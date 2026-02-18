İşte tarihi rapora "hayır" diyen ve çekimser oy kullanan isimler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte tarihi rapora "hayır" diyen ve çekimser oy kullanan isimler

İşte tarihi rapora "hayır" diyen ve çekimser oy kullanan isimler
18.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda hazırlanan rapor, komisyonda 47 oyla kabul edildi. Oylamada 2 milletvekili ret, 1 milletvekili ise çekimser oy kullandı. AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi rapora 'evet' oyu verirken, Türkiye İşçi Partisi'nden Ahmet Şık ve Emek Partisi'nden İskender Bayhan 'hayır' oyu verdi. CHP'li Türkan Elçi ise çekimser kaldı.

Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan rapor komisyonda 47 oyla kabul edildi. Oylamada 2 milletvekili "hayır" oyu verirken, 1 isim çekimser kaldı.

RAPOR 47 OYLA KABUL EDİLDİ

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran rapor, TBMM'de kurulan komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oylama sonucunu açıklayarak, "47 kabul oyu, 2 ret oyu var, 1 arkadaşımız da çekimser kaldı" ifadelerini kullandı. Komisyondaki oylamada AK Parti, MHP, CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi rapora "evet" oyu verdi.

İŞTE HAYIR VEÇEKİMSER OY KULLANAN VEKİLLER

Rapora "hayır" oyu veren isimler ise Türkiye İşçi Partisi'nden Ahmet Şık ile Emek Partisi'nden İskender Bayhan oldu. CHP'li Türkan Elçi ise çekimser oy kullandı.

Böylece tarihi nitelik taşıyan rapor, 47 kabul oyuyla komisyondan geçerken, üç milletvekilinin oylamadaki tutumu dikkat çekti.

İŞTE TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak metni "Af mahiyetinde algı üretmekten uzak, hukuku ve kamu vicdanını merkeze alan bir rapor" olarak değerlendirdi.

Tamamlanan Terörsüz Türkiye Raporu 7 bölümden oluşuyor:

  • Komisyon çalışmaları
  • Komisyonun temel hedefleri
  • Türk-Kürt kardeşliği tarihi
  • Komisyonda dinlenen kişilerin analizleri
  • PKK'nın kendini feshetme süreci
  • Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri
  • Demokratikleşme ile ilgili öneriler

DİKKAT ÇEKEN ÖNERİLER

Komisyonun ortak raporunda somut öneriler dikkat çekti. Metinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına eksiksiz uyulmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Kamuoyunda "umut hakkı" olarak tartışılan konuya ise doğrudan isim verilmeden, "İnfaz adaletinin sağlanması gerekmektedir" ifadesiyle atıf yapıldı.

Raporda ayrıca, uzun süredir tartışma konusu olan kayyum uygulamasının sonlandırılmasına yönelik öneriye de yer verildi.

RAPORUN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Ortak rapordaki somut öneriler, özetle şöyle sıralandı:

  • Süreçte en kritik eşit PKK'nın tüm unsurları ile silah bıraktığının devletin güvenlik birimlerince teyit edilmesidir. Tespit ve teyit mekanizması devletin mekanizmaları arasında eşgüdüm ile işlemelidir.
  • Amaca hedeflenmiş müstakil ve geçici bir yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Silahı ve şiddeti reddedenlerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanmalıdır. Kanun, kamu vicdanı ve kamu vicdanını gözetmelidir.
  • Geçici kanun ile birlikte ayrıca Ceza ve İnfaz kanundaki hükümlerden yararlanarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili kişiler hakkında mutlaka yasal işlem yapılması değerlendirilmelidir. Af algısı oluşturulmamalıdır.
  • Toplumsal bütünleşme sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesine ve her bireyin ortak geleceğe eşit fırsatlarla ulaşmasına yarayan politikaların belirlenmesi zorunludur. Ekonomik ve sosyal imkanların geliştirilmesi öncelikler arasında yer almalıdır. Bölgeye yapılan yatırımların artırılarak uygulanmaya devam edilmesi gerekmektedir.
  • Kanunla, örgüt mensuplarının dahil olduğu süreci izleyecek bir mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyüp yürünmediği gözlemlenmelidir.
  • Süreçte görev alanlar, komisyon toplantılara iştirak edenlerin ve görevlilerin faaliyetleri yasayla güvence altına alınmalıdır.
  • Hakaret ve tehdit gibi suç unsuru içermeyen her düşüncenin ifade edilebildiği bir siyasal ortamın oluşturulması temel bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

AYM VE AİHM KARARLARI

  • AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyulacağını gösteren mekanizmalar güçlendirilmelidir.

UMUT HAKKI

  • İnfaz Mevzuatı'nın gözden geçirilerek, infaz adaletini esas alarak yeniden alınması gerekmektedir. AİHM ve AYM'nin içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas alınmasına özen gösterilmektedir.
  • Temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılması önündeki engeller kaldırılmalıdır.
  • İfade özgürlüğü kapsamındaki eylemler, terör suçu olarak değerlendirilmemelidir.
  • Basın özgürlüğünü sınırlayıcı yasalar, yeniden ele alınmalıdır.
  • Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.
  • Siyasi Etik Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.

KAYYUM

  • Belediye Başkanının görevden el çektirilmesi durumunda yalnızca Belediye Meclisi'nde seçim yapılması sağlanmalıdır.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte tarihi rapora 'hayır' diyen ve çekimser oy kullanan isimler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Türküm dogruyum çalışkanım Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene 0 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    yerli sevr yok hukmunde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Asensio, eski hocasını pişman etti Asensio, eski hocasını pişman etti
Mahsun J dizisi sona erdi Mahsun J dizisi sona erdi

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
14:00
Ne diyeceği merak konusuydu Tedesco’dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
13:21
Inter’in BodoGlimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız
13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:59
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:34:54. #.0.5#
SON DAKİKA: İşte tarihi rapora "hayır" diyen ve çekimser oy kullanan isimler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.