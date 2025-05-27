Özgür Özel: Ara zammı söke söke alacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücrete ara zam alacağız, emekliye seyyanen zam alacağız. Tut ki asgari ücreti zamlamadılar, tut ki emekliye seyyanen zammı vermediler. Emeklinin de emekçinin de iki eli değil, ahtapot gibi 8 eli sizin yakınızda. Huzur vermeyeceğiz. O ara zammı söke söke alacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, 27 Mayıs askeri darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin, CHP'nin tarihi boyunca darbelere karşı olduğunu belirterek, "Biz demokrasiye, 'İşimize geldi, bindik demokrasi tramvayına. İşimize gelmeyen yerde ineriz' diyen Recep Tayyip Erdoğan değiliz. Sayın Erdoğan, demokrasiyi bir tramvaya benzetiyorsan biz raylarını döşeyeniz. Bu memlekete tramvayın rayını döşeyeniz. 19 Mart darbesinin üzerinden 69 gün geçti. Dün 5'inci dalga operasyonu yaptılar. 5'inci dalga operasyonla birlikte 46 kişiyi gözaltına aldılar, 25 kişiyi tutukladılar. Bunların içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım, Koruma Müdürü, Ekrem Başkanımızın ve en yakın çalışma arkadaşları, teker teker gözaltına alındılar. 4 gün içeride tutuldular ve ardından tutuklandılar" ifadelerini kullandı.

Kadriye Kasapoğlu'nun 14 yaşında oğlu olduğunu söyleyen Özel, "Bugün Çınar'ın yaş günü. Annesini 4 gün önce bir daha aldılar. 4 gün tuttular, 4 gün tutup tekrar götürdüler. Tekrar tutuklama istediler ve bu sefer tutukladılar. AK Parti'li olup, 'Gerçekten Türkiye'de hukuk devleti var' deyip, bu usulü savunacak bir kişi çıksın karşımıza. Türkiye'nin namuslu hukukçularına söylüyorum; HSK burada daha ne duruyor? Bu utancı daha ne kadar taşıyacağız? Böyle iş olur mu? Kendine ait olmayan arabadan tutuklayamayınca açmadığı telefondan tutuklama talep ediyor. Neye yenileceksiniz biliyor musunuz? Doğum gününde babası yok, annesi babası ayrı; sabahın köründe alıp götürdüğünüz anasını, 4 gün daha zulmettiğiniz, denk getirdiğiniz yerden tutuklayıp doğum gününde anasından ayrı bıraktığınız Çınar'ın gözyaşlarında boğulun inşallah" diye konuştu.

'GÖRECEKSİNİZ Kİ İMAMOĞLU HER YERDE'

Gerçek rüşvetçilerden, yolsuzluk yapanlardan, milletin kanını emenlerden hesap soracaklarını belirten Özel, "Gün gelecek, devran dönecek; haksızlık yapanlar, hukuksuzluk yapanlar, darbe yapanlar hesap verecek. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun pankartından, resminden korkanlar korkmaya devam etsin. Göreceksiniz ki İmamoğlu her yerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin 2019 öncesine ait 37 yolsuzluk dosyası var. Dosyaya Süleyman Soylu el koydu, örtbas etti. O 37 dosyanın örnekleri İBB'de duruyor. Süleyman Soylu aldı, yanında götürmediyse İçişleri Bakanlığı'nda duruyor. Hiçbir işlem yapmadınız. Ankara'da 97 yolsuzluk dosyası var. El koydular, hiçbir işlem yapmadılar" dedi.

'TAM 7 YILLIK BİR KRİZİN İÇİNDEYİZ

Özel, eskiden ekonomik krizlerin bir yıllık olduğunu, Türkiye'nin 7 yıllık bir krizin içinde bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Bitecek bitecek bitmiyor. Milletin canına tak etti. Emekliyi de bezdirdiler, asgari ücretliyi de bezdirdiler, işsizliği de azdırdılar. Saatleri 7 yıl geriye alınca 2018 krizi, bu krizin adı. Vatandaşın canına 'tak' dediği gibi, baş harfleriyle 'Tek Adam Krizi' arkadaşlar. Tek adam rejimine geçtiğimiz günden beri ekonomi her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Bu, tek adam rejiminin memleketi ne hale getirdiğinin bir somut göstergesi. Sadece bir örnek. Sağlık Bakanlığı 3 bin 170 temizlik görevlisi almak için duyuru açmış. Memlekette büyük işsizlik var. Sizce kaç kişi başvurmuştur, 10 bin kişi başvurmuştur kesin, 3 katı. Eskiden böyle haberler vardı. 3 bin kişilik temizlik görevlisi için 1 milyon 600 bin işsiz başvuruda bulunmuş arkadaşlar. 60 ilin nüfusundan yüksek başvuranların sayısı. Memleket bu halde. ve dünyaya demokrat görünen Mehmet Şimşek, MASAK'a hazırlattığı raporla 'Biz bu rezervleri bu günler için biriktirdik' diyordu. Rezervi 1 milyon 600 bin işsiz için biriktirmemiş. 14 bin lira verdiği emekli için, 22 bin lira verdiği asgari ücretli için biriktirmemiş. 'Bu günler için' biriktirmiş."

