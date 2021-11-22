İçişleri Bakanlığının 2022 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İçişleri Bakanlığı kadrosunun milletin yüreğinde yer aldığını söyledi.

Kayyumların olduğu belediyelere 7,5 milyar liralık yatırım yapıldığını dile getiren Aydemir, "Belediyeleri, kayyımlardan önce hizmetsizliğe düçar etmişlerdi. Erzurum'da bir HDP'li belediye var. Gidin, bir kıyas yapın. Hizmetsizlik almış başını gidiyor." dedi.

"Kürtlerin bizar olduğu yer HDP. Kürtler, HDP'den yaka silkiyor." diyen Aydemir, "Şu anda müşterek hareket ettiğiniz bir ekip var değil mi? Anlamadığım şey şu, bir grup başkan vekili çıkıp 'HDP'nin PKK'yla hiçbir ilişkisi yok.' diyor. Sizin adınıza söylüyor. Ben eminim ki rahatsız olmuşsunuzdur yani sizi var eden o zaten, yani sizi tanzim eden o." ifadelerini kullandı.

Bu sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Aydemir'e, "Bizi var eden millet, seni var eden FETÖ." karşılığını verdi. Bunun üzerine komisyonda, AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

AK Parti'li Aydemir, "FETÖ elebaşı, açık açık 2004'te 'Recep Tayyip Erdoğan bizi yok etmek için uğraşan bir isimdir.' diyor. 15 Temmuz ortada, şu anda mücadele ortada, FETÖ'nün bizatihi kendi ifadeleri ortada." diye konuştu.

"FETÖ ile eskiden ya da şimdi ya da o süreç içerisinde kimin irtibatı varsa Allah milyar kere belasını versin." diyen Aydemir'e, bazı CHP ve HDP milletvekilleri alkışlar eşliğinde "Amin" karşılığını verdi.

Aydemir, HDP'li Paylan'a, "Delikanlıysanız, yiğitseniz, 'PKK'yla kimin ilişkisi varsa Allah milyar kere belasını versin.' deyin, 'terör örgütü' deyin bakayım. Hadi, söyleyin. Yiğit olun. Biz buradayız, mertçe söylüyoruz. CHP'lilerde bir vicdan yarası, içlerinde kendilerini tarif edememenin müthiş bir sıkıntısı var. HDP'liler de aynı. Birbirlerine karşı 'Biz bunlarla nasıl beraber oluruz?' gibi bir dertleri var." değerlendirmesini yaptı.

"Güvenlik güçlerimizin büyük emeği var"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle 40 yıldan fazla bir süredir mücadele edildiğini belirterek, "Çok canımız yandı, binlerce şehit verdik, on binlerce masum insanımız hayatını kaybetti ama bugün bu sayıların azalmış olmasında güvenlik güçlerimizin büyük emeği var." dedi.

Kayyumlar meselesinin, sürekli gündeme getirildiğini aktaran Destici, İçişleri Bakanlığının, Anayasa'nın ve yasaların kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bunu gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bunu terörle mücadelenin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Destici, "Kim olursa olsun, hangi terör örgütüne yardakçılık ya da lojistik destek sağlarsa sağlasın elbette ilgili kurumlarımız bunu seyretmeyecektir ve seyretmemektedir." ifadesini kullandı.

Destici, şöyle konuştu:

" Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde hem terörle mücadele hem de o bölgelerin imarı, o bölgede yaşayan insanların güvenliği, huzuru, eğitimden sağlığa bütün hizmetlerden yararlanabilmesi, buradaki mültecilerin, 500 binden fazla kişinin o bölgelere götürülerek, oraya gönderilerek orada gerçekten huzurlu bir hayat yaşaması için de yine İçişleri Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının müthiş çalışmalarına bizzat şahitlik ettim. Bunun için İçişleri Bakanlığımızın, Sayın Bakanımız döneminde tüm kadrosuyla ve mülki amirlerle, bütün kuruluşlarla birlikte çok başarılı çalışmalara imza attığını görüyorum."

