Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız"

MUŞ (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülleri olmadığını belirterek, "Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar ve kuvvet komutanlarıyla Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü etkinlikleri nedeniyle geceyi konakladığı Ahlat'tan Malazgirt ilçesine helikopterle geldi. 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı' tören alanını dolduran binlerce kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, maddi ve manevi önderlerimizi rahmetle yad ediyorum. Dün Ahlat'ta vatandaşlarımızla ve gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Ahlat'ta Van Gölü kenarında inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin şubesi mahiyetindeki eseri bir kutlu topraktan kanları ve alın terleri ile yoğurarak yurtlaştıran ecdada vefamızın bir sembolü olarak görüyoruz. Malazgirt çeyrek asır önce Türklere yeniden aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzerine ardına kadar açılan kapının adıdır. Bu zaferden önce ecdat Kayseri'den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar zaten Anadolu'ya yayılmıştı. Ama henüz bu toprakları bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, Malazgirt'teki zaferi ile Anadolu'yu bir eman yurdu haline getirmiştir" dedi.

"Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz"

"Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın zaferi için dualar ediliyordu" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"İki ordunun Malazgirt Ovası'nda karşılaştığı günün sabahı Sultan Alparslan komutanlarının önünde şu duayı ediyordu; 'Ey Allah'ım sana müvekkil oldum ve bu cihadla sana yaklaştım. Senin katında secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Eğer içtenliğimi kabul ediyorsan düşmanlara karşı bu cihadda bana yardım et ve beni muzaffer kıl.' Sultan Alparslan bu duanın ardından tıpkı bugünkü gibi bir cuma günü namazı müteakip ölürsem kefenim olsun dediği beyaz elbisesi ile atının kuyruğunu bizzat bağlayıp ordusunu hücuma kaldırmıştır. Bugün burada biliyorsunuz cuma namazımızı kılacağız. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz. Sultan Alparslan'ın namazgahında hep birlikte eda edecek kendisi ve ordusundaki kahramanlar için duamızı yapacağız. Gece yarısına kadar süren savaş Sultan Alparslan'ın uyguladığı savaş planları sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelenmiştir. Niyet hayır, dua samimi, yürek pek direk sağlam olunca akıbet yani zafer de bunları izliyor. Merhum Gençosmanoğlu 'Aylardan ağustos günlerden cuma' diyerek başladığı şiirinde bu tabloyu şöyle anlatıyor; 'Yiğitler kan döker bayrak solmaya, Anadolu başlar vatan olmaya. Kızıl elmaya hey, kızıl elmaya. En güzel marşını vurmada mehter, ya Allah Bismillah Allah-u ekber.' Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan küçük beylikler zaman içinde önce Selçuklu'nun ardından Osmanlı'nın bünyesinde toplanarak bir cihan devletinin sütunlarına dönüşmüştür. Bu savaşta yenilen Bizans hükümdarı ise Sultan Alparslan tarafından affedilmesine rağmen kendi sarayındaki muhalifler tarafından feci bir şekilde katledilmiştir. Türkiye'nin dostluk elini uzattığı kimi çevrelerin bu tarihi hakikatleri birer ibret vesikası olarak hatırlamalarında fayda görüyoruz. Bizans'ın, Fatih'in İstanbul'u Fethi ile sona eren kaçınılmaz akıbetini şair şöyle anlatıyor; Şafak söktü gün ışıdı işte, işte bize geldi gurur duyun çatırdısını uzak uzak Bizans yıkıldı Malazgirt'te nitekim Malazgirt'ten sonrası ecdadımız için sadece bir vakit saat meselesiydi."

"Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının Müslümanların da bir zaferidir"

Türk tarihinde pek çok zafer olduğunu, Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmalarının ve gençlere bu zaferi anlatmak için çaba göstermelerinin bir sebebi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çünkü Malazgirt milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının Müslümanların da bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır, bereketli kaynağıdır. Halide Nusret Malazgirt'in bu vasfını şu şekilde dizelere döküyor; Atlanmış pusatlanmış erleri sanki yeldi. Nal sesleri bir zafer marşı gibi yükseldi. Şimşek şimşek hızlandı, zulmü, zulmeti deldi. Her savaşa benzemez bu bir kutsal savaştı. Ay parçası yiğitler hak yolunda savaştı.' Evet Malazgirt Zaferi'nden sadece üç dört yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti 228 yıl sonra kurulan Osmanlı, 852 yıl sonra kurulan Cumhuriyet hep bu zaferin meyveleriydi. Şayet Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere bize açmamış olsaydı bu coğrafyadaki küçük gruplar halinde süregelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik? Bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Daima gönül dünyamızda ve zihnimizde yaşatacağız. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde Malazgirt'in de unutturulmaya çalışıldığı günler yaşanmıştır"

Edebiyatımızda en çok işlenen tarihi hadiselerin başında Malazgirt geldiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlmi araştırmalar yanında şiirlerle, denemelerle, hikayelerle destanlaşan bu zaferi bizden sonraki nesillere de ilmik ilmik işlemek her birimizin boynunun borcudur. Ülkemizde bir dönem milli her hasletimiz gibi Malazgirt'in de unutturulmaya çalışıldığı günler yaşanmıştır. Şairlerimiz şiirleriyle, tarihçilerimiz eserleriyle bu sinsi oyunu bozarak bize bugün şanla, şerefle, heyecanla tekrarladığımız ürünler bırakmışlardır. Yahya Kemal'den Tanpınar'a, Mustafa Necati'den Gençosmanoğlu'na, Arif Nihat'tan Osman Atilla'ya bize bu eserleri armağan eden tüm münevverlerimizi şükranla yad ediyorum. Yahya Kemal'in şu şiiri bin yıldır Anadolu'da girdiğimiz her gazanın adeta özetidir. Gençlik yıllarımdan bu yana hep ifade ettiğim gibi; 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.'"

