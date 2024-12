Ömer Çelik: Türkiye, tarihin doğru tarafında durdu

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , "Bugün görüyoruz ki Suriye halkı bir diktatörden kurtulmuş, bu katliam rejiminden kurtulmuş ve kendi yolunu çizme iradesine kavuşmuştur. Türkiye bütün dünyanın önünde tarihin doğru tarafında durdu. Yüce milletimiz her zamanki gönül bolluğuyla mazlumun yanında olduğunu tarihteki örnekler gibi bir daha gösterdi" dedi.

Adana'da AK Parti Sarıçam Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi Evliya Çelebi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra, Genel Merkez Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, milletvekilleri, belediye başkanları, İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına değindi. Çelik, "Bizim bir prensibimiz var. Her zaman bugün seçim olacakmış gibi siyaset yaparız. Kuşkusuz muhalefetin erken seçim çağrılarının hiçbir anlamı yok. Uzun zamandır, 'Türkiye'nin birinci partisiyiz' diye herhangi bir temeli olmayan şekilde konuşuyorlardı. Bugün muhalefete yakın kaynaklar bile AK Parti'mizin açık ara birinci parti olduğunu ifade ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerden sonra kullandığı söylemlere baktığımızda altı boş ve desteksiz bir zafer ilan ettiğini görüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı, birliğini çok güçlü bir biçimde korurken Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kaç tane parti var? CHP'nin kaç tane genel başkanı var, bunu anlamlandırmak güç. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık. Dolayısıyla Orta Doğu'yu anlamak ne kadar zorsa ve uzmanlık gerekiyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini anlamak için on kat daha fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Bunların kendi iç gündemlerinin herhangi bir şekilde milletimizle herhangi bir ilgisi ve alakası yok" dedi.

'TÜRKİYE, TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDU'

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Çelik, "Yukarımızda devam eden Rusya- Ukrayna savaşı, Gazze soykırımı, Balkanlar'da ve ülkemizin doğusunda gerçekleşen olaylar ve Kafkasya'da gerçekleşen olaylara baktığımızda her yerde bir tedirginlik ve kırılganlık varken Türkiye bir istikrar adası olarak yoluna devam etmektedir. Belki de son yüzyılın en büyük krizlerinden biri olan ve bölgemizi doğrudan etkileyen Suriye meselesi konusunda ilkeli duruşundan bir an bile taviz vermedi. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde birçok parti ve siyasetçi insanlık dışı bir biçimde sığınmacı düşmanlığı yaparken, Cumhurbaşkanımız, 'Asla mazlumları terk etmem, ensar-muhacir anlayışı içinde sahip çıkmaya devam edeceğim' dedi. Cumhurbaşkanımız bu meselenin maliyetine veya çıkarlarına bakmadı, 'Tarihin doğru tarafındaysak bütün bedelleri öderiz' dedi. Birtakım komşularımız Akdeniz'de sığınmacıların botlarını batırırken, Aylan bebekleri ölüme terk ederken, biz burada tarihin doğru tarafında durduk. Bugün görüyoruz ki Suriye halkı bir diktatörden kurtulmuş, bu katliam rejiminden kurtulmuş ve kendi yolunu çizme iradesine kavuşmuştur. Türkiye bütün dünyanın önünde tarihin doğru tarafında durdu. Yüce milletimiz her zamanki gönül bolluğuyla mazlumun yanında olduğunu tarihteki örnekler gibi bir daha gösterdi. Doğrudan milli güvenliğimizi ve sınırlarımızı etkileyecek olan, en uzun sınırımız Suriye'ye baktığımız zaman Türkiye'nin olayları belirleyen bir ülke olduğunu görüyoruz. Eğer biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarını yapmasaydık, bugün burnumuzun dibinde birtakım terör devletçikleri kurulmuş olacaktı. Bütün bu riskler ülkemizin güvenliği için alındı. CHP'den Mavi Vatan'a karşı çıkanlar, aynı zamanda yapılan sınır ötesi harekatlara da karşı çıkıyorlar. Bu operasyonlar yapılmış olmasaydı, sınırımızın hemen önünde DEAŞ ve PKK paçavraları dalgalanmaya başlayacaktı" diye konuştu.

'SURİYE BAYRAĞININ YANINDA TEK BİR BAYRAK DALGALANIYOR'

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünün ardından bölgenin temizlendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Suriye'ye baktığımız zaman oradaki halk bir katliam rejiminden kurtulmanın sevincini yaşarken yeni Suriye bayrağının yanında tek bir bayrağı dalgalandırıyor, o da şanlı Türk bayrağıdır. Şanlı bayrağımızın dalgalanması ne anlama geliyor? 'Bütün bu tarihi yolculukta yanımızda durdunuz. Bütün dünya botlarımızı batırıp bizi öldürmek isterken, siz bizimle çorbanızı paylaştınız. Biz de bunu hiçbir zaman unutmayacağız' diyorlar. Yeni atanan dışişleri bakanından Halep Valisi'ne kadar hepsi Türkiye'de okumuş, lisans ve yüksek lisans yapmış kişiler. Oraya gittiğiniz zaman bu kardeşlerimizle oturup Türk kahvesi için, önlerindeki zor zamanlarda da yanlarında olacağımızı ifade etmenin zamanıdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel çıkıyor ve diyor ki; 'Erdoğan 13 yıl sonra bu sonuçtan sonra haklı çıktım' demesin. Ben de Özgür Özel'e diyorum ki, git de Suriye halkına sor bakalım, Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı mı çıkmadı mı? Eğer Suriye halkına sorarsan, onlar Cumhurbaşkanımızın haklı çıktığını söylerler. Siz gidip Esad'a sorarsanız, o size başka bir cevap verir, bu da sizin utancınız olur."