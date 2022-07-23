İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek'in dördüncü fabrikası "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümete sert sözlerle yüklendi. Ülkede ciddi bir yönetim krizi yaşandığını ifade eden İmamoğlu, "Bu şahane ülke artık ehil eller tarafından yönetilmiyor. Hepimiz her geçen gün fakirleşiyoruz Türkiye ve İstanbul'da resmi gıda enflasyonu yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Her şey özellikle de temel yiyeceklerimiz ateş pahası. Bizi yönetenler çözüm üretemedikleri gibi, işsizliği, açılığı, sefaleti görmezden geliyor, vatandaşın sesine kulaklarını tıkıyorlar. Çaresizliklerini de bize ve bizim İstanbul'a yaptığımız hizmetlere saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Peki bu durum karşısında karamsarlığa, umutsuzluğa kapılıyor muyuz? Elbette ki hayır. İstanbul'da yüzüme bakanlar, karamsar olmadığımı, umutsuz olmadığımı görüyordur. Bu şehir için, 16 milyon için hizmet üretmeye, efektif çözümler getirmeye devam ediyoruz" dedi.

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İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Dün İstanbul'un eşsiz hazinelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı Müzemizi, tarihin en kapsamlı restorasyon çalışmasının ardından yenileyerek halkımızın ziyaretine tekrar açmanın mutluluğunu yaşamıştık. Akşam saatlerinde düzenlediğimiz o açılışta, dün itibariyle başlattığımız '150 günde 150 Proje' adlı açılışlar, temel atmalar maratonumuzdan da bahsetmiştim. Bahsettiğim projeler maratonunun ikinci günündeyiz. Biz hem demokrat hem sosyal adaletçi ve hem de yatırımcı bir belediyeyiz.

"İHMAL EDİLMİŞ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE ODAKLANIYORUZ"

Bizim kamusal makamlara gelişimizin en temel amacı hizmet üretmek, yatırım üstüne yatırım yapmaktır. İlk günden beri 16 milyonun yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyor, ortak aklı harekete geçiriyor ve hizmet veriyoruz. Bu aziz milletin tek kuruşunu asla israf etmeden, yıllarca ihmal edilmiş sorunların çözümüne odaklanıyor, bu şehirde ihanete son verecek kalıcı adımlar atıyoruz. İşte bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin yüzde 42'sini yatırımlara ayırdık. Bir başka ifadeyle, 2021 yatırım bütçemizi bu yıl tam olarak ikiye katladık. Bütçemizin aslan payını çeyrek yüzyıldır ihmal edilmiş raylı sistemler alıyor. O yüzden 2022 yılı bütçemizi bir yatırım bütçesi olarak tanımlıyoruz.

"BİZİM BU MİLLETE BİR SÖZÜMÜZ VAR"

Öte yandan, en zor anında halkımızın yanında olma sorumluluğumuzu asla unutmuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaptığımız çeşitli kalemlerdeki ayni veya nakdi yardımları da bizden önceki dönemlerin yaklaşık olarak 5 katına çıkardık. Bir başka ifadeyle giderlerimizin yüzde 9,4'ünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için kullanıyoruz. Daha fazla veriye boğmadan sizlerle bir başka rakam daha paylaşmak isterim. Türkiye'deki yerel yönetimlerin toplam yatırımlarının neredeyse dörtte birini tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyoruz. İşte bunların sonucu olarak, şehrin dört bir yanında hayatı kolaylaştıracak ve İstanbul'a değer katacak yatırımlarımız birbiri peşi sıra yükseliyor. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak önümüzdeki 150 günde İstanbul'a değer katacak 150 projenin açılışlarını yapacağız ve temellerini atacağız. Çünkü, bizim bu millete sözümüz var. Sizlere biraz yoracağız. Sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Önceki dönemin Halk Ekmek genel müdüründen teşekkür telefonu aldım çok mutlu oldum. Bu tesisin önemini yönetime anlatamadığını söyledi. Nevşehir'den bilet bulamadığı için gelemediğini ifade etti. Kendisine bu tesisi akıl ettiği için teşekkür ediyoruz.

"SOSYAL YARDIMLAR HAK TEMELLİ YAPILIYOR"

Adil, yeşil ve yaratıcı bir İstanbul vizyonuyla hizmet veriyoruz. 16 milyon vatandaşın hiçbirini diğerinden ayırmamak, adaletli olmak, kimseyi geride bırakmamak bizim düsturumuz. 'Adil İstanbul' vizyonumuzun öznesi insan. Bize oy veren değil bu ülkede yaşayan herkes. Yüzbinlerce çocuğumuzun süte ücretsiz ulaşması bu yüzden bizim için çok önemli. Binlerce aileye nakit desteği ve alışveriş yardımı vermek, üniversite öğrencimize karşılıksız eğitim desteği sunmak, ilkokul çağındaki çocuklarımıza tablet dağıtmak, yardım kolilerimizle, yeni doğan paketlerimizle hep ihtiyacı olanın, zorda kalanın yanında olmak, yetime, öksüze, engelliye, canı gönülden hizmet etmek, karşılık beklemeksizin bedel istemezsizin onlara bir diyet borcu hissi vermeksizin bunların hepsi bizim önceliğimiz. Çünkü son 3 yıldır, bu şehirde sosyal adalet ve sosyal yardımlar hak temelli yapılıyor.

KONUŞMASINDA AHMET İSVAN'I ANDI

İşte tam bu noktada bugün açılışını yaptığımız tesise adını veren rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet İsvan'ı anmak istiyorum. Çünkü onun adaletli, eşitlikçi yönetimi, demokrat kişiliği bizim en büyük ilham kaynaklarımızdan biri. Merhum başkan bu şehirde yaşayan kimseyi ayırt etmemiş. Gecekondu bölgelerine hizmet götürmüş, şehri çocuk parklarıyla donatmış. Halkın arsalarını halka geri vermek için çetin mücadeleler vermiş. Kısaca son derece güçlü 'halkçı belediyecilik' örneği sergilemiş. Bu şehrin insanı daha ucuza daha ekonomik fiyata ekmek yiyebilsin diye 1977'de Halk Ekmek'i de kurmuş. Ama ne yazık ki bu ülke, bu değerli başkana iyi davranmamış. 80 darbesinden sonra da diktaya, baskıcı yönetime karşı olduğu için yargılanmış ve hapis yatmış. Peki bugün, onu hapse gönderenlerin adını sanını bilen var mı? Tabii ki hayır. Ama Ahmet İsvan ismi İstanbul'a kattığı eserlerde, bugün burada açtığımız fabrikamızda ve daha birçok tesisle yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikamızı da '150 Günde 150 Proje' hizmet maratonumuzdaki önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ettik. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kendilerini Yalova'da ziyaret etmiş, ellerini öpmüştük. O anları anıları gururlu keyfini yaşıyorum rahmetle anıyorum."