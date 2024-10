MHP\'li Özdemir: "Vatanımızda gözünüz varsa size bu toprakların altını vaat ediyoruz"

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıkları yönetim kurulu üyelerinin tanıtım toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Sizlere kimin ne vaat ettiği bizim umurumuzda değildir. Sözde safsatalarınız sizi bağlar. Ama vatanımızda gözünüz varsa biz size bu toprakların altını vaat ediyoruz. Buyurun, cesareti olan varsa gelsin, Türk milletinin karşısına çıksın" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuranı Kerim tilaveti ile devam eden programın açılış konuşmasını yapan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, "Liderimiz, Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli Bey'in tensipleriyle üstlenmiş olduğumuz Kayseri İl Başkanlığı vazifesini gurur ve şerefle taşıyacağıma, bu makamın kutsaliyetine leke düşürmeden, partimizin ve liderimizin çizgisini dikkatle takip edeceğime sizlerin huzurlarınızda söz veriyorum. Bizleri bu kutlu mevkie layık gören genel başkanımızın emrinde, teşkilatımız ve yönetimimizle birlikte yayından fırlamış bir ok gibi hedefimize doğru kararlı ve dosdoğru bir şekilde yürüyeceğiz. Kayseri'de sıkılmadık el, girilmedik hane bırakmadan, her bir hemşehrimizi kucaklayacak, üç hilalli sancağımızı Kayseri'de daha da yukarıya taşımanın gayret ve kararlılığında olacağız. Boşa harcanacak vaktimiz yoktur. Dünya Türklüğünün umudu, mazlum milletlerin gözü bizdedir. Bizler yaptığımız her işi milletimizin çıkarları için, üzerinde yaşadığımız aziz vatan topraklarına olan vefamızı göstermek için yapmalıyız. Bölgemizin ateş çemberine çevrildiği bu günlerde liderimizin gösterdiği yolda ortaya koyacağımız azim ve gayretlerimizden milletimiz ve memleketimiz için yeni imkanlar doğacaktır. Milliyetçi Hareket, mayası şehitlerle karılmış mübarek Anadolu'nun, şehit olmaya doymayan oğullarının, vatan ve millet fedailerinin toplandığı bir mukaddes ordugah, Türklüğün bekası için çatılmış çökmez bir tavandır" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, "Biz 56 yıldır mazisi şereflerle dolu bir hareketiz. Bizim hareketimiz içerisinde şehitlerimiz var, taş medreselilerimiz var ve bizim her şeyden önce bir yeminimiz var. O yüzden biz vefalı olmak mecburiyetindeyiz. Bizi yakinen tanıyanlar bilirler ki; bizler bakarız, gözlemleriz, sabırla ve inatla bekleriz. Daha sonra bize yakışan ne ise onu yaparız. Ama bu harekette önce lidere sadakat. Lidere sadakatinden şüphe etmediğimiz kim varsa biz onunla yol yürümeyi şeref kabul ederiz. Zaman zaman gereksiz konuşmalar oluyor. Biz bir aileyiz, hepimizin problemleri olabilir, hataları olabilir. Ama kendi içimizde çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

Her zaman hazır bir teşkilat olarak bulunacaklarını kaydeden Ersoy, "Liderler büyük resimleri görürler. Bizim liderimiz öyle bir lider ki siyasetin kutup başı Türkiye'de Devlet Bahçeli'dir. Bir şey yapıyorsa mutlaka sabırla takip etmek durumundayız, sadakatle izlemek mecburiyetindeyiz. Ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli büyük resmi görecek, bir strateji belirleyecek, biz e kendi bölgelerimizde her zaman hazır bir teşkilat olarak bulunacağız" şeklinde konuştu.

Türk-İslam coğrafyasının barış ve huzuru için birlikte hareket etme zorunluluğunun bulunduğunu aktaran MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise, "Şu anda kuzeyimizde bir savaş yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen bir savaşta henüz bir barışa ulaşılabilinmiş değil. Savaşın şartları günden güne derinleşirken, bu günlerde batılı bazı devletlerin kışkırtmasıyla Ukrayna'nın da Rusya'nın bazı bölgelerine işgale başladığı ve ne yazık ki nükleer bazı silahların kullanılabileceği ile alakalı bazı felaket senaryoları açık bir şekilde kullanılmaya başlandı. Kuzeyimizde yaşanan bu gelişmelerin paralelinde 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in terör devleti edasıyla Filistinli Müslüman kardeşlerimize Gazze'de başlatmış olduğu soykırım girişimleri ise güney bölgemizde, dolayısıyla tüm Ortadoğu, Afrika'yı etkisi altına alan bir tesiri oluşturmuş durumadır. İsrail'in bu barbarlık, saldırganlık ve terör zihniyeti neticesinde 50 bin tane din kardeşimiz hayatını kaybetti. Türk - İslam davasının yılmaz savunucuları olarak şunu açıkça ifade etmek gerekir ki; bugün Türk Milleti ile Arap kardeşlerimiz arasında çıkarılmaya çalışılan nifak, gerçekte İslam dini zaafa uğraması ve İslam coğrafyası üzerinde mezhep temelli kanlı hesapların yaşanması ve ardından da parçalanarak bazı senaryoların oluşmasına hizmet edecektir. O yüzden bu hassasiyeti taşıyarak her ne olursa olsun bu tür karşı karşıya kalınan gelişmeler paralelinde Türk - İslam coğrafyasının barış, huzur ve güvenliği için beraber hareket etme zorunluluğu karşımızda duruyor" dedi.

