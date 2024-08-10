İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı - Son Dakika
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Politika

İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı

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İsrail ordusunun, Filistinlilerin sığındığı El-Tabin Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili detaylar kan donduruyor. Sabah namazı sırasında gerçekleşen ve sivillerin namaz için toplandığı bölümde büyük yıkıma neden olan saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullanıldı. Hayatını kaybeden 100'den fazla Filistinlinin tamamı sivil.

10.08.2024 13:06
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze şehrinde sabah namazı sırasında vurduğu El-Tabin Okulu'na her biri 907 kilogram ağırlığında 3 bombayla saldırdığını ifade etti. Okulda meydana gelen büyük yıkım görüntülendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 309. günde sürdürüyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı İsmail el-Tavabta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin Daraj Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Tabin Okulu'na sabah namazı sırasında gerçekleştirdiği saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandığı ifade etti. El-Tavabta ayrıca İsrail'in okulda yerinden edilmiş sivillerin varlığından haberdar olduğunu belirtti.

Saldırının ardından görüntülenen okulda, Filistinlilerin sabah namazı için toplandığı bölümde büyük yıkım meydana geldiği görüldü.

"GÜVENLİ BİR YER YOK, NEREYE GİDECEĞİZ?"

Görgü tanıklarından Sarah Ghanem saldırının uyarı olmaksızın aniden düzenlendiğini ve büyük bir dehşete yol açtığını ifade etti. Bombardımanın sabah namazında saldırıların sona ermesi için dua ettiği sırada gerçekleştirildiğini belirten Ghanem, bölgede bir direniş üyesi veya herhangi bir silahlı kişinin bulunmadığını ifade etti. Ghanem, "İsrail ordusu insanları, ağaçları ve kayaları hedef alıyor. Güvenli bir yer yok. Nereye gideceğiz? 80 yaşındayım ve bu hayatımdaki en zor savaş" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK EKİPLERİ PARÇALANMIŞ CESETLER KARŞISINDA ÇARESİZ"

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal ise yaptığı açıklamada, "Okul cesetler ve vücut parçalarıyla dolu. Paramediklerin bir cansız bedeni teşhis etmesi çok zor. Burada bir kol, öbür tarafta bir bacak var. Cesetler parçalanmış. Sağlık ekipleri bu korkunç manzara karşısında çaresiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN TAMAMI SİVİL

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk, İsrail ordusunun saldırıda "okuldaki Hamas üyelerinin hedef alındığı" yönündeki iddialarını yalanladı. Rişk, El-Tabin Okulu'nda Hamas mensubu olmadığını, İsrail'in saldırı için bahane ürettiğini ve hayatını kaybeden 100'den fazla Filistinlinin tamamının sivil olduğunu ifade etti.

"SALDIRI, İSRAİL'İN FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK SOYKIRIM SAVAŞINI SÜRDÜRDÜĞÜNÜN KANITI"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise, "Nazi işgal ordusunun sabah namazı kılan yerinden edilmiş insanlarla dolu bir okulu hedef alan bu iğrenç katliamı, 100'den fazla kişinin, onlarca masum ve savunmasız sivilin yaralanmasıyla sonuçlanan, cesetlerin kömürleşmiş parçalar halinde etrafa saçıldığı bu olay, Siyonist hükümetin yerinden edilen kaldığı merkezlerde ve yerleşim bölgelerinde savunmasız sivilleri tekrar tekrar ve sistematik bir şekilde hedef alarak, onlara karşı en iğrenç suçları işleyerek Filistin halkımıza karşı soykırım savaşını sürdürdüğünün bir kanıtıdır. Düşman ordusu, sivilleri, okulları, hastaneleri ve yerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef almak için bahaneler üretiyor. Bunların hepsi dayanağı olmayan ve suçlarını haklı çıkarmaya yönelik bariz yalanlardır. Hamas Hareketi olarak bizler, Siyonist suçların ve Gazze Şeridi'ndeki savunmasız sivillere yönelik artan ihlallerin, ABD'nin Siyonist hükümete ve onun terörist ordusuna doğrudan desteği olmadan devam etmeyeceğini belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

ABD'nin her türlü siyasi ve askeri desteğiyle bu katliamların ve suçların tam ortağı olduğu vurgulanan açıklamada, "Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun bu katliamları durdurmak, halkımıza yönelik artan Siyonist saldırganlığını durdurmak için sorumluluklarını üstlenip acilen harekete geçmesini talep ediyoruz" denildi.

Öte yandan El-Tabin Okulu'nun hedef alınmasıyla İsrail ordusunun Gazze'de sadece 1 hafta içinde saldırı gerçekleştirdiği okul sayısı 6'ya yükseldi.

"KATLİAMA ORTAK OLANLARI BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM"

Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor. Şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan zülüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail, El-Tabin Okulu\'na yönelik saldırıda 907\'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı - Son Dakika

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