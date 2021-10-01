Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti, siyasi isimlerden taziye mesajı yağdı! İlk paylaşımı Temel Karamollaoğlu yaptı - Son Dakika

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.

"YOL ARKADAŞIMIZ AHİRETE İRTİHAL ETTİ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayınladı. Karamollaoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı: "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı sonrasında yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

AKŞENER: SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM

İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medya üzerinden bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Akşener, mesajında "Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

"AİLE BÜYÜĞÜMÜZ ASİLTÜRK'E ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Asiltürk'ün vefatı sonrasında Twitter hesabından "Şüphesiz hepimiz Allah'a aitiz ve şüphesiz dönüşümüz de yine O'na olacaktır. Aile büyüğümüz ve devlet adamı Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milli görüş camiasına da başsağlığı diliyorum. Makamı cennet olsun..." mesajını paylaştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: MEKANI CENNET OLSUN

TBMM Başkanı Şentop'un taziye mesajında ise "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun."

DAVUTOĞLU: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımında "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, eski İçişleri ve Sanayi bakanlarımızdan, bir neslin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milli Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadeleri yer aldı.