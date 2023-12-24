Özgür Özel\'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi. Özel, "Öyle yağma yok, bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP, ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Kuzey Irak'ta PKK terör örgütünün saldırılarında 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri imzaladı. PKK terör örgütünün saldırılarının kınandığı bildiride, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır." ifadelerine yer verildi. Öte yandan CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör saldırılarıyla ilgili hükümetin parti grupları ve Meclis'i bilgilendirmediği sürece bildiriye imza atmayacaklarını söyledi. Özel'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL: ŞİMDİ BİR GECEDE 6 ŞEHİT, ERTESİ GECE 6 ŞEHİT DAHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından CHP'nin aldığı tutum ve yayımladığı bildiri hakkında şunları söyledi: "20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye yaşattığı bir şey var. Geldiklerinde 3 şehit vardı. Şimdi bir gecede 6 şehit, ertesi gece 6 şehit daha. Yoksul evlere, badana ve boyasız evlere, biriket evlere, bazen camı olmayan evlere koca koca bayraklar asıyoruz.

"BİR SONRAKİ ŞEHİDE KADAR HERKES UNUTUYOR"

Sonra Meclis'te bildiri yayınlıyoruz, sonra Cumhurbaşkanı şehidimizin tabutuna elini koyup öbür elinde mikrofon ile siyaset yapıyor. Mesele bir dahaki şehide kadar kapanıyor. Ben artık burada yokum, biz artık burada yokuz. 'Siz bildiriye imza atın.' Öyle yağma yok, bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz."

"ŞİMDİ BAMBAŞKA ŞEYLER KONUŞULUYOR MECLİS'TE"

Yayınladıkları metinde terörü açıkça lanetlediklerini belirten Özel şu şekilde konuştu: "Bugün saat 11.00'de bekledik. Meclis açıldı. Meclis'te bakan vardı, Mehmet Şimşek. Soruldu, hükümet bilgilendirecek mi diye. 'Hayır' dedi. Şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor Meclis'te. Sormak istiyoruz. 20 aydır Pençe- Kilit operasyonu sürüyor. Hedefleri neydi, hedefe ulaşıldı mı? Ulaşılmadıysa niye oradayız? Hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde kaç Mehmetçiğimiz var?

"BAZI ŞEHİTLERİMİZ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNDE Mİ?"

Soruyoruz, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı? Bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi? Canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz ve bundan sonrası için yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz.

"HATALARI YAPAN İKTİDARA MEŞRUİYET KAZANDIRMAYACAĞIZ"

Hataları yapan, soruları yanıtlamayan bir iktidar ile aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup, ona meşruiyet kazandırmayacağız. Sorulara cevap versinler, bizim üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ancak bir ezbere anlayış ile ana muhalefet partisi 'Biz ne yaparsak yapalım, bizimle birlikte imza atar.' Atmayız. O metne imza atmadık. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

"NE DEĞİŞTİ DE İMZA ATTINIZ?"

Diğer siyasi partilere de seslenen Özgür Özel, "Bir başka siyasi partiden sözcü demiş ki 'Bu metinde ne vardı imza atmadınız?' Ne var da siz imza attınız, bir öncekinden ne farkı var da imzaladınız? Bir önceki şehit ile bugünkü şehit arasında bir fark var mı? O günden bugüne ne değişti de imza attınız? O bildiriye imza atmak yerine, bizle birlikte çok daha etkili muhalefeti yapmak yerine neden iktidarın arkasında hizalanıyorsunuz? Neden iktidara güç veriyor, nefes oluyorsunuz? Onlar bu ülkeye güç mü veriyorlar? Onlar bu sorunları çözüyorlar mı? Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ezbere muhalefet bekleyenler, iktidar ne zaman isterse iktidara destek bekleyenler hiç beklemesinler. Biz bu ülkeye haklıyı, mazlumu, mağduru, şehit ailesi ise şehit ailesinin hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.