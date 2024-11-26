Kreş Açma Tartışması Gündemde - Son Dakika
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Politika

Kreş Açma Tartışması Gündemde

AK Parti ve muhalefet, belediyelerin kreş açma yetkileri üzerinden karşı karşıya geldi.

26.11.2024 20:16
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, belediyeler tarafından açılan kreşlere ilişkin, "Kreş kurma hakları var, buna kimse dokunmuyor ancak İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de vadettikleri kreşleri kuramadıkları için 'Engelleniyoruz' marifetiyle böyle yavuz hırsız gibi üste çıkmaya çalışıyorlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, partisinin 9'uncu Olağan Kongresinde Genel Başkan seçilen Mahmut Arıkan'ı tebrik ederek, aktif siyasete veda eden Temel Karamollaoğlu'na demokrasiye katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına değinen Şahin, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin bu kararı, sivillere yönelik sistematik ve kasıtlı saldırıların hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Netanyahu ve diğer yetkililerin adalet önünde hesap verene kadar hem diplomatik hem de hukuki mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı teğmenler ve personelin YDK'ye sevk edilmesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, " Türkiye'de bugün bir Türk dünyası konuşuluyorsa, 'Türk Devletleri Teşkilatı' gibi bir kavram bugün Türkiye'de yaşıyorsa; bu, rahmetli Alparslan Türkeş sayesindedir ve ben de onun ad gününü bu vesileyle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kavuncu, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesine ilişkin süreçle ilgili 25 Kasım tarihine işaret edildiğini ancak 25 Kasım'da hiçbir karar alınmadığını söyledi.

Bu teğmenlerin avukatlarının, "savunma yapabilecekleri herhangi bir belgeyi alamadıklarını" söylediğini aktaran Kavuncu, " Milli Savunma Bakanı'nın '25 Kasım tarihini bekleyin.' dediği halde bugün herhangi bir sonuç ortaya çıkmaması gerçekten düşündürücü. Neden milleti geriyorsunuz, neden bunun tartışılmasını istiyorsunuz? Acaba amaç gene bu konu üzerinden Türkiye'de bir kutuplaştırma mı yaratmak?" sorularını yöneltti.

"Milli İstihbarat Başkanı'nın Ana Muhalefet Partisi liderini ziyaret etmesiyle normalleşme falan olmaz." diyen Kavuncu, normalleşmenin, önce toplumun vicdanının kanadığı, yaralandığı konular üzerinden gerçekleşebileceğini söyledi.

"'Caniyahu' köşeye sıkışmış, sonu görünmüştür"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i doğumunun 107'nci yılında rahmet, minnet ve özlemle anarak, "Merhum Başbuğumuzun bıraktığı miras nesiller boyu korunacak; Türk milleti, Başbuğumuzu asla unutmayacaktır." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." sözünün her daim öğretmenlere ilham verdiğini belirten Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne işaret eden Kılıç, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece hukuki önlemler yeterli değildir, aynı zamanda toplumsal bilinçlenmeye ve eğitime de çok çok ihtiyaç vardır. Bir akademisyen olarak özellikle vurgulamak isterim ki eğitim en güçlü silahımızdır çünkü bilgi, değişim ve toplumsal kalkınmanın anahtarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararına ilişkin de "Bu karar, insanlık adına küçük de olsa umut vericidir. 'Caniyahu' köşeye sıkışmış, sonu görünmüştür. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış failler, dökülen her masum kanın damla damla hesabını verecektir ve bugünler uzak değildir." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, muhalefet partilerinin hazırladığı bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını belirterek, "Bu darbe suçunu ortadan kaldırmak adına birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çağrıyı biz iktidar partisine ve ortağına da yapıyoruz. Bu Meclis üzerindeki vesayete hep birlikte son vermek zorundayız, son vermezsek bu darbeler devam eder." görüşlerini dile getirdi.

"Milli Eğitim Bakanı kreşleri sorguluyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Türkiye'de 653 tane kreş var, bunun 210 tanesi İstanbul'da, 105 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 4 defa yemek veriliyor bu çocuklara ama bugün okullarda, ilköğretimde çocuklara bir dilim ekmek veremeyen Milli Eğitim Bakanı bu kreşleri sorguluyor." ifadelerini kullandı.

