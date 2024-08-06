İsrailli bakan Katz\'ın paylaşımına CHP\'den skandal yanıt: Müttefikiniz Erdoğan\'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz

Politika

CHP Gençlik Kolları, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketleyip, Türkiye'de Instagram'ın engellemesini diktatörlük olan niteleyen paylaşımına skandal bir yanıt verdi. Açıklamada, "Kes sesini katil! Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Bizi etiketleyerek müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz." denildi.

INSTAGRAM'I BAHANE ETTİ

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Türkiye'de Instagram'ın engellenmesini diktatörlük olan savunan Katz, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür." dedi.

KATZ'IN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ETİKETLEDİĞİ PAYLAŞIMINA CHP'DEN SKANDAL YANIT

Katz paylaşımında bu sefer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kollarını da etiketledi. Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal bir yanıt geldi. CHP Gençlik Kolları İngilizce yaptığı paylaşımda Katz'a tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'in müttefiki olmakla suçladı.

"MÜTTEFİKİNİZ ERDOĞAN'I GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kes sesini katil! Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Bizi etiketleyerek müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz. Siz masum insanların katillerisiniz. O çirkin sözlerinizi bizden uzak tutun. Özgür Filistin, yaşasın Filistin"

"BAHSE KONU ŞAHIS, MUHATAP ALINACAK BİRİ OLMA NİTELİĞİNİ ÇOKTAN YİTİRMİŞTİR"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

"HİTLER'İN DIŞİŞLERİ BAKANI RİBBENTROP'UN FOTOKOPİSİ"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş Nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz'ın sözü de odur."