İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu - Son Dakika

Kırşehirliler Vakfı tarafından her sene düzenli olarak gerçekleştirilen iftar programı bu yıl da düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen ve Ankara Hakim Evi'nde yapılan iftara başta Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olmak üzere çok sayıda siyasi katıldı.

İKTİDARI ELEŞTİRİNCE TEPKİ GELDİ

Medya Ankara'da yer alan habere göre iftar programı nedeniyle selamlama konuşması için kürsüye giden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Partili Hacı Turan'ı da hedef alarak iktidarı eleştirmeye başladı. Bu sırada Hacı Turan'dan da Enginyurt'a cevap geldi.

"HER ALANDA SİYASET YAPILMAZ"

Turan, "Her alanda siyaset yapılmamalı. Ahilik düsturu ve edep ile konuşulması gerekirdi" ifadelerini kullandı. Turan, her partiden insanla oturabileceklerini belirterek, Millet İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na desteğe hazır olduklarını dile getirdi.

ARAYA HAŞİM KILIÇ GİRDİ

İki tarafı yatıştıran isim ise Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç oldu. Kürsüye gelen Kılıç, kürsüde ayrımcılık yapmadan, hakaret etmeden her türlü eleştiri ve söylemin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

TUNCAY TEKAY KONUKLARLA İLGİLENDİ

Gecede katılanlarla tek tek ilgilenen Kırşehirliler Vakfı Genel Başkanı Tuncay Tekay, başta salonda bulunan geçmiş dönem başkanlara teşekkür ederken, davetleri geri çevirmeyerek vakıf bünyesine yeni katılan üyeleri sahneye davet ederek teşekkür etti.

Kaynak: Medya Ankara



















