün olmayacaktır ancak hedeflerini de bilmemiz, ona göre önlem almamız, iç tahkimatımızı sağlamlaştırmamız gerektiği çağrısını herkesin kabul etmesi ve ona göre davranması milli bütünlüğümüz açısından çok önem arz etmektedir. Meseleleri birbirine karıştırmamak gerekir, dünyanın bildiği hususları da bilmemezlikten gelmemek gerekir düşüncesindeyim" dedi.

TARTIŞMALAR DEVAM ETTİ

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in söz talebini sataşma olarak değerlendirmedi. CHP Grup Başkanvekili Emir, "Bizim Biden'la ne işimiz olur? Biden, AKP'nin en iyi ilişki içerisinde olduğu ABD Başkanıdır" derken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Genel seçimler öncesinde Biden'la gidip Kılıçdaroğlu görüştü. Amerika'da 8 saat ortadan kayboldu Kılıçdaroğlu, hadi açıkla bakalım, kiminle görüştünüz?" diye yanıt verdi.