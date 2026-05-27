Kılıçdaroğlu: Kurultay Yasal Zeminde Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu: Kurultay Yasal Zeminde Yapılacak

Kılıçdaroğlu: Kurultay Yasal Zeminde Yapılacak
27.05.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kurultayını yasal zeminde yapacaklarını açıkladı.

MAHKEME kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurultayı yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu, kurultay yapılacak. Tabii kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde konutunun önünde basın mensuplarıyla bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, soruları da yanıtlayarak, bir sürecin başladığını ve bu sürecin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Partinin birliğinin bütünlüğünün korunması parti içinde uyumlu olması birlikte mücadele edilmesi var olan sorunlara karşı sağlıklı çözümlerin üretilmesi hepimizin ortak görevi, bunu yapmak zorundayız" dedi.

'BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ'

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram nedeniyle kendisini aradığını, sürece dair bir konuşma gerçekleşmediğini, sadece bayramlaştıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorusu üzerine Özgür Özel ile bir görüşme olmadığını, ancak görüşebileceklerini belirterek, "Biz düşman değiliz, aynı partide görev yapan kişileriz. Ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil. Bizim partinin ciddi bir itiraz kültürü vardır. Bu itiraz kültürü partiyi diri tutar, herkes düşüncesini özgürce ifade eder. İtiraz edenler bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar, tartışırlar; ama partinin ana ekseninden ayrılmazlar" diye konuştu.

'KURULTAYI YAPACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, kurultay tarihine ilişkin soru üzerine, "Kurultayı yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu, kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Hukukçu arkadaşlarla 'kurultayı en kısa sürede nasıl yapabiliriz' diye konuştum. Onlar bize 'tedbir kararı olduğu sürece bunları yapamazsınız; ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz' dediler" dedi.

'GENEL BAŞKAN SEÇİMİ BELLİDİR'

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in üyeler nezdinde seçim çağrısına, "Genel başkanın nasıl seçileceği bellidir, kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanı kurultaylar seçer" cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığına itiraz edip etmediklerine ilişkin, "Başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerinin seçilmesi her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Kurultayların yapılması, kurultayda delegelerin seçilmesi, parti meclisinin seçilmesi bütün bunların hepsinin hukuk zemininde yapılması lazım" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Yargıtay sürecinin hızlandırılmasına ilişkin soru üzerine, "Onu hiç bilmiyorum, hukukçu olmadığım için. Bu davanın tarafı değilim. Davaya taraf olmadım. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk, işin Türkçesi bu" diye konuştu.

'İHRACIN KOŞULLARI VARDIR'

Kılıçdaroğlu, bazı milletvekillerinin ihracına ilişkin çıkan haberlere ilişkin, "Bir parti yönetimi hukuk içinde ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla, birinin talebi ile bir şey yapamazsınız, hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da 'ben bunu beğenmedim, hemen partiden ihraç edeyim', öyle bir kural yok. Gider yargıya başvurur, geri döner. İhraç varsa açarsanız partinin tüzüğünde bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç edilir, bakarsınız oraya, o kurala göre yaparsınız. 1 Haziran'da parti meclisini büyük bir olasılıkla toplayıp merkez yönetim kurulunu belirleyeceğiz. Halkla buluşmamız var. Ondan sonra da parti meclisini toplayacağız, merkezi yönetim kurulunu belirleyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'PARTİNİN KAPILARI KAPATILMAZ'

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine ilişkin soru üzerine, "Herkes yasalara uyumak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkla buluşmada anlatacağım. Cumhuriyet tarihinde CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, CHP Genel Merkezine gittiği zaman kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır. Tarihi boyunca CHP Genel Merkezinin kapıları kapanmamıştır, kilitlenmemiştir ve CHP Genel Merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı genel merkezin önünde beni protesto ettiğinde; 'arzu ederse genel merkezde gelsin çay ısmarlayayım' dedim. Bir partinin kapıları halka kapatılmaz, milletvekillerine kapanamaz, böyle bir şey bizim tarihimizde yoktur. Hangi gerekçe ile kapılar kapanıyor. Kimse bu soruyu sormuyor. Bu partinin kapıları neden kapandı, hangi gerekçeyle kapandı. ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri genel merkeze giremiyor. Bir akıl tutulması. Açarsınız kapıyı, çağırırsınız çay kahve ikram edersiniz, 'buyurun arkadaşlar' dersiniz. Birbirimizi kırmanın ne mantığı var Allah aşkına. Siz kalkıyorsunuz kapıları kapatıyorsunuz. Cumhuriyet tarihinde ve hiçbir partide görülmemiş bir şey. Bunun mutlaka haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. CHP Genel Merkezi 24 saat açıktır, nöbetçi vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, müdahale sırasında Özgür Özel ile temas kurulup kurulmadığına ilişkin, "Gidiliyor, konuşuluyor, temas kuruluyor; 'alın içeri, eğer istiyorsanız sadece CHP milletvekilleri gelsin' deniliyor. Yani görüşmek ve uzlaşmak istiyorlar. 'Hayır efendim, olmaz' diyorlar. Bu olmaz arkadaşlar, bu olmaz. Bir partinin kapıları vatandaşa ve CHP milletvekillerine kapatılamaz, sürgülenemez. Ne demek, böyle bir şey olur mu?" diye konuştu.

'ORASI KİMSENİN MALI DEĞİLDİR'

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in 'Eğer öğlen randevusu olsaydı, ben partiyi polise bırakmak yerine Murat Karayalçın'a emanet edip çıkardım' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "CHP milletvekilleri randevu alarak parti genel merkezine gelmezler. Burası devlet dairesi değil, partidir. Siz karıştırıyorsunuz bunları, burası parti. Partiye her zaman herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Partiye protesto etmeye gelenler de oldu, çıkıp da bir şey mi söyledik, onları dövdük mü? Hayır efendim. ya demokrasiye inanacaksınız ya da baskıcı rejimden yana olacaksınız. Biz demokrasiye inanıyoruz; insanlar protesto edebilirler, bu gayet doğal. Zaten siyasetin doğasında vardır, eğer bir vatandaş bir konuyu beğenmezse şikayet eder, protesto eder; ama siz kalkıp da bunu farklı bir yere oturtursanız, 'Almam içeriye.' Ne demek almam, orası kimsenin malı değildir, kimsenin mülkiyetinde değildir, orası halkındır ve halka aittir" dedi.

'AHLAKİ SORUNU OLAN KİŞİNİN NE İŞİ VAR'

Kılıçdaroğlu, polisin müdahale sürecine ilişkin ayrıntıları bilmediğini söyleyerek, "Ben de içim burkularak izledim. Bunlar olmamalıydı, bunlar niye oluyor, neden bunlara izin veriliyor? Milletvekilleri içeri girseydi ne olacaktı, kavga mı çıkacaktı? Kaldı ki bakın Müslim Sarı Bey gayet makul, dengeli bir açıklama yaptı. Adnan Beker'in, onun otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Onların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak, olay çıkarmak, CHP'yi yaralamak için mi? Onlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar. Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezinde ne işi var, 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim' diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez, doğru değildir ve ahlaki de değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar. Onların aklıyla değil, CHP'nin mantığı ve aklıyla, tarihsel birikimiyle hareket edeceksiniz. Vatandaşı seveceksiniz, onların şikayetlerini dinleyeceksiniz? 'Ben yapmam, ben etmem, içeriye almam, seni kovarım'; orası partidir" dedi.

'GRUP BAŞKANI NASIL SEÇİLİR BELLİDİR'

Kılıçdaroğlu, yönetici pozisyonunda olanların itirazları sonuna kadar dinlemesi gerektiğini kaydederek, "'Dur, sen sakın konuşma' denmez. Tam tersine sakince dinlerler, görüşlerini aktarırlar. Ben diğer genel başkanlardan bunu öğrendim. Siz birdenbire kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz; ne oldu, ne oluyor? Partinin hukukuna uyacaksınız, bunlar yapılmadığı takdirde olmaz. Bir grup başkanı, grup başkan vekili nasıl seçilir, Meclis'te divanda oturacak arkadaşların seçileceğine ilişkin partinin tüzük, yönetmelik ve geleneği vardır. Bunları bir köşeye atıp da 'Ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım' diyemezsiniz. Dediğiniz zaman ne olur? Yargıya başvurulduğu zaman hepsi çözülür. Yargıç yasaya, yönetmeliğe, tüzüğe, genelgeye bakarak karar verecek. 'Sen buna uymak zorundasın' diyecek" değerlendirmesinde bulundu.

'ELİMDE OLSA YARIN KURULTAYA GİDERİM'

Kılıçdaroğlu, genel başkanlık mazbatasının olmadığı yönündeki soru hakkında, "İş mazbata değil, iş hukuk kuralları içerisinde belli şeyleri yapmaktır. Siz yargı kararının üstüne çıkamazsınız, 'Bir köşeye atayım' diyemezsiniz, her karara uyacaksınız. Mesela; biz bir yasa dolayısıyla AYM'ye gidiyoruz ve mahkeme o yasayı iptal ediyor. TBMM, 'Hayır ben o yasayı düzeltmiyorum' diyebiliyor mu, tarihinde var mı? Tekrar AYM kararını alarak, o yasa metnini düzeltiyor. Ben hukukçu değilim, benim elimde olsa ben yarın sabah kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum; ama hukukçulara soracağız; nedir, ne değildir, ne zaman gideriz, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekiyor? Onlara sorarız" dedi.

'CHP KURULUŞ KODLARINA KAVUŞMALI'

Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararıyla bu noktaya gelindiğini söyleyerek, "Yargı, 'Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız' diyor. Ben böyle bir şey söylemedim; ama yargı söylüyor. Ben mahkemenin kararını söylüyorum, kesinleştiğini belirtmiyorum. Kararın bizi getirdiği nokta bu, mahkeme söylüyor. Söyleyenler kim? CHP'liler, onlar söylüyorlar. Hani dışarıdan partiye bağlı olmayan birisi gelip tanıklık yapmadı, yapan partililer. 'Para dağıttılar' deniliyor; bu olmaz. CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır" dedi.

'ÖNCE KURULTAY'IN YOLUNU AÇALIM'

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve MYK'nın oluşturulmasının ardından partinin yola devam edeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, yapılacak kurultayda aday olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Kurultay hele bir olsun, yolunu açalım. Allah kerim, hiç meraklanmayın" cevabını verdi. CHP milletvekillerine parti genel merkezine gidilmesi ile ilgili bir talimatının olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, yapacağı halk buluşmasında yaşanan olayları detaylı bir şekilde paylaşacağını aktardı.

Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Kurultay Yasal Zeminde Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel’den: Biraz bilirim bu işleri Mitingde fenalaşan vatandaşa ilk teşhis Özgür Özel'den: Biraz bilirim bu işleri
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle ''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
bulunacak bulunacak
Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao’dan Milan’a veda gibi açıklama Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Beşiktaş’ta yaprak dökümü: 11 ayrılık Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin’den sert tepki Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Fenerbahçe’de de forma giymişti Bursaspor aradığı golcüyü buldu Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
Okan Yalabık’ın son hali, Elon Musk’a benzetildi Okan Yalabık'ın son hali, Elon Musk'a benzetildi
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
12:09
Özgür Özel’in de adı geçiyordu Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu
11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
01:34
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 14:16:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Kurultay Yasal Zeminde Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.