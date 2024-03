Politika

Murat Kurum: "Sürekli çalışıp, üreten bir Başkan olacağıma dair İstanbullulara söz veriyorum"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber'e konuk oldu. Kurum, 'Seçim Özel' yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Murat Kurum, anket açıklaması yapan araştırma şirketlerini eleştirdi. "Bu anketler arka plan çalışması" diyen Kurum, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 'kazanacağız' diyorlardı, ne oldu? O anket firmalarını 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Artık TV'lere, sokağa çıkacak halleri kalmayacak" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TRT Haber'e konuk oldu. Kurum, 'Seçim Özel' yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum, İstanbul seçmeninin 31 Mart'ta tercihini hizmetten yana kullanacağından emin olduğunu söyledi. Kampanya sürecinde vatandaşın ihtiyaçlarını dinlediğini belirten Kurum, "90 gündür sahada İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşımızla buluştuk. Esnafımızla, STK'larla, muhtarlarla bir araya geldik. Toplumun tüm kesimlerini dinledik. Vatandaşımız problemlerini anlattı ve destek beklediklerini söyledi. İstanbul'un geleceğine dair hayalleri anlattılar. Yoğun bir süreç geçirdik. Her geçen gün sevgi kar topu gibi büyüdü. Sabahın erken saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar süren bir maraton vardı. Bakanlık dönemimizde yaptıklarımızı anlattık. Geçmişte yaptıklarımızı; sellerde, afetlerde nelerle karşılaştık, onları anlattık. İstanbul vizyonumuzu ortaya koyduk. 'Ulaşılabilir İstanbul', 'Risksiz İstanbul' ve 'Eşsiz İstanbul'. İstanbul'da 1 Nisan itibariyle neler yapmak istediğimizi paylaştık. Güzel bir süreç yürüttük. İstanbul'a ilişkin 5 yıllık süreçte neler yapmak istediğimizi anlattım. İstanbul'un sorunları var ve vatandaşımız da çözümleri duymak istiyor. İstanbul'un 31 Mart'ta sandığa gittiğinde tavrını eserden yana kullanacağına eminim. İlk gün de buna emindim, şimdi de eminim" dedi.

"Deprem sorununu, trafik çilesini ortadan kaldıracağız"

Seçmenin 31 Mart günü, adayları geçmişlerinde yaptıkları işlere göre değerlendireceğini ifade eden Kurum, "Milletimiz görev yaptığımız süreçte ne yapmamızı bekliyorsa onu yaptım. Tırnaklarımızla geldik. 'Ankara'da dayın olacak ki bakan ya da vekil olacaksın' algısı vardı. Böyle olmadığını Murat Kurum göstermiştir. Kararsız seçmenimiz kendisine ilişkin ne yapılacağını, nasıl hizmet verileceğini merak ediyor. Bir gencimiz şunu söyledi; 'İstanbul'da yaşayan biri olarak en önemli konunun deprem olduğunu düşünüyorum' dedi. Ben de ona depremlerde, sellerde neler yaptığımı anlattım. 31 Mart'ta vatandaş şunun kararını verecek; 'Ben deprem endişesi yaşamalı mıyım, yaşamamalıyım?' Adaylara bakıp bunu etüt edecekler. Adaylara baktığınızda herkesin bir geçmişi var. Biz yaptıklarımızı anlattık, referansımız yaptıklarımız, eserlerimiz. 81 ilde eserimiz var. Vatandaşımız da buna göre hareket ediyor. 31 Mart'ta tercihini eserden yana kullanacaktır. Mesele Murat Kurum değil, bu şehrin geleceği. İstanbul'un güçlü olması demek Türkiye'nin güçlü olması demek. Gençlere umut vermemiz lazım. İstanbul'u düşmüş olduğu bu durumdan acilen kaldırmamız lazım. Deprem sorununu, trafik çilesini ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmiş"

