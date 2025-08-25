Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi

Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için \'trajik kaza\' dedi
25.08.2025 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için \'trajik kaza\' dedi
Haber Videosu

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla büyük bir katliama yol açan İsrail, uluslararası kamuoyunun gözü önünde işlediği yıkımı ve vahşeti inkar etmeye de devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanlığı, Gazze Şeridi'nde aralarında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanının olduğu 20 Filistinlinin öldüğü Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını tüm dünyanın gözü önünde sürdüren İsrail, bir yandan da neden olduğu yıkımı ve vahşeti inkar etmeyi sürdürüyor.

20 KİŞİYİ KATLETTİKLERİ HASTANE SALDIRISINA 'KAZA' DEDİLER

Son olarak İsrail Başbakanlığı, Gazze Şeridi'nde aralarında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanının olduğu 20 Filistinlinin öldüğü Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendirdi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail, bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer vermektedir. Tek hedefimiz Hamas'ı yenmek ve rehinelerimizi eve getirmektir" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanlığı'ndan Nasser Hastanesi Saldırısına İlişkin Açıklama

KATLEDİLEN GAZETECİLER İÇİN "AKTİF SAVAŞ BÖLGESİ" SAVUNMASI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de yaptığı basın açıklamasında, ordunun Gazze Şeridi'nde sivilleri 'kasıtlı olarak hedef almadığını' ileri sürdü. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürdükleri 246 gazeteciye ilişkin ise Defrin, "Gazze gibi aktif bir savaş bölgesinden haber yapmanın çok büyük riskler taşıdığını" dile getirdi.

Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi

HERHANGİ BİR GEREKÇE SUNMADI

Uluslararası hukuka göre dokunulmazlığı olmasına rağmen Nasır Hastanesine düzenledikleri saldırıda "olayla ilgisi olmayan kişilere verilen zarardan dolayı üzgün" olduklarını öne süren Defrin, saldırıyı neden düzenlediklerine ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadı.

İsrail Başbakanlığı'ndan Nasser Hastanesi Saldırısına İlişkin Açıklama

İSRAİL ORDUSU NASIR HASTANESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

İsrail Başbakanlığı'ndan Nasser Hastanesi Saldırısına İlişkin Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail Başbakanlığı'ndan Nasser Hastanesi Saldırısına İlişkin Açıklama

Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamasında "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Hastane, İsrail, Dünya, Gazze, Nasır, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı Cagliari ile ilk maçına çıkan Semih Kılıçsoy son dakikada neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid 3 golle kazandı
Bu sezon bir ilk Geçen yıl Süper Lig’de olan takıma Amedspor’dan gol yağmuru Bu sezon bir ilk! Geçen yıl Süper Lig'de olan takıma Amedspor'dan gol yağmuru
İşte 30 Ağustos’ta ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri İşte 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi
Ekiplerden kaçarken canından oldu Ekiplerden kaçarken canından oldu
20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü 20 yaşındaki genç tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı 15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti, Valilik soruşturma başlattı
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum
TEM’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

20:37
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2025 22:55:26. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.