Belediyeler ve iktidarın bu işi beraber yürütmesi gerektiğini kaydeden Başarır, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının binlerce dönüm arazisi var. 'Ben veriyorum Sayın Başkan, kreşi aç. Teşekkür ediyorum, helal olsun sana.' demesi lazım. Milli Eğitim Bakanı'nın 'Ben öğretmen veriyorum sana, hoca veriyorum o çocuklara. Teşekkür ediyorum.' demesi lazım. 'Kapatalım.' Niye? CHP'li belediyeler bunu yapıyor. Bu anlayış bir felakettir." diye konuştu.

Bazı teğmenler ve personelin YDK'ye sevk edilmesine değinen Başarır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e işaret ederek "'Ben bu üniformayı giydim, teğmenlikten general, Genelkurmay Başkanı oldum, bugün de Bakanım, Mustafa Kemal'in evlatlarına ben sahip çıkıyorum. Ben bu koltukta olduğum sürece kimse onlara dokunamaz.' demesini beklerken, aralık ayında soruşturmanın yapılacağını söyledi." dedi.

Avrupa Parlamentosunun direktiflerinin tamamını kanuni düzenlemelerle yapan bir ülke Türkiye

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, sözlerine, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne işaret eden Usta, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun huzurunu bozan, insana ve toplumsal barışa karşı işlenmiş büyük bir suç olduğunu vurguladı. Bazı çevrelerin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını, "kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geri adım" olarak göstermeye çalıştıklarını anlatan Usta, bu iddiaların asılsız olduğunu, 6284 Sayılı Kanun'un şiddetle mücadeledeki kararlılığı en kuvvetli şekilde gösterdiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosunun 24 Mayıs 2024 tarihinde onayladığı ve kabul ederek yayınladığı bir direktif olduğunu dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Bu direktifte kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili olarak Avrupa Parlamentosuna üye olan ülkelerin bu konudaki gerekli kendi iç mevzuatlarını ve kanuni düzenlemelerini yeteri derecede yapmadıkları için Haziran 2027'ye kadar ek süre verilmiş. Bu direktifte yaklaşık 51 madde var. Bu direktifteki maddelerin tamamını, 6284 Sayılı Kanun'da ve 2005'ten bugüne kadar yaptığı gerek Anayasal gerekse yargı süreçlerindeki kanuni düzenlemelerle, hepsini yapan tek bir ülke var, o da Türkiye."

Belediyeler tarafından açılan kreşler

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, 2005 yılında CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 112 milletvekilinin Anayasa Mahkemesine başvurarak, Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir." hükmünün iptaline yönelik dava açtıklarını hatırlattı. Usta, "Bunun üzerine belediyelerin okul öncesi eğitim kurumu açma hakları ellerinden alınıyor; bunu yapan CHP. Bugün çıktılar, diyorlar ki: 'Kreş açıyoruz, kreşlerimizi kapatıyorsunuz.'" diye konuştu.

CHP'nin gösterdiği yazının kendi elinde de bulunduğunu ve yazıda "kreş" değil, "kreş adı altında açılan" ifadesinin yer aldığını anlatan Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar kreş açmaya hevesliler, kimse engel değil ama anladığımız şey şu: Kreş açmıyorlar, kreş adı altında aslında fiziki şartları da Bakanlığımız tarafından belirlenen kreş şartlarına uygun olmayan birtakım mekanları 'kreş' diye göstererek, orada çocuklarla ilgili birtakım düzenlemeler yapıyorlar. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının hiçbir yetkisi yok. Kreş kurma hakları var, buna kimse dokunmuyor ancak İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de vadettikleri kreşleri kuramadıkları için 'Engelleniyoruz.' marifetiyle böyle yavuz hırsız gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. Ayrıca, bu 'kreş' adı altında açtıkları yerlerin başına getirdikleri sorunlu insanların da bir LGBT faaliyeti içerisinde olan bir derneğin, bir vakfın mensubu ve üyesi olduklarını çok iyi biliyoruz."

"Üsküdar Belediyesinin aşevini, CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı'nın kapattığını" da belirten Usta, "'Aşevlerini kapatarak kent lokantalarını kurduk.' deyip, ücretli yemek satmakta hiçbir engelleri yok, devam edebilirler ama bu gerçeği de bilmek zorunda kamuoyu." dedi.

CHP'li milletvekilleri, Usta'nın sözlerine tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Leyla Şahin Usta, Politika, İstanbul, AK Parti, Ankara, Hukuk, İzmir, Son Dakika

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