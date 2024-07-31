CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Biz Çaresiz Kalsak da Bir Tane Cana Kıymayacağız

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te kabul edilen sokak hayvanları yasasına tepki göstererek, "Biz çaresiz kalsak da bir tane cana kıymayacağız. CHP yaşatmak için var, CHP yaşam hakkını, hayvan haklarını savunuyor. Birileri öldürme talimatı verebilir, onların talimatını uyup da kimse böyle bir katliama kalkışmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretler için Eskişehir'e geldi. Partisinin il başkanlığına geçen Özel'i, CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve partililer karşıladı. Özel, ziyaretin ardından il başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. SGK borçları üzerinden 'mali darbe' söylemini yineleyen Özgür Özel, "İktidar partisi, CHP'nin belediyelerdeki başarısından inanılmaz rahatsız. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Oylarımızı arttırarak ve yeni birçok belediye kazanarak bir destan yazdık. İktidar maalesef ve maalesef bunu hazmetmek yerine 'Genelde yetkiyi biz, yerelde siz aldınız. Eskiden birinci parti bizdik, bu seçimden itibaren sizsiniz. Millet ne vazife verdiyse, kime vazife verdiyse baş tacıdır. Ne yapmamız lazım' demeleri gerekirken, biz bu belediyeleri nasıl çalıştırmayız, onun yoluna bakıyorlar. Maalesef böyle şaka değil bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız" dedi.

'YEMEĞİ GÖKÇEK YEMİŞ, HESABI YAVAŞ ÖDESİN'

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tüm belediyelere icra kağıdı gönderdiğini anlatan Özel, şunları söyledi:

"Şimdi mali darbe girişimi. Bütün belediyelere SGK'dan yazı yolladılar. Teker, teker belediyelerimize icra kağıdı geliyor. Efendim, 'SGK borçlarını faiziyle ödeyin'. Kardeşim bu belediyelerin çok önemli bir kısmını sizden devraldık. Bu seçimde devralmadıysak, bir öncekinde devraldık. Bu Ankara'nın borcunu şişiren Melih Gökçek, adam hayatında 1 lira SGK, vergi ödememiş ki. Geçen sefer almışız, faiziyle katlanmış, katlanmış buralara gelmiş. Süreç içerisinde nasılsa belediyeler AK Parti'de, SGK ve vergi borçlarına af çıkarıyorlar. Faizlerini siliyorlar, uzun taksitlere bölüyorlar. Böyle olunca da bütün belediyeler, böyle davranmaya başlamış. Burada suç belediye başkanında da değil. Ülkeyi yönetenin yönetim biçiminde. Şimdi de gelmişler yıllardır yapmadıklarını, belediyeleri CHP aldı diye faiziyle birlikte ödeyin. Yemeği Melih Gökçek yemiş, hesabı Mansur Yavaş ödesin. Mali olarak elimizi kolumuzu bağlayacaklar, hizmet edemez hale getirecekler. Sonra CHP hizmet etmiyor diyecekler. Bunun üzerinden kendilerine oy toplayacaklar. Bu millet bu kötülüğü görmez mi? Kötülükle siyaset olmaz."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen sokak hayvanları yasasına tepki gösteren Özel, belediyeler olarak hiçbir cana kıymayacaklarını ifade ederek, "Sokak köpekleriyle ilgili aynı noktadayız. Sokak köpekleri sorunundan iktidar sorumlu. Kırsaldaki yabani hayatın içine geçmiş ve köylerdeki aşırı üremeye Tarım Bakanlığı eliyle bir çare üretmeden, yani işin kaynağından kesmeden bu köpeklerin bu şehirlerde yarattığı sorunu durduramayacağımızı veteriner hekimler söylüyor. Bir bütünleşik kampanya yapmak varken, kırsala Tarım Bakanlığı, şehirlere belediyeler bakacakken, 2020 yılında hep birlikte hayvan hakları fonu kurulsun diye Meclis raporuna AK Parti, MHP, CHP, o tarihte HDP birlikte imza atmışken, bu kanunu getirip bütün yükü belediyelerin sırtına koyup hayvan hakları fonunu koymayıp yerine yalandan sorunun, hesaplattık mesela İstanbul'da ihtiyaç duyulan paranın yüzde 1,5 veriyorlar sadece. Sorunu belediyelerin sırtına bırakıp bir kenara çekilip, 'Yetki ve sorumluluk belediyelerde, ben belediye başkanından hesap sorarım' böyle bir anlayış yok. Önce ötanazi yazdılar oraya, biz direndik geri çektiler. Şimdi yükü belediyelere veriyorlar, parayı vermiyorlar. Böyle olunca belediye başkanı çaresiz kalacak, bundan ceza almayayım, soruşturma geçirmeyeyim diye korkacak icabına bakacak onların. Hesap bu. Dün belediye başkanlarımız açıkladı. Biz çaresiz kalsak da, parasız kalsak da, tüm imkansızlıklar olsa da bu gizli talimatı, üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız. Bir tane cana kıymayacağız. CHP yaşatmak için var, CHP yaşam hakkını, hayvan haklarını savunuyor. Birileri öldürme talimatı verebilir, onların talimatını uyup da kimse böyle bir katliama kalkışmasın. 411 belediyemizde bulunduğumuz yerde duruyoruz. Gücümüzün yettiği kadar toplarız, gücümüzü yettiği kadar barınak yaparız, kısırlaştırırız, sahiplendiririz. Gücümüz yetmiyorsa bilin ki sorumlusu bu iktidardır. Bunu da bu millete anlatırız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehirli şehit uzman çavuş Seydi Ünlü'nün ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, " Seyitgazi'den bir kötü haber aldık. Somali'de bir askerimiz kalp krizi geçirmiş. Adı da Seydi Ünlü, Allah rahmet eylesin. Bütün Eskişehir'e başsağlığı diliyorum. Allah askerimizi korusun, ayaklarına taş değdirmesin. Bundan sonra da Mehmetçik'imizin ve askerimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

GENCO ERKAL'I ANDI

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın, kan kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini de hatırlatan Özel, "Bir ulu çınarımızı kaybettik Genco Erkal, bir Cumhuriyet sanatçısıydı. Türkiye'nin en önemli tiyatro sanatçılarından bir tanesiydi. Dile getirdiği şiirlerde hepimizin yüreklerine dokunan Genco Erkal, Nazım Hikmet'i en iyi okuyan kişiydi. Onu da muhalif kimliğinden dolayı üzdüler. İfadelere çağırdılar. Bugünkü kötü haberden dolayı çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçti.