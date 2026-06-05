Kılıçdaroğlu, Meclis'te Konuşacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Sarı, toplantının 2 ana çerçevede ilerlediğini belirterek, "Bunlardan biri gündeme dair değerlendirmeler, Türkiye gündemine dair değerlendirmeler. Diğeri de parti içine doğru ve partimize dair olan değerlendirmeler. Özellikle partimizin içinde bulunduğu durum ve muhtemel yol haritalarına ilişkin değerlendirmelerdi" diye konuştu.

Türkiye'de enflasyon oranlarının uzunca bir süre yüzde 30'larının altında bir yerde kalmayacağını savunan Sarı, "Çünkü seçim geliyor. 2027 yılında bir yerde, bilemiyorum belki 2026'un sonunda bir yerde ama esas olarak 2027'nin sonunda olan bir yerde bir seçime gidecek Türkiye. Seçim yaklaşıyor ve seçim yaklaşılınca bir seçim ekonomisi uygulanması, söz konusu bütçe açıklarının artacağı bir döneme gireceğiz. Dolayısıyla faiz oranlarının, kredi koşullarının gevşetileceği bir döneme gireceğiz. ve bu da talep üzerinden Türkiye'de büyümeleri çok ciddi şekilde artırma uğruna enflasyonu patlatacak. Dolayısıyla geniş toplumsal kesimlere güzel haberlerimiz yok. Önümüzdeki süreç memurların, emeklilerin, asgari ücretlerin enflasyon karşısında daha çok ezileceği bir süreç olacak. Bunu bugünden öngörmek mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

'DİYALOG KAPISI AÇIK'

Sarı, daha önce partinin içinde bulunduğu fiili durumu ortadan kaldırmak üzere bir çalışma içine girdiklerini söylediğini hatırlatarak, "Arkadaşlarımıza bir çağrı heyeti oluşturalım, bizim taraftan arkadaşlarımız, önceki dönem arkadaşlarımızla beraber onların fikirlerini, düşüncelerini de yansıtan, bizim fikirlerimizi ve düşüncelerimizi de yansıtan, mevcut hukuk kuralları çerçevesinde partiyi bu cendereden çıkartan, önüne bir kurultay koyan bir yol haritasını konuşabileceğimizi, konuşmak istediğimizi söylemiştik. Ancak üzülerek görüyorum ki bizim bu ısrarlı duruşumuza rağmen ki biz hala aynı yerdeyiz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi olarak, başta Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bizler, MYK üyelerimiz aynı yerde duruyoruz, biz diyaloğa, konuşmaya açığız. Ama biz bu açıklamalarımızı yaptıktan kısa bir süre sonra diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan açıklamalar geldi, sert açıklamalar geldi. Bütün bunlara rağmen bir diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

'İYİ NİYETLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Sarı, süreç içerisinde bazı partililerin kendi insiyatifleri doğrultusunda her iki taraf ile de görüştüklerini söyleyerek, "3 tane milletvekilimiz, geçmişte partide önemli görevde bulunmuş siyasetçi ağabeylerim hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla hem de Sayın Özgür Özel'le bir mekik diplomasisi var. Partinin diğer önemli, daha önceden görev yapmış kişilerin de içinde olduğu bir mekik diplomasisi uyguladılar. Bu görüşmeler devam ediyor henüz. Buradan bir konsensus oluşmuş değil, onu belirtmek isterim. İyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Yine aynı zamanda malumlarınızın olduğu üzere 3 tane önemli Büyükşehir Belediye Başkanımız da Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşme yaptılar bu hafta içinde. Özgür Özel Bey'le de görüşme yapacaklardı; ama bilmiyoruz o görüşmenin yapılıp yapılmadığını. Bir de yine bir iyi niyetli girişim olarak önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız bir avukat arkadaşımızı yine bizim taraftan bir avukat arkadaşımızla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Biz bu talebe olumlu bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görüşme de gerçekleşecek. Dolayısıyla bu iyi niyetli görüşmeler devam ediyor. Yani diyalog tamamen kapalı değil, kapanmış değil" dedi.

