Meclis'te AK Partili Ala ve CHP'li Emir arasında 'Masumiyet karinesi' tartışması

08.12.2025 23:39
Meclis'teki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde AK Partili Efkan Ala ile CHP'li Murat Emir arasında 'masumiyet karinesi' tartışması yaşandı. İBB soruşturmasına ilişkin "14 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip olan İBB'de projeler hazırlayıp kentsel dönüşüm yaparak İstanbul'u depreme hazırlamak yerine geniş ve derin bir yolsuzluk ekosistemi kurulmuştur" diyen Ala'ya tepki gösteren Emir, "Ekrem İmamoğlu yargılanıp kesin hüküm giyene kadar masumdur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

AK PARTİLİ ALA: BU BÜTÇE TÜRKİYE'NİN MİLLİ DURUŞUNU YANSITAN KAPSAMLI BİR MALİ ÇERÇEVEDİR

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. 2026 bütçesinin sadece rakamların, cetvellerin, gelir-gider tablolarının teknik izahından ibaret bir mali döküman olmadığını belirten Ala, "Bu bütçe, tarihin akışının hızlandığı, küresel dengelerin yeniden şekillendiği, dünyanın belirsizlikler çağına girdiği bir dönemde Türkiye'nin milli duruşunu ve stratejik tercihlerini yansıtan kapsamlı bir mali çerçevedir" dedi.

AK Parti olarak proaktif, pozitif, insani ve erdemli dış politika izlediklerini belirten Ala, "Çünkü biliyoruz ki gücü kadar adaleti, zenginliği kadar merhameti, cömertliği; imkanı kadar vicdanı olmayan dünya haksızlık, zulüm üretir. Bunun en vahim örneğini Gazze'de yaşadık, yaşıyoruz. Gazze'de zulüm ve soykırım canlı yayınlandı. Bu zulme en yüksek sesle karşı çıkan Türkiye oldu" diye konuştu.

"'SİZ ÖNCE KENDİ KOLTUĞUNUZUN MEŞRUİYETİNİZİ DÜŞÜNÜN' DERLER"

Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye ilişkin eleştirilerine şöyle karşılık verdi: "Sayın Özel meydanlara yeni çıktı. Heyecanlı, anlıyoruz. AK Parti meydanlardan geliyor. Meydanların sesi dediğiniz zaman, usta lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir günde kaç meydanda miting yaptığımızı biz biliriz. Onun için bu konularda değerlendirmelerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Ama her söz aldığınızda Cumhurbaşkanı'mıza saldırmayın. Her başınız dara düştüğünüzde AK Parti'yi suçlamayın. Kendinize dönün ve partinizi şaibelerden temizleyin. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada diplomasinin ve Türkiye'de siyasetin liderliğini yapıyor. Kendi iç sorunlarınızı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saldırarak, onu konu edinerek perdelemeye çalışmayın lütfen. Biz, Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Siz de hiç olmazsa Türkiye'nin ikinci büyük partisi olarak kendi sorunlarınızı çözün, bunu da bizden beklemeyin.

Darbelerden söz ettiniz. Darbelere karşı duran, şapkasını alıp gitmeyen lider Recep Tayyip Erdoğan, dimdik duran AK Parti kadroları. Muhtıraları yırtıp atan AK Parti kadroları, lider Recep Tayyip Erdoğan. Çetelerle, cuntalarla mücadele eden biziz. Siz 60 darbesini desteklediniz alkışladınız, 27 Nisan muhtırasını kucakladınız. Yeni bir ekipsiniz, tebrik ediyorum ama bu bagaj da size ait. Onun için buradan kurtulmak da kolay bir şey değil ama umarım başarılı olursunuz. Bir, 28 Şubat'ı meşruiyet meselesinden bahsediyorsunuz. Cumhurbaşkanımız halkın doğrudan seçtiği Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Arkasından bir kere daha seçildi. Ardından bir kere daha seçildi. Böyle bir sonuçta meşruiyetten kim söz ediyorsa laf-ı güzaftır. Önce bu meseleleri güzelce değerlendirip ondan sonra laf etmek lazım yoksa 'Siz önce kendi koltuğunuzun meşruiyetinizi düşünün' derler."

"TERÖRÜN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKMASI İÇİN GEREKEN ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR"

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin de konuşan Ala, süreçte provokasyonlara ve sabotajlara asla fırsat verilmeyeceğini belirterek, "Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün bütün imkan, kabiliyet ve anlayışıyla topyekün ortadan kaldırılmasının adıdır. Cumhur İttifakı olarak bu hedefi ortaya koyduğumuzdan beri geniş bir toplumsal ve siyasal destek söz konusu olmuştur ve milletimiz bu sorunun kökten çözülmesi konusunda güçlü bir destek vermektedir. Bu çerçevede terör örgütü kendini feshetmiş, silahlarını bırakmaya başlamış, TBMM'de komisyon da görevini sürdürmektedir, tamamlamak üzeredir. Süreç öngörüldüğü biçimde hassasiyetle yürütülmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara asla fırsat verilmeyecektir. Terörün Türkiye'nin ve bölgenin gündeminden tamamen çıkması için bundan sonra gereken adımlar da kararlılıkla atılacaktır" şeklinde konuştu.

