İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye yönelik savaşta Hamas'ı ortadan kaldırmayı ve yeni bir güvenlik sistemi kurmayı amaçlıyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik savaşın, "Hamas'ı ortadan kaldırmayı ve Gazze'de yeni bir güvenlik sistemi kurmayı amaçladığını" ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gallant, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı merkez binasında İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine hitap etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant

"3 AŞAMALI HAMLE"

Gazze'ye yönelik savaşın "3 aşamalı bir hamle" olduğunu söyleyen Gallant, "Bombardımanlı askeri eylemlerin ardından Hamas'ı yenilgiye uğratmak ve yok etmek amacıyla, unsurlarını yok edecek ve altyapısına zarar verecek manevranın (kara savaşı) yürütüleceği ilk aşamadayız." dedi. İsrailli Bakan, "ikinci aşamada savaşı daha az yoğunlukla devam ettireceklerini ve Filistinli direniş noktalarını ortadan kaldırmaya çalışacaklarını" ifade etti. Gallant, üçüncü aşamanın, "Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik sisteminin kurulması" olacağına işaret ederek, bu kapsamda, "İsrail'in oradaki (Gazze'deki) günlük yaşamda sorumluluğunun ortadan kaldırılması ile İsrail vatandaşları ve Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölge için yeni bir güvenlik gerçekliği yaratacaklarını" kaydetti.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

İsrail Savunma Bakanı, "Savaşın içindeyiz. Başka seçeneğimiz yok. 7 Ekim, Hamas'ı yok etme sürecinin başladığı gündür." ifadelerini kullandı.

"YAKINDA GAZZE'Yİ İÇERİDEN DE GÖRECEKSİNİZ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün de Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret etti. Burada İsrail askerlerine seslenen Gallant, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU: HAZIRIZ

İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze sınırındaki askerleri ziyaret etti. Askerlerle görüntüsünü X sosyal medya hesabından paylaşan Netanyahu, mesajında "Hazırız" ifadesini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 4 BİN 137 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.