'DOSYA DOSYA DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Önceki dönem partiden ihraç edilenlere yönelik nasıl bir yol izleneceğini değerlendiren Sarı, "Bu konuyla ilgili kamuoyunda yanlış bir algı var, onu düzeltmek isterim. Sanki şöyle bir şey algılandı, YDK toplandı ve önceki yönetimde alınmış olan ihraç kararlarını ortadan kaldırdı ve yok saydı. ve bunları böyle kümülatif bir biçimde, artık bu ihraç edilmiş olan arkadaşlarımızın hepsi otomatik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden geldiler biçiminde bir yanlış anlama var, onu düzeltelim. Bir ilke kararı aldı YDK ve ilke olarak şunu söylüyor; bir mutlak hükümsüz hale gelmiş olan bir kurulun almış olduğu kararların da ilke olarak yok hükmünde sayılması gerekir. Ama bu konuyla ilgili değerlendirmeyi ve bu dosyaları yeniden almayı, bütün dosyaları kabul etmek biçiminde değil ama kümülatif olarak yeniden ele almaya konusunda bir tavsiyede bulundu. Bunu biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz ama dosya dosya değerlendireceğiz. Neticede burada bizim de kabul edemeyeceğimiz bazı ihraçlar olmuşsa o ihraç mekanizmalarını işleteceğiz, aynen kabul edeceğiz. Ama gerçekten haksız olduğunu düşündüğümüz birtakım değerlendirmeler yapılmışsa geçmişte, onları da haklarını iade edeceğiz" dedi.

'HER ŞEYİ NOT EDİYORUZ'

Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına yönelik nasıl bir yol izleneceğine ilişkin Sarı, "Biz bir rövanşist anlayış içinde parti içi yarışın ya da parti içi mücadelenin bir parçası gibi gördüğümüz çatışmaları, çalışmaları, bunları bir disiplin konusu etmeyeceğiz. Böyle bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi hep itiraz kültürünün bir parçası olarak geçmişte hep yaşadığımız unsurlardı, konulardı ve yine aynı yerde duruyoruz. Biz parti içi demokrasiyi de işletmek istiyoruz. Ama kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Partinin kurumsal kimliğini zedeleyen çıkışlar, açıklamalar; bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor, partinin kurumsal kimliğine zarar veriyor. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizler, partide görev almış kişiler, partide görev almamış olsa da daha önce görev almış kişilerin, herkesin buna uyması gerekir. Bu konuyla ilgili bizim ilke kararımız var. Bu ilke kararımız çerçevesinde süreçlerimizi işleteceğiz. Her şeyi izliyoruz, not ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'GRUP TOPLANTISI KONUSUNDA KARARLARIMIZ TAM'

Salı günü grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşup konuşmaması konusunu değerlendiren Sarı, "Bizim siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazılıyor. Dolayısıyla bu da önemli bir hukuki argüman. Ben bunları kısa kısa geçiyorum ama başka alt başlıklar da var, onları çok anlatmak, girmek istemiyorum. Biz aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu da söylüyoruz. Biliyorsunuz; grup seçimlerinin belli bir usule göre yapılması lazım. Hem gündem hem süreler bakımından, şekil şartlarına da uygun olmayan bir grup seçimi oldu. Bu grup seçimlerini kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık. Geçmiş dönemde, geçmiş haftada, bu hafta da. Dolayısıyla çok fazla hukuki argüman var, hukuki meselelere girmek istemiyorum. Ama ben size siyaseten şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlarımız tamdır" açıklamasında bulundu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ ÖNEMLİ'

Sarı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in partiden istifa etmesine ilişkin, "Kilis'te bir soruşturma başlatıldığını geçmişte öğrenmiş olduk. Bu arkadaşımızın da bu belediye başkanımızın da AKP ile de temaslar içinde olduğunu, bazı görüşmeler yaptığını da öğrendik. Kendisi bir miktar bağımsız kalacağını söyledi açıklamasında, gördüğüm kadarıyla. Biz henüz böyle etraflı bir değerlendirme yapmadık bu konuyla ilgili. Ama sorunuzun şu kısmı benim açımdan önemli. Bizim parti içinde arkadaşlarımızın motivasyonunu bozacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurullarının, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, il başkanlarının, örgütümüzün motivasyonunu bozacak siyasi tartışmalardan ne kadar uzak durmamız gerektiğinin de bir göstergesi bu. Hızlı bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin toparlanmaya, bu tür tartışmaların içinden çıkmaya ihtiyacı var. Önümüzdeki süreç çok son derece önemli. Zaman kıymetli, değerli. Yeni birtakım ayrışmalara yol açmadan bu süreci hep beraber yürütmeliyiz diye düşünüyorum" dedi.