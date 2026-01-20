İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki - Son Dakika
Politika

İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
20.01.2026 17:02  Güncelleme: 17:44
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye sınırında terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki gösterdi. Duran, "Şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, Suriye sınırında bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki gösterdi. Duran, "Şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, terörle mücadeledeki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur." dedi.

BAYRAĞIMIZI GÖNDERDEN İNDİRDİLER

DEM Parti, bu hafta grup toplantısını Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptı. Toplantının ardından ortalık karıştı. Suriye ordusunun YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarına tepki göstermek isteyen bir grup sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup Türk bayrağını hedef alarak gönderden indirdi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: HAİN SALDIRI, AÇIK BİR PROVOKASYONDUR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

"HER ALÇAKLIK, KARARLI ŞEKİLDE KARŞILIK BULACAKTIR"

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

"KARANLIK ODAKLARIN DEVREYE GİRDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR"

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BAYRAĞIMIZA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yapılan saldırıya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, bunu yapanların bedelini muhakkak ödeyeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.

"BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEKLER"

Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

CEVDET YILMAZ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ZARAR VEREMEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz.

Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir.

Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır."

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise şunları söyledi: "Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihî fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır.

Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

MSB: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı, bayrağımıza saldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

ALİ YERLİKAYA: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da tepki geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz.

Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir.

Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın!

Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır."

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

DEM PARTİ: BAYRAKLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise şu açıklamayı yaptı: "Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz."

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

CHP LİDERİ ÖZEL: HİÇBİR PROVOKASYON KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu açıklamayı yaptı: "Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir!"

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafınfan yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi: "Nusaybin-Kamışlı sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptıran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz."

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Türkiye Cumhuriyeti, Burhanettin Duran, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Eee kime eyyyy çekecek şimdi o zaat. 124 69 Yanıtla
    Alper Elma Alper Elma:
    boş konusmalaa 68 85
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    o bölgede hiç bir tane silahlı kuvvetinlmiz yokmuydu ? 55 5
    Uuu bbb Uuu bbb:
    Ali zorunami gitti 7 22
  • Murat Biçer Murat Biçer:
    gereğini yerine getirdik demenizi bekleriz. bize icraat lazım 153 6 Yanıtla
  • 1234 1234:
    türk bayrağina uzanan el kirilir 113 2 Yanıtla
  • kaya1985 kaya1985:
    provokasyona gelmeyin 51 28 Yanıtla
    Ali krklk Ali krklk:
    İzleyelim mi. Korkunuz ne acaba. Tepkidemi gostermeyelim. Elestirmeyelimmi. Kızmayalimmi. Bu ülkeyi seven hiç kimse bu görüntülere duyarsız kalamaz. Devlet gereğini yapmazsa asıl kaos o zaman çıkar.. O yüzden devlet acilen gereğini yapmalı ve sonucunu paylasmalidir. 38 4
  • 3291613 3291613:
    burası suriye deyil bayragımıza uzanan el kırılır 55 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:33
Trump: Birazdan Erdoğan’la çok önemli bir görüşme yapacağım
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım
22:56
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
22:39
Tarihi maç BodoGlimt Manchester City’i darmadağın etti
Tarihi maç! Bodo/Glimt Manchester City'i darmadağın etti
22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
21:22
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
21:15
Transfer bitiyor mu Lukaku’nun menajerinden Beşiktaş’a yanıt
Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:49
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
20:45
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti
Sosyal medyada görür görmez gurbetteki akrabalarını aradı, onlarca farklı türünü getirtti
20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas’ın annesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklanarak öldürülen Atlas'ın annesiyle telefonda görüştü
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:24
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
