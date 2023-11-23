Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders'in partisi PVV, seçimi önde götürüyor

Hollanda'da genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti.

PARLAMENTODA BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Oy verme işleminin TSİ 23.00'te tamamlandığı Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak birinci sırayı alırken eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci sırayı aldı.

Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.

İLK DEFA SEÇİMLERE KATILAN NSC DÖRDÜNCÜ OLDU

2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu.

Bir önceki seçime göre koalisyon partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 10'a, CDA 15'ten 5'e ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü.

TÜRKLERDEN OLUŞAN DENK PARTİSİ 3 VEKİL ÇIKARDI

Üyelerinin çoğunluğu Türk ve diğer Müslümanlar olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmeyerek 3 oldu.

HİÇBİR PARTİ TEK BAŞINA HÜKÜMET KURAMIYOR

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

GEERT WİLDERS KİMDİR?

Özgürlük Partisi başkanı Geert Wilders Katolik iken agnostisizmi seçmiş bir siyasetçidir. Vergilerin düşürülmesi, refah devletinin tasfiyesi, asgarî ücretin ortadan kaldırılması, devlet düzenlemelerinin ve müdahalelerinin en aza indirgenmesi gibi sağ liberteryen politikalarla objektivist bir bakış açısını birleştirerek İslâm dini ve özgürlüklerin uyuşamayacağı fikri ile İslâm karşıtı bir siyaset yürütmektedir.

Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olması muhtemel olan Dilan Yeşilgöz de Türklere olan nefretiyle biliniyor. PKK'lı terörist Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, ülkesinde sözde Ermeni soykırımını tanıyan Türk kökenli 5 milletvekili arasında yer alıyor. Yeşilgöz'ün odasında verdiği pozda duvarda asılı olan kadın fotoğrafı, Türk düşmanlığını ortaya koyuyor. Fotoğrafta 106 yaşındaki Ermeni kadının kalaşnikof silah tuttuğu görülüyor.