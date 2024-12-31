İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları - Son Dakika
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Politika

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

İşte 2024\'ün en çok konuşulan olayları

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024'ün en çok konuşulan olaylarını listeledi. Listenin ilk sırasında 31 Mart Yerel Seçimleri yer alırken yıl boyunca Türkiye'yi derinden sarsan çok sayıda olayın yaşandığı gözler önüne serildi.

31.12.2024 15:29  Güncelleme: 16:21
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Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, yeni yıla saatler kala 2024'ün en çok konuşulan 10 olayını listeledi. Listenin ilk sırasında 31 Mart Yerel Seçimler yer aldı. CHP, aldığı yüzde 37.81 oy oranıyla 1977 yerel seçimlerinden sonra ilk kez birinci parti oldu. CHP Ankara ve İstanbul dahil 14 büyükşehirde seçim kazanırken AK Parti ise yüzde 35.48'lik oy oranıyla tarihinde ilk kez ikinci parti konumunda kaldı. Yıl boyunca 197 bin 406 habere konu olan yerel seçimler, toplamda 274 milyon 995 bin 39 okunmaya ulaştı.

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULUĞU İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu yer aldı. Gezeravcı'nın, Bilim Misyonu Projesi kapsamında 19 Ocak 2024'te saat 00.49'da uzay yolculuğuna başladı. Tüm Türkiye'nin izlediği fırlatma anı meydanlarda coşkuyla kutlandı. Yıl boyunca toplamda 133 bin 346 habere konu olan uzay yolculuğu 158 milyon 64 bin 602 okunma sayısı aldı.

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

YENİDOĞAN ÇETESİ SKANDALI EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA

Üçüncü sırada ise bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan Çetesi" skandalı yer aldı. Söz konusu hastanelerin ruhsatları iptal edilirken skandal, yıl boyunca 104 bin 305 habere konu olarak 223 milyon 417 bin 502 okunma sayısına ulaştı.

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

BELEDİYELERE KAYYUM ATAMALARI DÖRDÜNCÜ SIRADA

Esenyurt Belediyesi ile başlayan ve Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık ve Bahçesaray Belediyeleri ile devam eden kayyum atamaları yılın en çok konuşulan dördüncü olayı oldu. Meclis'te de protesto edilen kayyum atamaları zaman zaman gergin anların yaşanmasına da neden oldu. Yıl boyunca 84 bin 385 habere konu olan kayyum atamaları toplamda 145 milyon 717 bin 419 okunma aldı.

TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSAN CİNAYET BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti, listenin beşinci sırasında yer aldı. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı davada Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a, 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Narin Güran cinayeti, yıl boyunca 35 bin 508 habere konu olurken toplamda 361 milyon 590 bin 105 okunma aldı.

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

SUR VAHŞETİ KAN DONDURDU

Semih Çelik'in (19) 4 Ekim'de İstanbul Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i (19), Fatih'te Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i (19) vahşice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar etmesi, listenin altıncı sırasında yer aldı. Semih Çelik, eve çağırdığı Ayşenur Halil'i kafasını ve dilini keserek, İkbal Uzuner'i ise surlarda öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra başını surlardan atarak tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Sur cinayeti, yıl boyunca 25 bin 103 habere konu olurken 74 milyon 698 bin 211 okunma sayısına ulaştı.

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

İLİÇ MADEN KAZASI VE MARDİN ORMAN YANGINI DA LİSTEDE

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde 13 Şubat'ta siyanür liç işleminden sonra depolanan toprak yığınının heyelana dönüşmesi sonucu 9 işçinin hayatını kaybetmesi listenin yedinci sırasında yer aldı. Yıl boyunca toplam 22 bin 492 habere konu olan facia, 41 milyon 901 bin 225 okunma sayısına ulaştı.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda 20 Haziran'da akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle şiddetlenerek 15 kişinin ölümüne, 72 kişinin yaralanmasına neden olan yangın listenin sekizinci sırasında yer aldı. Orman yangını yıl boyu 20 bin 804 habere konu olurken toplamda 24 milyon 679 bin 425 okunma aldı.

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

TUSAŞ SALDIRISI SON SIRADA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da sistemin durmasıyla havada asılı kalan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Yıl boyu 17 bin 591 habere konu olan olay toplamda 21 milyon 907 bin 96 okunma aldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ Merkez Yerleşkesine 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı, listenin son sırasında yer aldı. İki teröristin uzun namlulu silahlar ve el yapımı patlayıcı kullanarak gerçekleştirdiği saldırıda 5 kişi şehit oldu. Saldırı 12 bin 755 habere konu olurken toplamda 18 milyon 190 bin 559 okunma sayısına ulaştı.

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

Listenin tamamı şöyle:

İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları

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Son Dakika Politika İşte 2024'ün en çok konuşulan olayları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Akın Dündar:
    Akp hükümeti olduğu sürece bu topraklarda ahlak düzen saygı sevgi ekonomik refah beklemeyin. 11 12 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    ulkede en cok konusulmasi gereken konu ekonominin geldigi durum ama gel gelelim ot yemekten vitamin ve protein eksikligi basladi insanlarda, hala sak sakciliga devam ediyorlar 3 5 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    akp zulmüyle dolu bir yıl daha geçti... 4 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ülkenin en çok cinayet yaşanan yönetimin beceriksizlik yili 3 1 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    hepsinin altinda kahpelik kalleşlik ihanet ve vahşet var oda bizim utanç kara yazımız 4 0 Yanıtla
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