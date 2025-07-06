Özdağ, Özel\'i Ziyaret Etti

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i parti genel merkezindeki ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Basına kapalı görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, ortak açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin, "Hem Muhittin Böcek'in alelacele bomboş bir dosyadan tutuklanması, hem de dosyada anılan diğer kişinin, yani dosyadaki esas olarak; bir dairenin kendisine verildiği söylenen kişinin denetimli serbestlikle serbest bırakılıp, aralarında herhangi bir bağ olmayan, sadece eski kayınpederi olan Muhittin Böcek'in tutuklanması ve davanın tutuklu sürecek olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı üzerindeki talimatıyla tam bir fırsatçılık, alelade bir olay. Bir boşanma var. Boşanmada eşler arasında yapılan bir anlaşmayla bir daire var. O daire nereden alınmış, kimden alınmış, nasıl alınmış? O meselenin üstüne gidilecekse gidileceği yer belli. Muhittin Böcek'in oğlu da gelini de önceki gelini de erişkin insanlar. ve Muhittin Böcek'in de bu meseleyle hiçbir bağı olmadığı halde Muhittin Başkana tutuklama verilmesi tam bir fırsatçılık" dedi.

'BU TUTUKLAMA TÜRKİYE'YE KÖTÜLÜKTÜR'

Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir belediye başkanının Antalya'yı iki kez üst üste kazanamadığını söyleyen Özel, "Çünkü son yılın verileri ile 2 milyon kişiye göre para yollayıp 25 milyon kişiye hizmet beklenen bir yer orası. ve bu yüzden hangi belediye başkanı olursa olsun bir sonraki döneme memnuniyet taşıyamamış. İstisnası Muhittin Böcek; 5 yıl görev yapmış, turizmci de memnun, turist de memnun, millet de memnun. Yüzde 50 oyla bir daha seçilmiş, mucizevi bir iş. ve temmuzun başında, sezonun tam ortasında, büyük bir koordinasyonun gerektiği, hiç olmazsa geçen seneki başarının tekrarının gerektiği bir yerde tutuklu yargılama. Yurt dışına çıkış yasağı koy, çok bir tedbir istiyorsan imza ile koy, zaten kaçacak olsa kaçardı. Antalya'yı bırakıp nereye kaçacak Muhittin Böcek? Kaçarsa da kurtulursunuz. Zaten siz başarılı belediye başkanlarının başarılı işlerinden rahatsızsınız. Bırakın kaçacaksa Muhittin Böcek kaçsın, Zeydan Karalar kaçsın, en nihayetinde en korktuğunuz Ekrem İmamoğlu kaçsın; siz de kurtulun. Niçin bu tutuklamayı yaptığınızı bilmiyor muyuz? O yüzden bu tutuklama Cumhuriyet Halk Partisi'ne kötülüktür; Antalya'ya, Antalyalı turizmciye, Antalyalı esnafa, Antalyalının kendisine ve Türkiye'ye kötülüktür. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi iki kez üst üste kazandı diye çıldırdıkları, hazmedemedikleri bir şehre cezadır, Cumhuriyet Halk Partisi'ne cezadır. Türkiye'ye de büyük bir kötülüktür" diye konuştu.

'ADIYAMAN, ADAYLIĞI SÖKE SÖKE ALDI BİZDEN'

Ardından, aynı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasını değerlendiren Özel, "Şimdi hep birlikte Zeydan Karalar'ın durumunu ve Abdurrahman Tutdere'nin durumunu göreceğiz. Şöyle göreceğiz; birini Adıyamanlı analar adaylaştırdı. Şehir, Abdurrahman Tutdere'nin adaylığını söke söke aldı bizden. Ağlaya ağlaya aldılar. Giden bütün heyetler, 'Anket manket yaptırma, Abdurrahman'ı aday gösterirsen bu şehir kararını vermiş' dediler. Abdurrahman Tutdere aramızda mizah konusu bizim. 'Merhaba' dediğinde Adıyaman'a bir para istiyor. 'Merhaba' dediğinde; Adıyaman'a bir araç, bir park, bir çocuğa burs. Abdurrahman Tutdere ile karşılaşmaya korkar oldu bizim belediye başkanlarımız, yöneticilerimiz. 'Abdurrahman' demek Adıyaman'a bir şey istemek demek. Bu Abdurrahman'ı alıp koyun şimdi içeriye, sonra o Adıyaman'a da gidin bir sokakta dolaşın bakalım. Hodri meydan. AK Parti'liler gitsinler desinler ki 'Biz Abdurrahman'ı aldık, içeri attık.' Bir tane müteahhittin iftirasıyla. O da önceki Adıyaman AK Parti Belediyesi döneminde çalışan, Abdurrahman'ın sözleşme yenilemediği birisi. Alın bakalım Abdurrahman'ı da" ifadelerini kullandı.

'MESELE DÜŞMAN HUKUKUDUR'

Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ilgili de "Zeydan Karalar, Adana'da efsane. Adana'da miting yapmaya gidiyorsunuz; yanınızda Zeydan Karalar varsa, dakikalar süren, 25 dakika süren tezahüratları bitmeden konuşmaya başlayamıyorsunuz. Kim organize edebilir öyle bir sevgiyi? Bu sevgi parayla, pulla, onunla, bununla olmuyor; insanlıkla oluyor, hizmetle oluyor, milletin içinde olmakla oluyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani kendileri için üzgünüm, aileleri için üzgünüm, çok sevdiğim insanlardır; üzgünüm. Ama bu süreç içinde vallahi parti için galiba hayırlısı oluyor ya. Gitsinler Antalyalı turizmciye, Adıyaman'daki yas içindeki teyzeye, Abdurrahman'ın sahip çıktığı yoksul, kimsesiz, anasız, babasız kalmış çocuklara, Adana'ya Zeydan Karalar'ın yokluğunu anlatsınlar bakalım. Yani bugüne kadar biz anlatıyorduk, bundan sonra AKP anlatacak bu insanları neden aldığını. İstanbul'da 109'uncu gün bugün. Bir kör kuruş, bir delikli para bulup da bir kasadan, bir evden böyle bir havaya atsınlar da görelim. O yüzden arkadaşlarımız için üzgünüz. Ama mesele düşman hukukudur, artık esirdir onlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlar. Günü gelince esirlerimizi geri alacağız. Ne yapalım?" dedi.

'İKTİDARA FARKLI, MUHALEFETE FARKLI HUKUK OLMAZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Biz Zafer Partisi olarak düşman ceza hukuku uygulamalarının milli birliğimizi ağır şekilde tahrip ettiğini görüyor ve bu konuda sürekli ikazda bulunuyoruz. Bu ikazlarımıza devam edeceğiz. Dava dosyalarını bilmiyoruz. Savcılığın iddialarını da bilmiyoruz. Ancak bir şeyi biliyoruz; sadece Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları hayatın doğal akışına aykırıdır. Bir tane AK Parti Belediyesi'nde yolsuzluk olmamış mı? Demek ki hayatın doğal akışına aykırı olan şey bu operasyonların bir bütün olarak siyasi saikliği olduğu ve anayasanın 10'uncu maddesinin askıya alındığı ortamda yapıldığını ifade eder. Bundan dolayı bugün Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Özgür Özel Bey'i ve kıymetli mesai arkadaşlarını ziyaret ederek düşman ceza hukuku uygulamalarına olan muhalefetimizi ve anayasanın 10'uncu maddesinin tekrar yürürlüğe girmesi konusundaki isteğimizi, talebimizi ve politikamızı ifade ettik. ve bu çizgide desteğimizi de sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye'de iki farklı hukuk uygulanmasına karşıyız. İktidara farklı hukuk, muhalefete farklı hukuk olmaz. Eğer bir milletsek bir tek hukuk olur. Aynı suça aynı ceza olur. Farklı cezalar oluşturamazsınız. Oluşturursanız bunun adı hukuk olmaz. Biz de hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz ve bu mücadeleden de asla geri adım atmama konusunda kararlıyız" diye konuştu.