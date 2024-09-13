Hasan Bitmez Parkı Açıldı - Son Dakika
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Politika

Hasan Bitmez Parkı Açıldı

Hasan Bitmez Parkı Açıldı

İzmit'te Hasan Bitmez'in adının verildiği parkın açılışı yapıldı, çeşitli siyasi liderler katıldı.

13.09.2024 22:10
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HASAN BİTMEZ'İN ADININ VERİLDİĞİ PARKIN AÇILIŞI YAPILDI

İzmit Belediyesi, Mecliste konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi 28'inci Dönem Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in adını Alikahya Mahallesi'nde bulunan bir parka verdi. Bugün gerçekleştirilen Hasan Bitmez Parkı'nın açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi TBMM Grup Başkanvekili Bülent Kaya, partililerin yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra Bitmez'in eşi Safiye, kızı Meryem Zehra ve babası Salih Bitmez ile yakınları katıldı.

'14 MAYIS'TA, 28 MAYIS'TA BİRLİKTE KAYBETMEYİ YAŞADIK'

Programda konuşan Genel Başkan Özel, Hasan Bitmez'i anlattı. Saadet Partisi ile yapılan ittifaka da değinen Özel, "Bizim Saadet Partisi'yle olan ilişkimiz 'Yapılamaz' deneni yaptıklarında ve büyük bir çaresizlik ortadayken 1973'te Necmettin Erbakan ile Bülent Ecevit'i bir araya gelmeleri, çok zor görünen bir birlikteliği gerçekleştirmeleri, o gün 2 kutup gibi görünenleri bir arada oturup memleket hayrına çalışabileceklerini göstermeleri, hele hele Kıbrıs Barış Harekatı gibi kolay kolay bir ülkenin tarihinde birkaç kez olabilecek büyük kırılma noktalarından bir tanesini birlikte ve muvaffakiyetle, başarıyla aşabilmeleri bizim tarihten aldığımız çok önemli bir referanstır. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta birlikte kaybetmeyi yaşadık. Ümit ediyorum ileride birlikte kazanmayı, birlikte kazandırmayı, bu milletin derdine birlikte deva olmayı başaracağız. Bazı varlıklar sayısal toplamların üstündedir" dedi.

'MENFAATİ OLANLARIN NERELERDE KÜMENLENDİĞİ ORTADA'

Yapılan ittifakın ilkesel bir birliktelik olduğunu söyleyen Genel Başkan Özel, "Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer ittifak ortaklarımızla hepimizin, hep birlikte oluşturduğu birliktelik rakamların ötesinde bir birlikteliktir. Bu ilkesel bir birlikteliktir. Geçmişte bugünkü iktidarla aynı partide olanlar, yönetici olanlar, bakan, başbakan olanlar, geçmişte bugünkü iktidar partisiyle aynı teşkilattan yetişmiş, aynı davadan gelmiş, aynı havayı solumuş, aynı yenilgileri, aynı başarıları birlikte yaşamış olanların bugün iktidarla yolunu ayırmaları bir menfaat ilişkisi gereği olmasa gerek. Menfaati olanların nerelerde kümelendiği ortada. O günlerde karşı karşıya duranların, bugün birlikte durması bir menfaat ilişkisi olmasa gerek. Bugün bu birliktelik fevkalade insanidir" ifadelerini kullandı.

'ZAMAN, HİÇBİR ZAMAN GÜÇLÜYÜ HAKLI ÇIKARMAZ'

Özel, "Bugün Türkiye'deki derin yoksulluktan utananların birlikteliğidir bu. Pazarlar dağılırken çürük, çarık, sebzeyi-meyveyi yüzünü kapatarak toplayan annelerin, esas yüzünü kapatması gerekenlerin hepimiz olduğunun bilincinde olanların birlikteliğidir bu. Bu birliktelik ülkenin içinde bulunduğu bu yoksulluğun, bu haksızlığın bu adaletsizliğin karşısında doğruda, vicdanda birleşmektir. Bu her türlü çıkar işbirliğinin üzerinde bir meseledir. Ben işin bu kısmına, geleceğe yönelik son derece olumlu sinyaller alıyoruz. Bütün sinyallerden, okuduğum bütün rakamlardan, okuduğum bütün siyasi mülahazalardan daha fazla önem atfetmekteyim. Bundan sonra da nasıl rahmetli Hasan Bitmez, ömrü boyunca söylediğini, bilinci yerindeyken son nefesinde, son cümlesinde sarf etti; İsrail'in karşısında, Filistin'in haklı davasının yanında durdu. O yere yığılırken hala bambaşka yerlerden, bambaşka husumetleri üfürenlerin o sesleri belki tutanakta yer almadı ama hepimizin vicdanlarında ve bu kainatın bir yerlerinde asılı duruyor. Hasan Bitmez'in iyi niyeti, içinden gelen sözün, düşüncenin, kanaatin ne kadar dürüst olduğu da ona oradan laf edenlerin de yapaylığı da ortada duruyor. Zaman, hiçbir zaman güçlüyü haklı çıkarmaz. Kısa vadede, orta vadede veya bazısına uzun gelen bir vadede güçlüler öne çıkabilirler ama gerçek zamanda, yeteri kadar zaman geçtiğinde hep haklılar kazanır" dedi.

Kaynak: DHA

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