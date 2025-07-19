Özgür Özel: Kale Siyaseti Bitmiştir, Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Partisiyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Başkalarıyla karıştırılmasın. Size teslim olmayacağız. Trabzon bu kötülüğe teslim olmadı, olmayacak. Hiçbir yer AK Parti'nin kalesi değildir. Kale siyaseti bitmiştir. Trabzon da Bayburt da Gümüşhane de milletin kalesidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Trabzon'a geldi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ilçe belediye başkanları, çevre illerin belediye başkanları ve milletvekilleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı mitingde konuşan Özel, "Bugün buraya Trabzon tarihinin en kalabalık miting yapmaya değil, bir darbeye direnmeye, evladınıza yapılan darbeye karşı eylem yapmaya geldik. Sonuç almaya geldik. Saraçhane'de 1.2 milyon kişiyle bütün dünyanın gözünü oraya diktiği gün, bizimle birlikte olan, otobüsün üstünde duran 92 yaşına rağmen 70 dakika dimdik ayakta duran genel başkanımız olan Altan Öymen'i kaybettik. İçimiz yanıyor, rahmetle ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

'ÇAY VE FINDIK ÜRETİCİSİNİN SESİ OLUYORUZ'

Çay ve fındık üreticilerinin sesi olacaklarını belirten Özel, "Her partinin içinde hırsızlık, yolsuzluk yapan olur. Önemli olan bunu görünce senin ne yaptığındır. Sağlıkçılar, kovidde ölümü göze aldılar. Hepimize sahip çıktılar. AK Parti bunlara 'Hakkınız ödenmez' dedi. Hakikaten de haklarını ödemedi, bıraktı. Trabzon fındıkla çayla geçiniyor. Üretici dertli. Fındığı yerli üretici üretiyor. Parayı yabancı şirket kazanıyor. Bizim fındık üreticimizi perişan ediyorlar. 11 yıldır fındıkta gelir desteğini artırmadılar. 2014'te de 170 liraydı, 2025'te de 170 lira. Bu sene kahverengi kokarca bahçeleri vurdu. Don olayı fındığı ve çayı vurdu. Külleme rekolteyi düşürdü. Toprağın ve emeğin maliyeti 200 liraya dayandı. Fındığı geçen senenin maliyetinin altından alıyorlar. Trabzon'dan bütün Karadeniz için sesleniyoruz; '250 liranın altındaki bir taban fiyat ölümdür, zülümdür. Kabul etmiyoruz'. 2 kere verdik reddettiler, çay kanunu yok. Çay kanunu olmadığı için taban fiyat yok. Bu yılki fiyat maliyetin bile altında. Üretici, daha düşük fiyatlara satmaya zorlanıyor. ÇAYKUR kota koyuyor, parayı peşin ödemiyor. Borç olunca, faiz baskısı olunca çay üreticisi 25'inde altında satmaya zorlanıyor. İsmet Paşa'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon'a armağanı olan çaya hep birlikte sahip çıkacağız. Çay ve fındık üreticisinin sesi oluyoruz. Hemşeriniz, Cumhurbaşkanı olacak ve onlara eski günlerini yaşatacak" ifadelerini kullandı.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Bütün kanun tekliflerinin arkasında olduklarını ifade eden Özel, "Yılardır oyunuzu verginizi alan, ama hizmete sıra gelince Trabzon'u unutanlar var. Çaycı, fındık üreticisi ve Trabzonlu dertli. Erdoğan, 'Halkın içinden geldik' dedi. Fil dişi kuleleri sevdi. İnsan içine karışmıyor. Erdemliler hareketi diye kurdukları AK Parti, seçkinler ve zenginler kulübüne döndü. Erdemliler hareketi diye çıktılar, 'Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz' dediler. Aşırı kibrin partisine dönüştüler. Trabzon bu kibirlilerin ve demokrasi tanımazların düşen maskelerini gördü. 2002 yılında en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şu anda 2,5 çeyrek altın alıyor. Asgari ücret, Tayyip Bey geldiğinde 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 3 çeyrek alıyor. En düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyordu, şimdi 6,5 çeyrek altın alıyor. Herkesin bildiği bir şey var. Her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Aklına çok güvendiğim, çok inandığım bir siyaset büyüğüm 'Millet 2K'ya bakar' dedi. Bunlar kıyma ve kira. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1 kilo kıyma 4,5 liraydı, şimdi 860 lira. Kıyma 200 kat, kira 160 kat artmış. Son 10 yılda 13,5 kat artarak 25 bin liraya gelmiş. Emekliye 16 bin, asgari ücretliye 22 bin lira veriliyor. Kira 25 bin lira. Evde otursa aç, karnını doyura sokakta kalacak. Son 10 yılın en yüksek işsizliğini bu ülkeye yaşatıyorlar. 3 kişiden 1'i, 10 gençten 4'ü işsiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün kanun tekliflerimizin arkasındayız. Grev kararı alan sendikaların, mücadele edecek olan memurların arkasındayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Söke söke alacağız" dedi.

