Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini devraldı

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini devraldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den törenle devraldı. Kurum, görev süresi boyunca geçmişte yaptıklarını tekrarlayarak, aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Özhaseki ise yaptığı hizmetlerden dolayı vicdanen müsterih olduğunu ifade ederek, görevi Kurum'a teslim etti.

02.07.2024 15:14
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den törenle devraldı. Bakan Kurum, "Yeri geldi Elazığ'ın Kara Murat'ı oldum. Yeri geldi İstanbul'un Murad'ı oldum. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım. Amacım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletimiz için yapmak olacaktır" dedi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin af talebi kabul edilip, yerine Murat Kurum atandı. Kurum için bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Özhaseki, görevi Bakan Murat Kurum'a devretti.

Murat Kurum, büyükşehir belediye başkanlığı, bakanlık ve genel başkan yardımcılığı görevleriyle örnek aldığı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ederek, "Yani kolay değil, 1994 yılından bu yana bir davada farklı farklı görevlerde çalıştılar. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ben şahsım adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Görev aldığım her işte amacım, hedefim, ideallerim; bizi kardeşi gibi, evladı gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu. Gece gündüz bunun için çalıştım. Yeri geldi Elazığ'ın Kara Murat'ı oldum. Yeri geldi İstanbul'un Murad'ı oldum. Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım. Amacım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletimiz için yapmak olacaktır" diye konuştu.

'DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyleyen Kurum, "Çok acılar yaşadık ve bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Başta Hatay'ımız, Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, Osmaniye'miz, Adana'mız olmak üzere; 11 ilimizde afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle tüm ekibimizle, Sayın Bakanımızdan devraldığımız görevi inşallah layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza, aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz. Tabii sadece 11 ilimizde değil, işte bugün yaşadığımız, şahit olduğumuz, sadece kendiliğinden dahi yıkılan binalar, başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, arzuyu, çalışma isteğini, hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer taraftan işte İzmir'de, Balıkesir'de yaşadığımız yangınlar. Ben buradan tekrar İzmir'imize, Balıkesir'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

'GÜCÜM NEYE YETİYORSA ONU YAPTIM'

Mehmet Özhaseki, kamu hizmetine 30 yıl önce başladığını belirterek, "Çok şükür bugünlere kadar geldik. Önce Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı, sonra büyükşehir belediye başkanlığı biraz uzun sürdü. Sonra Ankara'ya, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine geldim. Önce genel merkezde, sonra bakanlıkta, yeniden genel merkezde, sonra yeniden bakanlıkta şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştık. Gücüm neye yetiyorsa onu yaptım. Bilgim, birikimim, çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Vicdanen çok müsterihim, hamdolsun. Makamlara gelmekten ziyade, giderken başınızın dik olması çok önemli. İş yapmış bir insanın, müsterih olduğu bir ortamda ayrılabilmesi çok önemli. Elbette biz kanunlara karşı mesulüz, sorumluyuz, hesap vereceğiz; ama bir taraftan da Rabbimin huzuruna varacağız. 'Oraya yüz akıyla çıkabilmek çok daha önemli' diye düşünüyorum ben. Elhamdülillah, bugün buradan ayrılırken yapmış olduğum hizmetlerden dolayı vicdanen müsterih olduğum gibi vicdan huzuru içerisinde ayrılıyorum. Bir taraftan da görevi en az benim kadar iyi yapacağına inandığım bir kardeşime, bir arkadaşıma yeniden teslim ediyorum" diye konuştu.

Yaptığı hizmetler nedeniyle Bakan Kurum'un çiçek hediye ettiği Özhaseki, "Misafirliğin kısa olanı makuldür. Hadi arkadaşlar buyurun, burada iş çok çünkü. Bakanım işine baksın bize müsaade" diyerek makam odasından çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika

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