"YOLSUZLUK DÜZENİNİN SİYASİ MANİPÜLASYONLARLA ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILMASI MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

Ala, İBB soruşturmasına ilişkin de şunları söyledi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan ve ağır ceza mahkemesinde kabul edilen iddianameden anlaşılıyor ki bu iddialar vahim. 14 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip olan İBB'de projeler hazırlayıp kentsel dönüşüm yaparak İstanbul'u depreme hazırlamak yerine geniş ve derin bir yolsuzluk ekosistemi kurulmuştur. Milletin kaynakları kendi hırsları ve emelleri için bu yolsuzluk sistemine aktarılmıştır. Milletin varlığı talan edilmiştir, iddialar bunun üzerinedir. Bu durum, retoriklerle örtbas edilemez. Bunu siyasi alana çekerek üzerini örtemezsiniz. Ülkenin en büyük yolsuzluk olayından mağduriyet üretmeye çalışarak milleti kandıramazsınız. Yolsuzluk düzeninin siyasi manipülasyonlarla örtülmeye çalışılması milletin aklıyla alay etmektir.

Bu sistemi kuran, şikayet eden, şikayet edilen, delilleri yargıya sunan, kamuoyuyla paylaşan sizin partilileriniz, delegeleriniz, il başkanlarınız, ilçe başkanlarınız, milletvekilleriniz, eski genel başkanınız. CHP'nin arınması gerektiğini söyleyen sizin eski genel başkanınız. Genel başkanı ciddiye almayalım mı? Ana muhalefet partisinin bir önceki genel başkanını ciddiye almazsak sizi de kimse ciddiye almaz. Önceki genel başkanınız, 'Partim arınmalıdır' diyor. Bu yolsuzluk düzeninden elde edilen kaynaklarla CHP'nin dizayn edildiğini söyleyen sizin eski belediye başkanınız, delegeleriniz, milletvekilleriniz. Partinizi mahkemelik yapan sizsiniz. Türkiye'nin ikinci partisinin içine düştüğü bu yolsuzluk sarmalı bizleri de üzmektedir."

CHP'Lİ EMİR: İNSANLARIN ONURUYLA OYNARKEN DİKKATLİ OLUN

Ala'nın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB soruşturmasının duruşmalarının TRT'den yayınlanması taleplerini yineleyerek masumiyet karinesi hatırlatması yaptı. Emir şunları söyledi: "Bizim arkadaşlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur, tek kör kuruş yoktur. Biz, o paçavra iddianameye güveniyorsanız, 'yargı kolları' savcınızın iddianameye güveniyorsanız, olmayan delillere güveniyorsanız TRT'de yayınlanır, tüm millet görür. Masumiyet karinesi diye bir şey var vicdanı olanlar için, birazcık hak, hukuk, adalet bilenler için. Yoksa tabi ki yargılayın ama tutuksuz yargılayın, darbe yapmadan yargılayın. 19 Mart darbesiyle sadece arkadaşlarımızı değil, milletin iradesini de demir parmaklıklar ardına koydunuz.

Bir de yargılanmayanlar var. 15 Temmuz'dan sonra salya sümük belediye başkanlıklarından aldıklarınız var ya, ağlayarak gitmişlerdi. Onlar yargılandı mı, nerede onlar? Evlerde bulunan ayakkabı kutuları, yazar kasalar... Nerede o Bakanlar, nerede yargılandılar? Biz yargılanmak isteriz ama bağımsız mahkemelerde. Yeni mahkemeler kurmayacaksınız, cesaretsizsiniz. İstemediğiniz bir karar olursa mahkemeyi dağıtıyorsunuz ama Ekrem İmamoğlu'nun İBB davası için yeni mahkeme kuruyorsunuz. Sizin yargı, adalet anlayışınız işte bu kadar.

"MASUMİYET KARİNESİNİN NE OLDUĞUNU ANLADINIZ MI?"

Ortaya attığı iddia ile İBB soruşturması kapsamında yargılanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesi çağrısını tekrarlayan CHP'li Emir, şöyle konuştu: "Masumiyet karinesinin ne olduğunu anladınız mı? İşte bunu söylüyorum. Sayın Ala, biz kimseye FETÖ'cü demedik. Hiç kimseye somut deliller olmadan FETÖ'cü demedim ama siz de diyeceksiniz ki 'Ekrem İmamoğlu yargılanıp kesin hüküm giyene kadar masumdur."

Kaynak: ANKA