'SEÇİM AKŞAMI POLİS VE GENÇLER EL ELE HALAY ÇEKECEK'

Gençler için yasaksız, vizesiz Türkiye inşa edeceklerini söyleyen Özel, "Bayburt'tan, Gümüşhane'den, Artvin'den, Rize'den, Ordu'dan Giresun'dan polis gelmiş. Trabzon'un kendi polisi burada. Mitingde, eylemde, maçta, pandemide, seçimde çalışır ama fazla mesai yok. İzin kullanmak yok, polise saygı yok. En kötü muamele maalesef, devletten polise. Polis dediğin, atanamamış öğretmen, senin benim evladımdır. Polise de jandarmaya da bekçiye de sahil güvenliğe de hakkını istiyoruz. Günü gelince, gözünü kırpmadan şehit olmayı vazife bilenlere bu zulmü reva görmüyoruz. CHP gelecek, gençler için yasaksız, vizesiz Türkiye olacak. Seçim akşamı polis ve gençler el ele halay çekecek" diye konuştu.

'TÜM GENÇLERİ ÇOK SEVİYORUZ'

Sınava giren öğrencileri tebrik eden Özel, "Ferdi Başkan hastayken bir gece bir ilaç lazım oldu. Sistemden baktık Trabzon'da bir eczanede bir kutu ilaç var. Mustafa başkanı aradık sağ olsun aldı geldi. İlacı yetiştirdi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'un dört bir yanından dua aldık. Ferdi başkanı kaybettik. Kızı Nehir, 'Babam gibi mimar olacağım' dedi. Bugün sonuçlar açıklandı. Allah'ın izniyle mimar olacak. İyi puan alan tüm evlatlarımızı tebrik ediyoruz. Başaramayanlara diyoruz ki; 'Moral bozmak yol, mücadeleye devam. Siz başaracaksınız, Türkiye kazanacak'. Tüm gençleri çok seviyoruz. LGS deyince bütün gençlerin içi yanıyor. Geleceğine karar verecek sınavlara giriyorlar. Onlar sınavdayken sorular whatsapp gruplarında dolanıyor. Sınavdan 719 birinci çıkmış. Birinci çıkan, tüm soruları yapan zan altında kalıyor. İmam Hatip lisesi bu milletin evlatlarını okutuyor. İmam hatip düşmanlığı yapacağım diye kimse kul hakkına girmesin. Hepsi bizim evladımız" diye konuştu.

'KALE SİYASETİ BİTMİŞTİR'

Doğu Karadeniz'in bazı illerini örnek göstererek, kale siyasetinin bittiğini vurgulayan Özel, "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Başkalarıyla karıştırılmasın. Size teslim olmayacağız. Trabzon bu kötülüğe teslim olmadı olmayacak. Hiçbir yer AK Parti'nin kalesi değildir. Kale siyaseti bitmiştir. Trabzon da Bayburt da Gümüşhane de milletin kalesidir. Geçen ay tüm anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi önde olunca, AK Parti ilk kez yüzde 30'un altına düşünce anket şirketlerine baskılar yapanlar, bizi önde çıkarın diyenler Temmuz anketlerini bekliyordu. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi geçen ayki ölçümlerden 0,5 puan daha ilerledi. Yüzde 29'luk AK Parti, yüzde 28,4' gerildi. Ekrem Başkana inanlar, her ay olduğu gibi 3 puan daha artarak, iftiraya inanlar 2 puan daha azalarak biz bu mücadeleden, direnişten alnımızın akıyla çıktık. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak. Esnaf, çiftçi kazanacak" dedi.