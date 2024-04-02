Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde İlkler ve Enler

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, "ilk"leri ve "en"leri belli oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin "en genç belediye başkanı" Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik oldu.
Mardin Belediye Başkanlığını kazanan 82 yaşındaki Ahmet Türk, ipi göğüsleyen "en yaşlı" isim olarak kayıtlara geçti.
Aydın'da 4. kez başkanlığa seçilen Özlem Çerçioğlu ile Gaziantep'te 3. kez seçilen Fatma Şahin de "en uzun dönem" görev yapan kadın başkanlar oldu.
Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tekirdağ'da Candan Yüceer, Edirne'de Filiz Gencan Akın, Siirt'te Sofya Alağaş, Ağrı'da Hazal Aras, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Batman'da Gülüstan Sönük, belediye başkanlığına seçilen kadınlar olarak öne çıktı.
Tüm iller arasında "en yüksek oy"u, yüzde 64,52 ile Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük aldı.
Türkiye genelindeki il ve ilçeler göz önünde bulundurulduğunda ise "en yüksek oy oranı"na, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ulaşıldı. Dilek Diyar Özer, yüzde 86,08 ile yurt genelinde "en yüksek oy" oranını yakaladı. 31 Mart'ın "en düşük oy" oranıyla seçilen ismi ise Van Bahçesaray'da yüzde 21,33 oy alan Ayvaz Hazir oldu.
En çok adayın yarıştığı şehir İstanbul olurken, en uzun oy pusulası da 97 santimetreyle bu ilde, en kısa oy pusulası ise 4,5 santimetreyle tek adayın seçime girdiği Şırnak Uludere'ye bağlı Hilal beldesinde kullanıldı.
İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilçelerinde belediye başkanlığını kazanan "en genç" adaylar da dikkati çekti.
İstanbul Tuzla'da ipi göğüsleyen 1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, Ankara Çankaya'da kazanan 1993 doğumlu Hüseyin Can Güner, İzmir Çeşme'de birinci olan 1991 doğumlu Lal Denizli ile Narlıdere'de kazanan 1991 doğumlu Erman Uzun, 3 büyükşehirdeki "en genç belediye başkanları" olarak kayıtlara geçti.
Güç Birliği Partisi, seçimlere yalnızca Bolu Mudurnu'da girdi. Partinin, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Doğramacı, 3 oyla Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.
Son Dakika › Politika › Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İlkler ve Enler - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Canpolat, Seçim İrtibat Bürosunda tebrikleri kabul etti. Canpolat, seçim süresince destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, daha iyi hizmet etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.
MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ise bu kararı halk iradesinin gasp edilmesi olarak değerlendirdi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, İlçe Seçim Kuruluna itirazlarını bildirdiklerini açıkladı. Halfeti'de DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.
Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?