"Büyük işler başarıldığını Türk milleti görüyor"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "İtibarlarını Ankara'da değil de yabancı ülkelerin başkentlerinde aramayı meziyet bilenlere rağmen terörle mücadele başta olmak üzere kısa zamanda büyük işler başarıldığını Türk milleti görüyor ve takdir ediyor." dedi.

Terörle mücadelenin en önemli safhalarından olan terör örgütlerinin yeni eleman devşirmelerinin önüne geçilmesi konusunda, önemli adımlar atıldığını vurgulayan Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sınır ötesinde insan odaklı görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve AFAD'ın gösterdiği performans da takdire şayan. Sayın Bakanım, omuzlarınızda dağda çarpışan JÖH'lerin, PÖH'lerin, polislerimizin, genç kaymakamlarımızın, evlatları için nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'nin ve şehit annelerimizin, şehit babalarımızın, şehit çocuklarımızın yükü var. Bu yükü sırtlanmakta bir an olsun tereddüt etmediniz, bundan sonra da etmeyiniz. PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle iş birliği içine girenlerle, terör örgütü FETÖ'nün ve PKK'nın verdiği suflelere göre hareket edenlerle, FETÖ'nün iftiralarıyla hareket edip hem şahsınızı hem de bakanlığınızı hedef alanlarla mücadelenizde MHP olarak yanınızdayız."

"Terörle cesur ve kararlı mücadelenizden rahatsız olanlar var"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, her afet olduğunda çözüm üretmek yerine felaket tellallığı yapanların, tek amacının, hükümetin direncini kırma, İçişleri Bakanlığının motivasyonunu bozma çabası olduğunu söyledi.

Uluslararası güçlerin maddi ve manevi desteğiyle terör devleti kurmaya çalışanları sınır ötesinde çökertmekle yetinilmemesi gerektiğini belirten Cora, "Meşru zemin gibi görünen alanlarda; hukuk, insan hakları ve demokrasi şemsiyesi altında 'beşinci kol' faaliyeti güdenlerle de terörle mücadele etmeliyiz. Tezkereye 'hayır' deyip PKK elebaşılarının takdirlerini kazananlarla da topyekun mücadele etmek zorundayız. 'Libya'da ne işimiz var.' diyenlerle de Karabağ'daki mücadelemizi karalayanlarla da mücadele etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terörle cesur ve kararlı mücadelesinden rahatsız olanlar olduğuna dikkati çeken Cora, şöyle devam etti:

" Hakkari'de çocuklarıyla baba-evlat gibi şakalaşmanızdan, cümbüşünüzden gocunanlar var. Kato'da, Gabar Dağı'nda, Mehmetçikle sabahlamanızdan keyfi kaçanlar var. Tunceli'de rafting Şırnak'ta off-road, Hakkari'de piknik yapılmasından, özellikle terörden medet umanların hazımsızlığı var. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne düşünürse düşünsünler bizi bu kutlu mücadeleden alıkoymaya çalışanlara prim veremeyiz. Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki haklı feryatlarına kayıtsız kalamayız. Bu cibilliyetsiz terör güruhuna yeniden nefes aldıramayız."

"Pusuya yatıp Bakan Bey'i bekliyorlar"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Ne gariptir ki muhalefetin, özellikle malum taşeronların en büyük öfke ve kızgınlığının muhatabı hep İçişleri Bakanımız oluyor. Buralarda pusuya yatıp Bakan Bey'i bekliyorlar çünkü en çok İçişleri Bakanımızdan, İçişleri Bakanlığından dertliler. Çünkü onların kurulu tezgahlarını bozup onlar için işlerin rengini değiştiren adamdır Sayın Soylu." dedi.

Ayvazoğlu, "40 yıl sonra içeride terörü sıfırlayan, Kandil'deki terör ağlarının huzurlarını bitiren, Pensilvanya'daki hainin devlet içinde devlet olmuş yapılanmasını söküp atan adamdır Süleyman Soylu. Türkiye, son 40 yılın en huzurlu, en güvenlikli dönemini yaşıyor. Depremlerde, sellerde en ön saflarda, aylarca afet bölgelerinde olan bir İçişleri Bakanı'ndan rahatsızlar." değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.