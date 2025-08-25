Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için \'trajik kaza\' dedi

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını tüm dünyanın gözü önünde sürdüren İsrail, bir yandan da neden olduğu yıkımı ve vahşeti inkar etmeyi sürdürüyor.

20 KİŞİYİ KATLETTİKLERİ HASTANE SALDIRISINA 'KAZA' DEDİLER

Son olarak İsrail Başbakanlığı, Gazze Şeridi'nde aralarında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanının olduğu 20 Filistinlinin öldüğü Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıyı 'trajik kaza' olarak nitelendirdi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail, bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer vermektedir. Tek hedefimiz Hamas'ı yenmek ve rehinelerimizi eve getirmektir" ifadelerine yer verildi.

KATLEDİLEN GAZETECİLER İÇİN "AKTİF SAVAŞ BÖLGESİ" SAVUNMASI

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de yaptığı basın açıklamasında, ordunun Gazze Şeridi'nde sivilleri 'kasıtlı olarak hedef almadığını' ileri sürdü. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürdükleri 246 gazeteciye ilişkin ise Defrin, "Gazze gibi aktif bir savaş bölgesinden haber yapmanın çok büyük riskler taşıdığını" dile getirdi.

HERHANGİ BİR GEREKÇE SUNMADI

Uluslararası hukuka göre dokunulmazlığı olmasına rağmen Nasır Hastanesine düzenledikleri saldırıda "olayla ilgisi olmayan kişilere verilen zarardan dolayı üzgün" olduklarını öne süren Defrin, saldırıyı neden düzenlediklerine ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadı.

İSRAİL ORDUSU NASIR HASTANESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'de bugüne kadar 246 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamasında "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA/ İHA