"İsrail ile beraber olan ülkelerin tamamının niyeti Türk Milleti ve Türklerle hesaplaşmak"

Filistin ve Lübnan'a saldıran İsrail ve destek veren ülkelerin asıl niyetinin Türklerle hesaplaşmak olduğunun altını çizen Özdemir, "Bu gelişmeler paralelinde İsrail'in saldırganlığı Filistin coğrafyasını aşmış ve şimdi Lübnan topraklarına bulamış durumdadır. Lübnan'da da soykırım anlayışını terör devleti İsrail sürdürürken yine bu kabine üyelerinin İsrail Devleti'nin yetkililerinin beyanlarına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bu meyanda bakıldığında İsrail'in sadece Filistin ve Lübnan değil aynı anda Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan'dan toprak alarak kendi ülkelerine katma niyetinde olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. Bugün Ortadoğu bölgesindeki bütün sorunların temeli olarak İsrail - Filistin meselesi gösteriliyor. Ancak ileri aşamada bu savaş ve çatışmalar bu sorunların fay hatlarının hareketlendirdiği gerçeğini bizim karşımıza çıkartıyor. 1917 yılında Osmanlı ile hesaplaşma arzusu güden başta İngiltere olmak üzere bazı güçler sınırları değiştirmek istemişti, tam 100 yıl önce. 100 yıl önce Siyonist bir isim olan İngiltere dışişleri bakanının yayınlamış olduğu deklarasyonla bugünkü İsrail'in temelleri atılmıştı. Emin olun o günden bu güne değişen hiçbir şey yok. 1917'de temelleri atılan İsrail ile beraber bu ülkelerin tamamının niyeti Türk milleti ve Türklerle hesaplaşmaktı. Bugün aynı zihniyet devam ediyorsa, asla akıldan çıkarmamak lazımdır ki hedefte olan, hesaplaşılma arzusu güden yine Türk milletinin kendisidir. Çünkü İslam'ın asil sancaktarları İslamiyet'i kabul ettiğinden bu yana Allah ve resulünün yanında hizmet etme arzusu taşıyan bu millettir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bayrağı hür bir şekilde dalgalanan, ezanı hür bir şekilde okunan bu coğrafyanın çocukları yeri geldiğinde ve o vakit yaklaşmaktadır; ne yapacağını herkes çok net şekilde görecektir. Aradan geçen 100 yıllık zaman zarfında şimdi İsrail'in yanında konumlanan ülkeler 100 yıl önce konumlanan ülkelerle aynıdır. Baktığınız vakit sözde müttefikiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere neredeyse bütün donanma imkanlarını, neredeyse bütün askeri imkanlarını bu terör devletine sağlamak suretiyle bölgesel gelişmelere kapı aralayacak kanlı senaryolara destek olmaya devam ediyor. Bu senaryolar devam ederken Ortadoğu bölgesinde birbiriyle çatışan ve aynı zamanda bu çatışmaların haritalara döküldüğü 7 tez bulunuyor. ve bu tezlerden bir tanesi sözde büyük İsrail. Biraz önce saydığım ülkelerden toprak kazanmak suretiyle bu toprakların güya kendilerine vaat edildiğini söylüyorlar. Aynı zamanda bu anlayışla 'bu topraklar bize vaat edildi, biz de buraların asıl sahibiyiz' diyorlar. Bir tanesi de bizim ülkemiz. O yüzden böylesine kutlu bir günde şunu söyleyelim; 'Sizlere kimin ne vaat ettiği bizim umurumuzda değildir. Sözde safsatalarınız sizi bağlar. Ama vatanımızda gözünüz varsa biz size bu toprakların altını vaat ediyoruz' diyelim. Buyurun, cesareti olan varsa gelsin, Türk Milleti'nin karşısına çıksın" diye konuştu.

Özdemir'in konuşmalarının ardından il ve ilçe teşkilatı üyeleri tanıtıldı. - KAYSERİ