Murat Kurum, İBB Başkanı'nın İstanbul'un kaynaklarını kendi ikbali için kullandığını söyledi. Kurum, CHP'li Belediye Başkanı'nı, "İBB tarihinde ilk defa 6 aylık ve 1 yıllık eylem planları açıklandı; o da bizim tarafımızdan. Biz konuya çok çalıştık. Yetkin kişilerle çalıştık ve bunları projeye çevirdik. 1 Nisan sabahı ne yapacağımızı biliyoruz. Kollarımızı sıvayıp işe koyulacağız. Vatandaşımızdan şunu duyacaklar; 'Murat Kurum ve arkadaşları bugün nerede temel atıyorlar, nerede açılış yapıyor.' Bizim bakış açımız bu. Gençlerin mahallelerinde park, spor alanı beklentisi var. Bunları karşılamak için çalışmak ve üretmek lazım. 5 yılda maalesef ihmal edilmiş. İstanbul kırgın, biz bunu her gittiğimiz toplantıda duyduk. Sokak hayvanı meselesini, taksi meselesini soruyorlar. Hep algı siyaseti yapılmış, eser yok, iş yok. İstanbul rant olarak görülmüş ve 5 yıldır kendi geleceği için CHP'li İBB Başkanı İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmiş. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı harcanabilir mi? Milli güvenlik, beka meselesi olan bir konuda bu yapılamaz. Sonra da utanmadan, sıkılmadan 'israfı bitirdik' diyorsunuz ve tabelalara 500 milyon TL harcıyorsunuz. İstanbul bu durumdayken milletin aklıyla alay eder gibi. Vatandaşımız Belediye Başkanı'ndan hizmet bekler. 5 yıllık süreçte İstanbul'un kaynaklarını kullanarak, kendi geleceği için harcamasını beklemez. İstanbul kara kışa teslim olurken, büyükelçi ile yemek yemesini beklemez. İBB Meclis'inde deprem konuşuluyor, arkada Zoom toplantısında CHP'yi dizayn ediyorlar" cümleleriyle hedef aldı.

CHP'li İBB Başkanı'nın 2019'da verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Kurum, "230 kilometre metro sözü verdi, 17,88 kilometre yaptı." dedi. 1 Nisan sabahından itibaren projelerine başlayacağını belirten Murat Kurum, "Mal beyanı yaptık. Nasıl olur da mal varlığı açıklandıktan sonra 3 gün sonra 1,5 milyar TL artar? Malınız varsa vardır, neden gizleme gayreti içerisine girersiniz? Biz 5 sene afetlerde, depremlerde milletin evlerini yapmak için çalışırken, bunlar İstanbul'da kendi geleceğini inşa etmek için Boğaz'a nazır villalar yapmışlar. Bir il binasını alamayan zihniyetten bahsediyoruz. Kendilerine yakın gazeteciler söylüyor. Sen il binasını alamazken böylesine bir şehri nasıl yöneteceksin? Verdiğin vaatleri hatırlamazken, nasıl olur da aynı vaatleri tekrar verirsin. Hiç mi utanma yok? Dönün bir aynaya bakın. Bunları seçim sürecinde hiç konuşmadılar. 230 kilometre metro sözü verdi 17,88 kilometre yaptı. Bir aday gelecek 1 Nisan'dan itibaren yapacağı uygulamaları çalışacak ve gelir gelmez kazmayı vuracak. Biz bu haldeyiz. Bütün projelerimizin kaynaklarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Takvim dahilinde bu işleri teker teker bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlk yıl İstanbul'un metrosu 420 kilometreye çıkacak"

İstanbul'a ilk yıl 4 yeni metro hattı kazandıracağını belirten Kurum, "Mevcut İBB, şu an yeni açtıklarıyla birlikte 5 yılda 17,88 kilometre metro yapmış. 230 kilometre sözü vermişlerdi. İkitelli-Ataköy, Mimar Sinan İstasyonu'nu açacağız. Çekmeköy-Samandıra'da Sancaktepe Hastane İstasyonu'nu açacağız. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattı tam 13 kilometre ve bunu ilk yılda açacağız. Samandıra-Sultanbeyli hattı, Kabataş-Yıldız'ı ilk yılda hizmete açacağız. Arnavutköy-Halkalı hattı da ilk yılda açılacak. 1 yılda 4 yeni hat ile 40 kilometre metro hattını İstanbul'a kazandıracağız. İlk yıl İstanbul'un metrosu 420 kilometreye çıkacak. İlk 6 ayda yapımına başlayacağımız raylı sistem hatları ise; Kaynarca-Tuzla, Bağcılar-Küçükçekmece, Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşihir-Esenyurt, Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü, Vezneciler-Sultangazi, Sultanbeyli-Kurtköy ve Kurtköy-Sabiha Göçen hatları. İlk 6 ayda başlayacağımız tramvay hatları; Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe, Eyüpsultan-Bayrampaşa, Eyüpsultan-Piyer Loti teleferik hattı, Sefaköy-Yenikapı. İlk yıl yapımına başlanacaklar arasında da iki projemiz var. Bunlardan İncirli-Söğütlüçeşme hattı özellikle çok önemli. Bu hat metrobüsün yükünü alacak. Boğaz'ın altından geçecek ve tam 28 kilometre. İkinci hat ise Samandıra-İstanbul Havalimanı lojistik hattı. Bu hattımız da toplam 62,4 kilometre olacak. Toplamda 184,7 kilometrelik, 11 yeni raylı sistem hattını 1 yıl içerisinde başlatmış oluyoruz. İlk yıl aynı anda 20 hat ve 270,6 kilometrelik raylı sistem hattı çalışmasını sürdürmüş olacağız" dedi.

"İlk yıl sonunda toplamda 47,5 kilometrelik tünel yapımı başlamış olacak"

Murat Kurum konuşmasında tünel ve yol projelerine de yer verdi. Kurum, "İlk 6 ayda yapılacak projeler; onların beton döktüğü Dolmabahçe-Levazım hattını başlatacağız ve burası 7,8 kilometre. Levazım-Armutlu 7,2 kilometre. Göztepe-Bostancı, Ayazağa-Çayırbaşı, Kağıthane-Bayrampaşa. İlk yıl projemizde yer alanlar ise; Artmulu-Cendere ve Cendere-Ayazağa. İlk 6 ayda 41,3 kilometre; birinci yıl sonunda ise toplamda 47,5 kilometrelik tünel yapımı başlamış olacak. İlk 6 ayda 260 kilometrelik ana yol ve yan yol yapımına başlayacağız. İlk 6 ayda 45 kavşağın yapımını tamamlayacağız. 670 bin motosiklet kullanıcısı var, bu kardeşlerimiz için 50 kilometrelik yolu açacağız. Bu da ilk yılda olacak. Can güvenlikleri için de bariyerleri yapacağız. Motosiklet yolları, Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Kozyatağı, Maltepe Sahil Yolu ve Samatya'da olacak. İlk yıl 50 bin araçlık otoparkın yapımına başlayacağız. Bu otoparkların üzeri park olacak. Deprem için toplanma alanları olacak. 7/24 İstanbul'da yaşayacak bir proje. İstanbul'da atıl bekleyen alanları İstanbul'a kazandıracağız." diye konuştu.

"Milletin faydasına yapılan bir işi engelleseydik 22 yıldır iktidarda olur muyduk?"

Muhalefetin 'engelledik' açıklamalarına tepki gösteren Murat Kurum, İBB yönetiminin kendilerine tahsis edilen bütçeyi zamanında ve eksiksiz teslim aldığını vurguladı. Buna karşın İBB'nin özel halk otobüsü işletmecilerinin hak edişlerini yatırmadığına dikkat çeken Kurum, taksi sorununa da değindi ve İBB yönetimini hedef alan eleştirilerini, "6 ay içinde İstanbul'daki taksi sorunu bitecek. Merkezi Taksi Uygulaması getireceğiz. Evinizden çıktığınızda 'Dijital İstanbul Uygulaması'ndan bakacaksınız, otoparka rezervasyon yapacaksınız ve gittiğinizde kimse size 'yer yok' diyemeyecek. Mahallenizde bir eksik mi var, fotoğrafını çekip yükleyeceksiniz. Direk ilgili birimlere ve bana gelecek. Hemen ilgili arkadaşlar sorunu çözecek. Çözülmezse sorun biz irade koyacağız. Taksi adedi için bilimsel verilere göre hareket edeceğiz. Şimdi bunlar kendileri taksicilik yapmak istiyor. Yasalar buna izin vermiyor. Bütün taksicilere eğitim, denetim, ödül, ceza uygulaması getireceğiz. Boş bir taksi sizi almadığında çekip bize göndereceksiniz. Uygulamadan çağırdığınız taksi sizi almazsa cezasını alacak. 3. Cezayı da yediğinde men edeceğiz. Şehrin kullarına herkes uyacak. Doğru iş yapan taksiciyi de ödüllendireceğiz. Herkesi suçlayarak yapamayız, güzel iş yapan ödülünü alır. Bizim hayalimiz İstanbul'a bu hizmetleri en kısa sürede getirmek. İstanbul taksisini 6 ay içinde marka yapacağız. İddialı konuşuyorum bu kadar da basit bir iş. Hep çözümsüzlük sunuyorlar. 'Engellendik, para göndermediler' diyorlar. Paranız hep gününde ödenmiş. Milletin faydasına yapılan bir işi engelleseydik, 22 yıldır iktidarda olur muyduk? Her yıl filo yenilenecek. İlk yıl 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs eklenecek. ve bu her yıl olacak. Özel halk otobüslerinin paralarını ödemiyorlar. Her yere para buluyorlar, esnafa para yok. Otobüsler bakım yapamıyor, sonra da 'otobüs neden yandı?' Bakım yapamıyorlar ki. En küçük esnafın 1 milyon TL alacağı var" ifadeleriyle sürdürdü.

"Anketler arka plan çalışması, anketçi firmaları 31 Mart akşamı milletimiz görecek"

Murat Kurum, seçime girilen son virajda açıklanan anketler hakkında da konuştu. Anket firmalarının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanıldığını hatırlatan Kurum, "Biz buraya gelirken onun gibi sağda solda gezerek gelmedik. İkbal peşinde koşarak da gelmedik. 5 yılda 365 bin konutu başlattım, bir kısmını bitirip teslim ettim. 80 bin konutu İstanbul'a kazandırdım. 173 bin kentsel dönüşüm projeleri. Tuzla'dan Silivri'ye kadar, insanlar evlerinde oturuyor. Üsküdar, Kartal, Kağıthane, Güngören'e gidip baksınlar, bunlar orada duruyor. 81 ilde eserimiz, alın terimiz var. Kimseye laf yetiştirmedik, işimizi yaptık. Afetlerde 1 yılda milletimize sözümüzü nasıl tuttuysak, İstanbul'da da 650 bin konutu yapacağız. İstanbul'un kaynağı hani her yere yeterdi? Öyle diyorlardı. 230 kilometre metro yapacaklardı. Biz 270 kilometre yapacağız diyoruz. Sen yapmadın da 'yapacağım' derken kaynak vardı, biz 'yapacağız' dediğimizde mi kaynak yok? Her şeylerini kaybedecekler. Biri Eş Genel Başkanlığı kaybedecek, diğeri de İstanbul'u rant olarak kullandığı 5 yılın sonunda hüsrana uğrayacak. Algılara da başlayacaklar. Bugün başladılar. 'Öndeyiz' diyorlar, yalan yanlış anketleri yine ortaya sürdüler. Çünkü geride olduklarını biliyorlar. 31 Mart'ta 'Eser Belediyeciliği'nin İstanbul'a geri geleceğini adları gibi biliyorlar. 'Nasıl algı yaparız', 'nasıl başka yere çekeriz' bunun çalışmasını yapıyorlar. Bu anketler arka plan çalışması. 15-20 gün önce başa baş ya da bizi önde gösteren firmalardı. O anketçi firmaları da 31 Mart akşamı milletimiz görecek. Artık TV'lere, sokağa çıkacak halleri kalmayacak. Mayıs seçimlerinde de aynısını yaptılar. 'Öndeyiz, kazanıyoruz' dediler, sonra ne oldu?" diye sordu.

"Vatandaşımıza aynı yerinde aynı metrekarede evini yapma imkanı vereceğiz"

Murat Kurum, İstanbul'un depreme hazır hale gelebilmesi için kentsel dönüşümün kesinlikle yapılması gerektiğinin altını çizdi. Vatandaşın rızası ve isteği doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Kurum, "15 Nisan'da 'Yarısı Bizden' için başvuruları alacağız. Başvuru süreci de bir ay sürecek. Başvuru sonrasında acil öncelikli olanlardan 6 ay içinde 20 bin konut başlayacak. İlk yıl 60 bin konutunu yapımına başlayacağız. 250 bin konut. Vatandaşımız planı bekliyor. Yüzde 25-30 imar kaybını karşılayacağız. İBB Meclisi'nden de geçecek. Vatandaşımız ne istiyorsa, bilimin ışığında ne gerekiyorsa onu yapacağız. Vatandaşımızın deprem korkusuyla yaşamasını mı bekleyeceğiz? Aynı yerinde, aynı metrekarede yapma imkanı vereceğiz. 100 bin sosyal konut için de 39 ilçede başlayacağız. İlk 6 ayda 20 bin konut başlayacak ve 18 ayda bitecek. Bir tane lojistik merkezi var. İtfaiye merkezi eksik, toplanma alanı eksik. Vatandaşımız toplanma alanını bilmiyor. Bunları farkındalık çerçevesinde tüm vatandaşımıza anlatmamız gerekiyor. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birer tane ilk 6 ayda Afet Müdahale Merkezi'nin yapımı başlayacak. İlk yıl içinde toplam 7 adet Afet Müdahale Merkezi'nin yapımı başlayacak. Geçici yaşam anaları, toplanma alanları olacak. Normal zamanda kreş, kütüphane olarak hizmet verirken, afet anında haberleşme merkezi, revir, mutfak gibi yerler olacak. 6 saat içinde 2 milyon vatandaşımızı barındırma kapasitesine sahip olacak. Afet Müdahale Merkezleri'nin yerleri de belli. 39 ilçeye ulaşabilecek şekilde yapılacak, 9 tane olacak. Lojistik merkez sayımız da 7'ye çıkacak" şeklinde konuştu.

"İstanbul'u engelleyen İstanbul'un başındaki Belediye Başkanı"

Murat Kurum, mevcut İBB Başkanı'nın 'engelleniyoruz' açıklamalarına da tepki gösterdi. Reklam bütçesine ayrılan paranın İstanbul'a hizmet için ayrılmadığını belirten Kurum konuşmasına, "İstanbul'da tabela belediyeciliği var. Çalışmıyorlar, önceden başlatılmış projelerin hiçbiri tamamlanmadı. İstanbul'da taş üstüne taş koymadılar. Yeni bir tane metro ihalesi yok. Bir engelleme de yok. Engelleyen şu an İstanbul'un başında olan Belediye Başkanı'dır. Çünkü odağı, öznesi İstanbul değil. İstanbullu artık 'hizmet gelsin' istiyor. Reklama, algıya bütçe buluyorsunuz. İşe gelince bütçe yok. Nerede bu para? Paranın nerede olduğunu millet çok iyi biliyor. Küfe boş, anlatabileceği eser yok, hizmet yok" diye devam etti.

"Sahipsiz hayvanlarımız için 39 ilçede merkez olacak. Sahiplenmeler de buradan yapılacak"

Sokak hayvanları için yapılacak çalışmaları da anlatan Murat Kurum, sahiplenmenin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'un her ilçesine bakım merkezleri yapacaklarını ifade eden Kurum, "5 yılda sahipsiz hayvanlar konusunda hiçbir hamle yok. Çocuklarımız bakkala gidemiyor, kadınlarımız sokakta yürüyemiyor. Bu konuyu sorun olmaktan çıkarmalıyız. Sahipsiz hayvanlarımız için 39 ilçeye merkez yapacağız. İki yakada 50 bin kapasiteli Yaşam Merkezi yapacağız. Sahipsiz hayvanlarımızın aşıları, bakımları ve tedavileri de yapılacak. Sahipsiz hayvanlarımızı sahiplenmek isteyenler de buralardan işlemlerini yapabilecek. Kısırlaştırma işini yapmamız ve sahiplenmeyi teşvik etmemiz lazım. Konuyu kontrol altına almalıyız. 39 ilçede bu merkezleri açacağız" dedi.

"Çocuklara süt dağıtımı devam edecek. Beslenme, güvenlik ve temizlik ihtiyacını da karşılayacağız"

Murat Kurum, gençler için vadettiği 'paylaşımlı ofislerin' detaylarını anlattı. İş kurmak isteyen gençlerin İBB olarak kendileri tarafından destekleneceğini söyleyen Kurum, "Biz paylaşımlı ofisler açacağız. İBB mülkiyetinde, temizlik, güvenlik, yemek hizmetlerini İBB'nin verdiği, uygun şartlarda gençlerimize masaların, toplantı alanlarının kiralandığı ve ortaklaşa ürettiği paylaşımlı ofisler olacak. Gençlerimiz yazılım yapıyor, İngilizce öğretiyor, tarih dersi veriyor. Bunları yapacakları ofisler vereceğiz. Bunları Teknoparklarla bağlayacağız. İstanbul'a 'Terminal İstanbul' projesini kazandıracağız. Gençlerimiz paylaşımlı ofiste işini yapacak, üretecek, Teknopark'ta girişimcilik desteği alacak, çocuk üniversitesi olacak ve burası 7/24 yaşayacak. Bir gencimiz bir yazılım yapmış, 150 milyon TL'lik şirket olmuş. 5 tane gencimiz olsa 'para yok' diyorlar ya, al sana para. Ofislerimizi gençlerimize kazandırmış olacağız. Bir de İSMEK'ler var. İstanbul'un ihtiyacı olan ara teknik elemanla ilgili katkıyı sağlayacağız. Bütün organize sanayi bölgelerinde İSMEK'in ara teknik eleman yetiştiren kursları olacak" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin 'süt dağıtımı' konusunda algı yaptığını belirten Murat Kurum, mevcut sosyal yardımların devam edeceğini vurguladı. İlkokul öğrencilerinin beslenme ihtiyaçlarının da İBB tarafından karşılaşacağını belirten Kurum, "İstanbul'un 39 ilçesine 'Mekan İstanbul' yapacağız. Gençlerimiz burada ders çalışabilecek. İstanbul'da yaşayan gençler mutlu olacak. İstanbul'da eğitim külfet olmayacak. Onlara balık tutmayı öğreteceğiz, kendi hane ekonomilerini yükseltecekler. Şu anki sosyal yardımların da hepsi devam edecek. Bu konuda da algı yapıyorlar. Süt dağıtımı devam edecek, kesilmeyecek. Biz hem süt dağıtacağız hem de ilköğretim öğrencilerine ücretsiz beslenme desteği vereceğiz. Ücretsiz güvenlik desteği vereceğiz, okullarımıza ücretsiz temizlik desteği vereceğiz. Tüm okulların temizlik, güvenlik ve gıda ihtiyacını İBB olarak biz gidereceğiz. O çocuklar güvenle, tertemiz ortamda okusun. Beslenme çantası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden olacak" şeklinde konuştu.

"Sürekli çalışıp, üreten bir Başkan olacağıma dair İstanbullulara söz veriyorum"

Daha iyi bir İstanbul için her zaman çalışma sözü veren Murat Kurum, konuşmasını, "31 Mart'ta sandığa gideceğiz ve hep birlikte İstanbul geleceği için karar vereceğiz. Bir tarafta çalışan, üreten, hayalleri olan ve diğer tarafta İstanbul'u bir basamak olarak görenler olacak. Hep birlikte İstanbul'u güzel yarınlara hazırlamak istiyoruz. Sürekli sokakta olacağıma, sürekli çalışıp, üreten bir Başkan olacağıma dair İstanbullulara söz veriyorum. Hangi partiye gönül verirlerse versinler, tüm İstanbulluları benimle yol yürümeye davet ediyorum, mutlu İstanbul için, güzel İstanbul için" sözleriyle noktaladı.