'BAYRAM İMKRAMİYESİ KOÇUN BİR BUDUNU ALAMIYOR'

Emekliye ilk bayram ikramiyesi ödendiğinde, bu para ile kurbanlık alınabildiğini belirten Özel, "Şimdi bu bayram ikramiyesi koçun bir budunu alamıyor. 4 bin TL bayram ikramiyesi var. İstanbul'dan Mersin'e gidiş, 2 kişi 2 bin 600, gidiş-dönüş 5 bin 200. İkramiye 4 bin. Ahmet Amca ile Fatma Teyze İstanbul'dan memleketi Mersin'e gitse, Ahmet Amca dönüyor, Fatma Teyze Mersin'de memlekette kalıyor" dedi.

Özel, kürsüden ahtapot görselleri bulunan dövizleri göstererek, "Tayyip Bey kendi kendine bir ahtapot görüyor. Sürekli ahtapot anlatıyor. Ahtapotun kollarını arıyorsan, işte Fatih Belediyesi, işte Bayrampaşa Belediyesi, öbür kolunda Bahçelievler Belediyesi, pek yakında büyük kol Esenler Belediyesi, kafadan çıkıyor en büyük kol. Ama ben Tayyip Bey'in esas ahtapotunu göstereyim. Bu Tayyip Bey'in ahtapotunda, '5'li çete' dediğin kırk haramiler, yaklaşık 43 şirket bunlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) soygunu; Özel Kalem Müdürü Serim'in gencecik oğlunu önce Dışişleri'nde özel kalem yapıp, Kıbrıs'a büyükelçi yapıp, hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunlar, gemiler, gemilerde yakalananlar. Çadır satan Kızılay'ın vurgunu. 17-25 Aralık. Yunus Emre Vakfı soygunu, ahtapotun milliyetçi kolu. Dezenfektan satan bakan da ahtapotun bir kolunda. TÜRGEV'i, Ensar'ı; kol yetmedi, ayrı ayrı yazamadık, ikisi birden ahtapotun bir kolunda. İşte ahtapotun besledikleri. Bu da ahtapotun canından bezdirdikleri, boğazını sıktıkları. Bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi. Gençlerin geleceğini tüketti ahtapotun ta kendisi. Memuru, işsizi, bitirdiniz memleketi. Ahtapot meraklılarına gösterilir. Reis'in tarif ettiği ahtapot, Özgür Özel'in ellerinde" diye konuştu.

'HUZUR VERMEYECEĞİZ'

Özel, bu hafta sendikaları ziyaret edeceğini açıklayarak, "Haftaya işçinin, emeklinin, esnafın temsilcilerini adım adım gezeceğiz. Öyle bir kişiye sorup değil; 'Esnafı nasıl koruyacağız?', 'KOBİ'ye ne destek vereceğiz?', 'Sanayiciye ne katkı sağlayacağız?' söke söke alacağız. Asgari ücrete ara zam alacağız, emekliye seyyanen zam alacağız. Tut ki asgari ücreti zamlamadılar, tut ki emekliye seyyanen zammı vermediler. Emeklinin de emekçinin de iki eli değil, bu ahtapot gibi 8 eli sizin yakınızda. Huzur vermeyeceğiz. O ara zammı söke söke alacağız. Yarın akşam Esenler'e bekliyorum İstanbul'u. Gelecek hafta sonu için tartışma büyük, karar veremedik. Düzce 'Biz istiyoruz' diyor mitingi, Antalya 'Havalar ısınmadan milyonlar meydanda' diyor. Karar veremedim Düzce'ye mi, Antalya'ya mı? Cumartesi Düzce'ye, Pazar Antalya'ya. Ahtapota huzur yok. Yolumuz açık, cesaretimiz tam, arkadaşlarımız tertemiz, mücadelede varız, gerisini onlar düşünsün" ifadelerini kullandı.