"Mücadelemizi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik"

Sırın ötesi operasyonlara da değinen Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarımızın her birinde dostlarımıza yardım için gittiğimiz her yerde bu şiirin ifade ettiği ruhla mücadelemizi yürüttük ve başarıya ulaştırdık. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın şu şiiri de Malazgirt'ten bugüne çok güzel mesajlar iletiyor; Torunlarım dört yana, kol kol gitsin. Malazgirt'ten İstanbul'a yol gitsin. Gelip sana çarpan gücü yavaştan anlamazsa haritadan sil gitsin. Çekilmiş gibi davran merkezde iki yandan sağ yürüsün sol gitsin. Olsa da son saatin son dakikası senden aman dileyen sal gitsin. Şehitlerim Allah'a al al gitsin. Yaralıma su verene bal gitsin. Milletimizin sadece stratejik aklı ve gücünü değil aynı zamanda vicdanını, ahlakını, inceliğini de ifade eden bu tasvirleri ruhumuzun en müstesna köşesinde muhafaza ediyoruz. Bizi ecdadın özellikle yad ettiği ve sürekli olarak düşmana bakışını ifade ettiği yerde bizler tıpkı Sultan Alparslan gibi tıpkı Osman Gazi'nin, tıpkı Fatih'in, Yavuz'un, Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün de er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmemiş ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerin güven ve huzur sembolü olarak görülmesinin gerisinde bu anlayış vardır. Elbette bu inceliği istismar etmek isteyenler çıkmaktadır. Ama biz vakur ve kararlı duruşumuzla onların da üstesinden gelmeyi biliyoruz. Anadolu'nun adım adım medeniyetimizin maddi ve manevi unsurlarıyla işlenmesi süreci hem kılıçla hem kalemle hem kalple olmuştur. Arif Nihat ne güzel söylüyor; 'Ezanımdan alışıp tekbire, buldunuz mutluluk imanımla. Vatan ettim sizi ey topraklar, beş vakit damgalayıp alnımla.' Millet olarak bugün de istiklalimizin işaretleri olarak semalarımızda yankılanan ezanları ve nazlı nazlı dalgalanan al bayrağı özellikle görmemizin gerisinde işte böyle bir şevk ve aşk vardır. Biz ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek dedikçe yürekleri daralanlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin hamdolsun herkese yetecek imkanı vardır" diye konuştu.

"Devletimiz her bir vatandaşına sahip çıkacak güce, kudrete sahiptir"

Devletimizin her bir vatandaşına sahip çıkacak güce ve kudrete sahip olduğunu belirten Erdoğan, "İşte bunun için her fırsatta hazır mıyız? Her fırsatta ne diyoruz? Tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz, tek vatan diyoruz, tek devlet diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Diğer her konuda herkese gönlümüz de, kapımız da açıktır. Sultan Alparslan'dan Süleyman Şah'a, Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e bütün uzanan silsile içindeki değerimizin etrafında ne kadar sıkı kenetlenirsek bugünkü kızıl elmalarımıza o kadar kararlı ve hızlı ilerleriz. Ülkemizdeki son dönemde en iddialı vizyonu Cumhuriyetimizin 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerini bunun için milletimize söz verdik. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuzu bunun için hazırlıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıl dönümüne adadığımız 2071 hayallerimizi bunun için kuruyoruz. Yakın tarihimizde 19. yüzyıl yıkılışın, 20. yüzyıl yeniden dirilişin çağı idi. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl şahlanışın, inşallah gelecek yüz yılda bizim medeniyetimizin asrı olacaktır unutmayın. Sözlerimi merhum Ömer Öztürkmen'in çok duygulandığım şu mısralarıyla bitirmek istiyorum. Çünkü bugünü tam ifade etmiş; 'Bir cuma sabahı Allah'a karşı Malazgirt'te elli dört bin er bestelediler en güzel marşı Allahuekber Allahuekber. Bayrak bayrak fetih müjdesi. Parça parça Diyar-ı Urum. İlk denizlerde ilk seccadesi Alparslan ordularının Anadolum. Geliyor ışıktan kopmuş askerler Allah'a uzanmış eller geliyor. Kalk ayağa kubbe ol ey yer. Göklerce minareler geliyor. Onlar ki ilahilerle yıkandılar. Kırklarca okunmuş bir namazlı su. Vaktiyle dağlardan inen Bozkurtlar. Şimdi son Peygamber ordusu.' Bu duygularla bir kez daha son Peygamber ordusu Sultan Alparslan'ı ve askerlerini tazimle, rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünün milletimize, Anadolu'ya ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri Sultan Alparslan'ın ayak izinin ve yürek sesinin hala yankılandığını şu mübarek topraklarda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmanın ardından Cuma namazı için alanda oluşturulan Namazgah'a geçti. Erdoğan ve beraberindekilerin namazdan sonra helikopterle İstanbul'a gitmek üzere ilçeden ayrılması bekleniyor. - MUŞ