İşte CHP\'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye borçlarının tahsil edilmesi talimatı üzerine başlayan tartışmada gözler belediyelerin birikmiş borçlarına çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP'li belediyelere mali darbe" olarak nitelediği talimat üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belediyelerin SGK borçlarını çıkardı, yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu duyurdu. CHP ise bu belediyelerin çoğunun borcunun CHP'den önceki yönetim döneminde birikmiş borçlar olduğunu söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye borçlarının kaynağından tahsiline başlanması talimatı üzerine başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP'li belediyelere mali darbe" olarak nitelediği yaklaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle duyurmuştu: "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok."

"96 MİLYARLIK SGK BORCUNUN YÜZDE 67,7'Sİ CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT"

Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lira olduğunu açıklayarak en borçlu belediyelerin CHP'ye ait olduğunu vurgulamış ve "CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor" demişti. Işıkhan tüm belediyelerin toplam 96 milyarlık SGK borcunun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu eklemişti. CHP ise bu belediyelerin çoğunun borcunun CHP'den önceki yönetim döneminde birikmiş borçlar olduğunu vurguluyor.

İşte CHP'nin devraldığı belediyelerin borçları: