Özgür Özel'den Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Demokrasi Vurgusu

Özgür Özel\'den Demokrasi Vurgusu

Özgür Özel, gençlere eşit şartlarda mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı ve maratona katıldı.

19.05.2025 14:19
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Demokrasi, eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca oynayıp, kaybedince topu alıp kaçanlardan, topu kesenlerden olmasınlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ata Çiftliği'nde düzenlenen '19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na start verdi. Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı.

Özgür Özel, maratonun öncesinde yaptığı açıklamada, Başkent Ankara Kırsal Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında hayata geçirilen Ata Çiftliği'ni daha önce incelediklerini belirterek, "Bu alan, eskiden konut projesi olarak tasarlandı ve Ankara'yı Mansur Başkan yerine önceki zihniyet yönetiyor olsaydı pahalı konutların yapılacağı bir yer olacaktı. Mansur Başkan ve ekibi ise Ankaralıların nefes alabileceği, il dışından gelenlerin ziyaret edebileceği, küçük çocukların toprakla tanışabileceği, tohum üretimi noktasında araştırma ile geliştirmelerin yapılabileceği, Ankara veya il dışından karavan meraklılarının gelip huzurlu birkaç gün geçirebilecekleri, doğa ile iç içe bir merkez haline getirdiler" diye konuştu.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR MARATON PİSTİ'

Mansur Yavaş'a, Ankara'ya yönelik hizmetleri için teşekkür eden Özgür Özel, "Bir tarafta Atatürk'ün vasiyetine rağmen Atatürk Orman Çiftliği'ni Ankapark'lara açan, kendisi için saray yaparak Atatürk'ün emanetine hançerler saplayan bir anlayış, öbür tarafta ise konut alanı yerine böyle bir cenneti yaratan bir anlayış var. Buranın adını ise 'Ata Çiftliği' koyarak, Atatürk Orman Çiftliği'ne atfettik. Bu geniş yolları o gün gezerken, Ankara'da bir maraton ihtiyacı olduğunu düşündük. Ben İstanbul Maratonu'nu 2 kez, Antalya ve Kadıköy Yarı Maratonu'nu 1'er kez bitirmiş olarak, o gün Mansur Başkan'a burada maraton koşulursa Ankara'nın büyük bir ihtiyacının giderileceğini söylemiştim. Mansur Başkan, hemen sonra projelendirdi ve dünyada eşi benzeri olmayan bir maraton pisti kazandırdılar. Hele hele ağaçların gelişmesi, buradaki çiftliğin yıllarla beraber doğayla iç içe halinin iyice görünür olmasıyla birlikte belki Türkiye'nin en keyifli, dünyanın da en çok tercih edilen maratonlarından birisi olabilir" ifadelerini kullandı.

'GENÇLER BU EMANETE SAHİP ÇIKIYORLAR'

Özel daha sonra beraberindekilerle birlikte partisi tarafından düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Anıtkabir'e gerçekleştirilen yürüyüş, bando takımı eşliğinde Gençlik Caddesi'nden başladı. Yürüyüş sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Özel, "19 Mayıs, Atatürk'ün hem Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı hem de kendi doğum günü olarak ilan ettiği gündür. Atatürk, bir askerdi ve son derece rahat bir şekilde Cumhuriyet'i askerlere emanet edebilirdi. Öyle yapmadı. Ne kendinden sonraki genelkurmay başkanlarına ne siyasetçi olduğu için siyasetçilere ne cumhurbaşkanlarına emanet etti. Kurucusu olduğu partinin genel başkanına bile emanet etmedi. Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. Gençler de bugün Ankara'da bu emanete çok güçlü bir şekilde sahip çıkıyorlar" dedi.

Maratonu, sabah saatlerinde Mansur Yavaş ile birlikte başlattığını belirten Özgür Özel, "Orada da çok büyük bir ilgi vardı. İlk maraton olmasına rağmen önemli bir katılım vardı. Bugün burada çok önemli bir katılım var. Buradaki törenlerden sonra İzmir'e gideceğiz. Akşam saat 19.19'da İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda hep birlikte Cumhuriyet'e, Gazi'nin emanetine sahip çıkacağız" diye konuştu.

'KAZANMAK DA VAR, KAYBETMEK DE'

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, tek adam rejiminden demokrasiyi kurmuş bir parti olduğunu belirterek, "O demokrasiden yararlanıp iktidara gelmiş, şimdi bir tek adam rejimini kalıcılaştırmaya çalışan, mücadele veren bir parti var. O da maalesef; Adalet ve Kalkınma Partisi. Buradan Adalet ve Kalkınma Partili gençlere sesleniyorum. Yıllardır bir mücadele içinde olduk. Tayyip Bey, birçok müsabakayı kazandı. Kazanınca iyi ama geçen sene birini kaybetti; topu aldı götürüyor, kesecekmiş. Diyor ki, 'Bundan sonra oynamayacağız. Ben kazanmıyorsam oynamayacağız, topu keseceğim.' Biz de kazanabiliriz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. 'Kazanınca övünüp, kaybedince topu kesmek olmaz' demeleri lazım. Eğer öyle olursa AKP, demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri kaybeder ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur. Yoksa kazanınca var olan, kaybedince darbeye kalkışan, kaybedince oyunbozanlık yapan bir parti olarak tarihe geçerler. Ben 19 Mayıs'ta tüm siyasi görüşleri, bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençliğini de selamlıyorum. Diyorum ki; dedenizin, babanızın, reisinizin elinden o topu geri alın. Demokrasi, eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca oynayıp, kaybedince topu alıp kaçanlardan, topu kesenlerden olmasınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Özgür Özel, Demokrasi, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

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