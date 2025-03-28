Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması - Son Dakika
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Politika

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması

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Ticaret Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından EspressoLab'e giderek video paylaşan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle inceleme başlattı. Söz konusu gelişmeyi Varank'ın kendisi duyurdu.

28.03.2025 17:43
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri EspressoLab'e de yer vermişti.

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

ESPRESSOLAB'E GİDİP VİDEO PAYLAŞMIŞTI

CHP'nin boykot çağrısının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da bir grup AK Partili milletvekili ile birlikte EspressoLab'in bir şubesine gitmişti. Varank, sosyal medya hesabından da burada çektiği bir videoyu paylaşmıştı.

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

VARANK'A 'ÖRTÜLÜ REKLAM' İNCELEMESİ

Söz konusu paylaşımın ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Varank hakkında 'örtülü reklam' gerekçesiyle inceleme başlattı. İnceleme kararını duyuran ise Varank'ın kendisi oldu.

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

KENDİSİ TALEP ETMİŞ

Varank, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir. Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu. Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."

Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması
Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında \'örtülü reklam\' soruşturması

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Son Dakika Politika Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Aa:
    bak bizimkilere de yapıyoruz ayağı yersen tabi 137 25 Yanıtla
  • Cansel Nizam:
    bu ne şimdi adalet “herkese işliyo” ya mı getirmeye çalışıyolar Allah ıslah etsin! 116 18 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yalan dan ... 103 20 Yanıtla
  • Metin17:
    akp’liyse kimse ceza veremez. 70 21 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    Savcı yarın Şırnaga sürgün edilir hapise atilir 65 23 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    yalandan mahsus reklam amaçlı yapıyorlar yersen..?? 63 14 Yanıtla
  • 367236:
    şaşırtıcı yanlışlık oldu heralde yada işin ucunda para var 54 12 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Hadi canimmmm inanmam 50 13 Yanıtla
  • Kadir K.:
    Zaytung haberi gibi olmuş... 44 7 Yanıtla
  • 1616:
    Ne çıkarı vardı acaba 33 7 Yanıtla
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