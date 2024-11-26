Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu: (2)

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere ait kreşlere ilişkin "Onlar bizim değil, yoksul annelerin, ailelerin kreşleri. Şu ana kadar 653 kreş açmışız. Açanların alnından öpüyorum, yeni açılacak kreşleri bekliyorum. Kreşleri hızla artıracağız, asla ve asla kimseyi umutsuz bırakmayacağız." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İçişleri Bakanlığınca DEM Parti ve CHP'li bazı belediyelere yönelik görevlendirmeleri eleştirdi.

Mecliste temsil edilen CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi, Emek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi olmak üzere 10 partinin, belediyelere yönelik görevlendirme uygulamasının değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi verdiğini belirten Özel, "Bu mesele bir terör meselesi değil, bir demokrasi meselesidir. Eğer bir kişi terörle ilgiliyse mahkeme kararını verir, karar kesinleşir, görevden alırsın. Yerine, belediye meclis üyelerinden birisi seçilir. Bu, darbeye kadar böyleydi. 'FETÖ ile mücadele edeceğiz.' diye icat çıkardılar ve bunun üzerinden CHP'ye, DEM'e saldırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunduklarını dile getirerek, 28 gündür CHP Genel Başkanı, Genel Başkan yardımcıları ve milletvekillerinin görüşme talebine cevap verilmediğini söyledi.

Terörist başı Abdullah Öcalan ile DEM Parti'li milletvekillerinin görüşmesi için izin talep edildiğini anlatan Özel, "Bugün Devlet Bahçeli bunu söyledi, DEM Parti de 'Talepte bulunacağız.' dedi. Abdullah Öcalan'a milletvekili yollayıp da 'Akın Gürlek kızıyor.' diye ana muhalefeti belediye başkanına yollamayan bu iktidarı milletimize şikayet ediyorum. Olmaz olsun sizin izniniz." ifadelerini kullandı.

"Buna itiraz etmişiz, Anayasa Mahkemesi hak vermiş"

CHP Genel Başkanı Özel, ziyaret ettiği semt pazarında bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu aktarırken, halkın, fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl önce bir Tarım Kredi Kooperatifi mağazasından yaptığı alışverişte aldığı ürünlerin eski fiyatlarıyla şu anki fiyatları arasında 10 kat fark bulunduğunu belirten Özel, "10 kat fark var ve halen daha bu ülkede kutuplaştırmayla, 'Bunlar bölücü, bunlar gelirse vatanı böldürecekler.' demekle bu iktidarda kalacağını sanıyorsun. Bu millet daha önce ihtar etti, anlamadın ama yapılacak ilk seçimde Erdoğan gidiyor, bu rejim değişiyor, halkın iktidarı kuruluyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere bağlı kreşlere yönelik denetim ve kapatılmalarına ilişkin yazılar gönderildiğini söyleyen Özel, "Bizim Anayasa Mahkemesine başvurumuz, belediyelerin anaokulu ve ilkokul açıp, uzman öğretmenlerini koymayıp, Milli Eğitimin yapacağı işi 17 yıl belediyelere vermeye çalışmasınaydı. Biz buna itiraz etmişiz, Anayasa Mahkemesi hak vermiş. 17 boyunca Milli Eğitim bakanları o karara göre hiçbir işlem yapmamış; bu 8'inci Milli Eğitim Bakanı, bugün bu işlemi yapıyor. Sen bir kere Anayasa Mahkemesi kararlarına 17 yıl vadeli uyacağına 7 ay vadeli uy da Can Atalay gelsin bu Meclis'te görevini yapsın." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, özel kreş ücretlerinin 20 bin lira, belediyelerin kreş ücretinin ise 1200 lira olduğunu anlatarak, "Seçimi kazanabilselerdi İzmir'e 100, Ankara'ya 100 kreş yapacaklardı. Murat Kurum da 'İstanbul'a her mahalleye kreş yapacağız.' diyordu. Ama geldikleri noktada CHP'nin kreşlerine saldırıyorlar. Onlar bizim değil, yoksul annelerin, ailelerin kreşleri. Şu ana kadar 653 kreş açmışız. Açanların alnından öpüyorum, yeni açılacak kreşleri bekliyorum. Kreşleri hızla artıracağız, asla ve asla kimseyi umutsuz bırakmayacağız." diye konuştu.

"Asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz"

CHP Genel Başkanı Özel, sendikaların araştırmasına göre, Türkiye'de işçilerin yüzde 57'sinin asgari ücret aldığını ve bu oranın her geçen gün arttığını savunarak, asgari ücrete bir yıl boyunca zam yapılmadığını ve yılbaşında belirlenen 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücünün şu anda 9 bin liraya düştüğünü savundu. Özel, şunları söyledi:

"Sen iktidar olarak vergi artışlarını yapacaksın, iğneden ipliğe zam yapacaksın, kamudaki israfı bitirmeyeceksin, sonra çıkıp 'Asgari ücretliye zam vermeyelim ve enflasyonu düşürelim.' diyeceksin. Bu milletin sırtından düşeceksin. Biz CHP olarak çok net tavrımızı söylüyoruz; asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda da enflasyon zammı öneriyoruz. 'Verirsek enflasyon artar.' yalanı çöktü, şimdi ise 'Küçük esnaf nasıl verecek? KOBİ'lere zararı olur.' diyorlar. Asgari ücreti 30 yaparsın ama 1 ila 10 arasında işçi çalıştıran berbere, eczaneye, kebapçıya ayda 6 bin lira SGK primi desteği; 10 ila 50 arasında işçi çalıştırana 3 bin lira; 50 ila 100 arasında çalıştırana 2 bin lira; 100'den fazla çalıştırana da 1500 lira verirsin. Bunun maliyeti 250 milyar lira. Bunun SGK primi olarak devlete getirisi 1 trilyon lira."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda bazı televizyon kanalları ile gazetecilere yönelik sözlerini eleştiren Özel, "Bir televizyon kanalı başta olmak üzere tüm medya organlarını, gazetecileri, patronları teker teker not edecekmiş, burnundan fitil fitil getirecekmiş. Ülkedeki rejimin adı demokrasiyse, yönetim şekli Cumhuriyetse, o oturduğumuz koltuklara bizi millet oturtuyorsa; sen, yasama kadar önemli olan ve şu anda vatandaşın hakkını, hukukunu savunmakla mükellef olan basını, gazeteyi, medyayı tehdit edemezsin, önlerinde, arkalarında biz varız. Bugünden itibaren başta Halk TV, herhangi bir televizyonun, gazetenin, gazetecinin, saçının kılına zarar gelirse milletimiz bilsin ki Devlet Bey'in talimatıyla MHP yapmıştır." ifadelerini kullandı.

(Bitti)