Millet İttifakı'nda "Diyarbakır" çatlağı! Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'nin ağır topu Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt - Son Dakika

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CHP ve İYİ Parti arasında bazı konularda anlaşmazlık yaşandığı geçtiğimiz haftalarda kulislere yansıdı. Hatta İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de sosyal medya hesabından CHP'li belediye başkanlarına "İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiğinizi unutmayın" hatırlatmasında bulundu. Bu gelişmelerin ardından iki parti arasında Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları nedeniyle bir anlaşmazlık daha yaşandı.

İYİ PARTİ'NİN AĞIR TOPUNDAN YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la yaptığı ortak basın açıklamasında 27 Ocak'ta Diyarbakır'a gideceğini duyurması ve Türkiye'ye demokrasi gelecekse bunun yolunun Diyarbakır'dan geçeceği yönündeki sözlerine İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yanıt geldi.

"NE FAYDA NE HAYIR GELECEKSE YOLU TBMM"DİR

Ağıralioğlu, "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer" dedi.

"DEMOKRASİNİN YEGANE ADRESİ ANKARA'DIR"

İYİ Partili Ağıralioğlu, sözlerinin devamında Ankara'yı işaret ederek, "TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!" ifadelerini kullandı.