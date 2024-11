MHP'den Terörle Mücadele Çağrısı

Politika

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli birlik ve kardeşliği sonsuza kadar yaşatacak, terörü ülke gündeminden tamamen çıkaracak olan tarihi çağrısını yaptığını belirterek, "Bu çağrı, terörle müzakereye, terör örgütü ile pazarlığa değil, büyük Türk milletinde kenetlenmeye ve emperyalizmin maşası olan terör örgütünün kökünü kazımaya yapılmış bir çağrıdır." dedi.

Partisinin Denizli, Muğla ve Uşak teşkilatlarının da katılımıyla Denizli'de düzenlediği "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye" toplantısında konuşan Büyükataman, dünyada krizlerin her geçen gün arttığını belirtti.

Uluslararası sistemdeki istikrarsız gidişatın adeta çöküş alarmı verdiğini ifade eden Büyükataman, "Bir yandan Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin artması, nükleer silah resti ve savaşın küresel boyut kazandığına dair söylemler üçüncü dünya savaşı ihtimalini gündeme getirirken, diğer yandan terör devleti İsrail'in Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve Filistin topraklarına yönelik saldırıları sistematik olarak devam etmektedir. ABD tarafından sırtı sıvazlanan terör örgütü PYD/ YPG'nin sınırlarımızda kurmaya hazırlandığı terör devleti ise milli güvenliğimize karşı açık bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır." dedi.

Büyükataman, bölücü terörün ülke sınırlarını tehdit ederken her türlü sorumluluğa karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çevresi silahlarla, füzelerle, savaşlarla kuşatılmaktadır ve bu karanlık kuşatmanın nihai hedefinin vatan topraklarımız olduğu ortadadır. Bu durumda Türkiye'nin bir ateş çemberinin ortasında olduğu gerçeğini ve her gün artarak üzerimize gelen tehlikeleri görmezden gelemez, devletimizin bekasını, milletimizin huzurunu ve vatanımızın geleceğini kaderine terk edemeyiz. Çevremiz savaşların ve kaosun pençesinde kıvranırken, bölücü terör sınırlarımızı tehdit ederken, iç cephemiz her gün yıkıcı operasyonlara maruz kalırken hiçbir şey olmamış gibi seyredemeyiz. Bütün senaryoları değerlendirerek güvenlik önlemlerimizi almak ve ülkemize tehdit oluşturan her duruma karşı hazırlıklı olmak ve sorumluluk üstlenmek zorundayız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörü ülke gündeminden tamamen çıkaracak tarihi bir çağrıda bulunduğunu dile getiren Büyükataman, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, tarihin ve coğrafyamızın bizlere yüklediği sorumluluğu görmüş, milli birlik ve kardeşliğimizi sonsuza kadar yaşatacak, terörü ülke gündeminden tamamen çıkaracak olan tarihi çağrısını yapmıştır. Bu çağrı terörle müzakereye, terör örgütü ile pazarlığa değil, büyük Türk milletinde kenetlenmeye ve emperyalizmin maşası olan terör örgütünün kökünü kazımaya yapılmış bir çağrıdır." ifadesini kullandı.

Toplantıya, partinin MYK üyelerinin yanı sıra MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de katıldı.