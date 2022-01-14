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Muharrem İnce'den cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen belediye başkanlarına uyarı - Son Dakika

Muharrem İnce'den cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen belediye başkanlarına uyarı

14.01.2022 17:41

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'a, "Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun." uyarısında bulundu.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin ilçe binasının açılışına katılmak için Kayseri'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir otelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PARTİLERİN HAZİNE YARDIMI ALMASI

Partilerin bu yıl hazine yardımı almamaları yönünde bir kampanya başlattıklarını ifade eden İnce, pazartesiden itibaren kampanyayı imzaya açacakları belirterek bu para ile üniversite öğrencilerine 2 milyon tablet alınmasını istedi.

PKK'LI İLE FOTOĞRAF ÇEKTİREN HDP'Lİ VEKİL

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğraf çektirmesine değinen İnce, hiçbir milletvekilinin teröristle fotoğrafının olmaması gerektiğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TARTIŞMALARI

Bir gazetecinin, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendilerini örnek almalarını isteyerek, partisinin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu ifade etti.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENİYORUM"

Bütün siyasi partilerin, üyelerinin önüne sandığı koymalarını öneren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan kim çıkarsa, belediye başkanı çıkıyorsa bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok 'İstanbul'u veremezmişiz.' İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan. 'İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor, geçsin. Seçim kazanmak istiyor musun sen? 'Kazanırız ama İstanbul Belediyesi'ni kaybederiz, mecliste çoğunluğumuz yok.' Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum, yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayı yapacaksın, bu kadar basit. Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir. ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu. Bu kadar basit."

Muharrem İnce'den cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen belediye başkanlarına uyarı: Bana yaptıklarını size yapmasınlar

"ARTIK CHP BİR EKMELEDDİN VAKASI YAŞATAMAZ"

Millet İttifakı'nın kendi arasında anlaşamayacağını iddia eden İnce, "Anlaşamayacaklar, yaz buraya. 'Memleket Partisi ne işe yarıyor' dedi bir tanesi yolda gelirken. Bak dedim, bir tane işe yaradı şimdiye kadar. 'Artık CHP bir Ekmeleddin vakası yaşatamaz' dedim. Daha ne yapsın Memleket Partisi. Kuruldu kurulmaz bir işe yaradı. İddialı bir partiyiz. Birinci parti olacak, göreceksiniz. Millet bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak." dedi.

"OY VERDİKLERİNDEN ŞÜPHELİYİM"

Bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu ve ekibinin, kendisinin aday gösterildiği önceki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettirmeye çalışıp çalışmadıklarını sorması üzerine İnce, "CHP yönetimi 'nasılsa kazanamaz bu, başımızdan da def edelim' deyip sandıklara sahip çıkmadılar. Para harcamadılar. Oy verdiklerinden de şüpheliyim. Kaybetsin diye çalıştılar demiyorum, bu çok iddialı olur. 'Nasılsa kazanamayız, biz günü kurtaralım' dediler. Hatta bir ara ben kampanyayı hızlandırınca korktular, 'eyvah, geliyor galiba bu' diye." ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi, Millet İttifakı, Muharrem İnce, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen belediye başkanlarına uyarı - Son Dakika
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